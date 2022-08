Rencontrez les agriculteurs de la Nouvelle-Écosse qui cultivent du riz

À la fin avril, alors que la Nouvelle-Écosse est encore en train de se débarrasser de son froid hivernal, Ian Curry et Niki Clark se trouvent dans leur serre, utilisant des pincettes pour semer l’une des cultures de l’année.

Les petites graines ne sont pas plus grosses qu’un grain de riz, car ce sont des grains de riz.

Les agriculteurs de Granville Beach, en Nouvelle-Écosse, cultivent du riz dans des rizières sur leur propriété depuis 2014.

“C’est une belle récolte, comme vous pouvez le voir, et c’est amusant à cultiver et c’est délicieux à manger”, dit Clark.

Ils ont d’abord eu l’idée d’essayer de cultiver du riz en Nouvelle-Écosse après avoir pris connaissance du problème de arsenic dans le riz et décider de trouver une alternative au riz produit commercialement.

Niki Clark dit que le riz est une culture amusante à cultiver et « délicieuse à manger ». (Paul Poirier/CBC)

Le couple a assisté à un séminaire au Vermont sur la riziculture et s’est rendu compte que l’agriculteur japonais-américain qui accueillait le séminaire se trouvait à la même latitude que la Nouvelle-Écosse. L’île d’Hokkaido, une région rizicole du Japon, se trouve également à une latitude similaire à celle de la Nouvelle-Écosse.

“Alors nous avons pensé, d’accord, comment pouvons-nous faire cela?”, Dit Curry.

Le couple a planté sa première récolte de riz en 2014 et, par essais et erreurs, a perfectionné ses compétences au point de produire maintenant 80 kilogrammes par an.

La rizière de Clark et Curry vue du point de vue d’un drone. (Radio-Canada)

C’est beaucoup plus que la quantité qu’ils consomment en un an, alors ils vendent de petites quantités à des amis. Ils en ont même vendu à un restaurant de la Vallée.

“J’ai une liste aussi longue que mon bras de personnes qui veulent du riz”, déclare Curry. “Les gens qui l’ont acheté l’ont adoré et ils en veulent plus. Je n’ai donc aucun mal à vendre mon riz.”

Les enveloppes de ce riz Hayayuki doivent être retirées avant que le riz ne soit consommé. (Frances Willick/CBC)

Cette année, ils cultivent deux types de riz, Akamuro Red, une variété japonaise, et Titanio Rose, une variété italienne.

Une fois que les graines ont germé dans la serre, les semis sont plantés à la main dans un champ à une courte distance d’un étang. Le champ est alors inondé et le riz pousse dans l’eau stagnante pendant toute la saison de croissance. Le champ peut absorber de fortes pluies mais, grâce à l’étang, peut également résister à des sécheresses, de sorte que la culture s’adapte au changement climatique, explique Clark.

La rizière est inondée d’eau pendant toute la durée de la saison de croissance. Si le niveau d’eau devient trop bas, l’eau est pompée à partir d’un étang voisin. (Paul Poirier/CBC)

En septembre, lorsque les têtes sont pleines et tombantes sous le poids du riz, le champ sera drainé afin que les plantes puissent se dessécher avant qu’une moissonneuse-batteuse ne les balaye et enlève le riz des tiges. Plus tard, le riz sera décortiqué à l’aide d’une machine spéciale qui enlève l’extérieur dur pour révéler le riz comestible à l’intérieur.

En ce moment, cependant, des demoiselles et des libellules voltigent parmi les tiges et les craquements et cliquetis occasionnels d’une grenouille peuvent être entendus.

La rizière a créé son propre écosystème qui attire une variété de créatures qui, autrement, n’appelleraient peut-être pas Nikian Farm.

La rizière a créé un écosystème qui comprend des grenouilles, des crapauds, des serpents, des tortues, des demoiselles, des libellules et des pluviers siffleurs. (Paul Poirier/CBC)

“Tout le monde veut vivre dans la rizière – tout le monde”, dit Curry. “J’ai plus de grenouilles et de crapauds et de serpents et de tortues et de pluviers siffleurs. Hier, je me promenais et il y avait un petit bébé rat musqué qui sortait.”

Curry et Clark cultivent une grande variété de cultures que l’on voit régulièrement dans les petites fermes mixtes de la Nouvelle-Écosse, notamment des légumes, des fruits et des herbes. Mais ils en cultivent aussi quelques-uns qui ne sont peut-être pas si communs ici, notamment les arachides, le sorgho, les artichauts, le maïs pour la polenta et les noisettes pour l’huile.

Curry dit qu’il aimerait voir plus d’agriculteurs de la Nouvelle-Écosse cultiver du riz. (Paul Poirier/CBC)

Ils s’efforcent toujours d’atteindre l’autosuffisance et ils aimeraient voir les autres adopter cet idéal également.

“Je pense que nous sommes tous vulnérables, peut-être plus que nous ne le pensons, car les gens ont l’habitude d’aller à l’épicerie et de voir une variété incroyable sur les étagères. Mais c’est une variété juste à temps”, déclare Clark.

“COVID a été très illustratif en nous montrant à quel point les choses peuvent s’effondrer rapidement. Je pense donc que nous avons tous vraiment la responsabilité d’être plus conscients de l’origine de notre nourriture, de soutenir nos agriculteurs locaux afin qu’ils puissent mieux prendre soin de nous.”

Ce riz rouge Akamuro sera récolté et décortiqué en septembre. (Paul Poirier/CBC)

Le couple dit qu’il aimerait aussi voir d’autres agriculteurs cultiver du riz et qu’il est prêt à partager son équipement pour les aider.

« Les Néo-Écossais sont notoirement conservateurs en agriculture. Ils obtiennent un programme et s’y tiennent. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Cela vous mènera droit dans un mur de briques.

Un porte-parole du ministère provincial de l’Agriculture a déclaré que le ministère ne connaissait qu’un seul agriculteur cultivant du riz en Nouvelle-Écosse, et que cet agriculteur se trouve dans le comté d’Annapolis, où vivent Clark et Curry.