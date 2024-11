Rencontrez les acteurs et les personnages de « Beauty in Black » de Tyler Perry

Tyler Perry connaît le drame. Il n’y a personne de mieux pour capturer les hauts les plus loufoques et les bas les plus sombres du genre du feuilleton, et La beauté en noirsa nouvelle série Netflix, ne fait pas exception.

Avec Taylor Polidore dans le rôle de Kimmie, une travailleuse du sexe fauchée qui remporte une bourse d’études dans l’université de cosmétologie chic et éponyme dirigée par le clan obscur et ultra-riche de Bellaire, La beauté en noir reprend cette prémisse plutôt générique et la pimente avec le type de rebondissements ridicules que l’on peut attendre d’un des feuilletons de Perry : des liftings brésiliens bâclés, des histoires d’amour torrides, des tentatives d’assassinat et, bien sûr, des personnages ressuscitant d’entre les morts (enfin, en quelque sorte). de).

Parce que la première partie du thriller magnifiquement dingue de Perry est actuellement en tête des charts Netflix, nous voulions nous familiariser avec le casting de la série. (La deuxième partie sera diffusée sur le streamer au printemps prochain, ce qui semble être une éternité après le cliffhanger ahurissant de la première partie.) Bien que de nombreux acteurs fassent partie de l’ensemble du répertoire de Perry, il y a aussi quelques nouveaux visages qui font leur apparition dans la série.

A venir, apprenez tout sur le casting de Tyler Perry La beauté en noiry compris les endroits où vous avez déjà vu les étoiles.

Taylor Polidore dans le rôle de Kimmie

Calvin Ashford/Netflix



Taylor Polidore incarne Kimmie, à court de dettes, qui, dans le but d’échapper à sa vie de danseuse exotique, s’inscrit dans une prestigieuse école de cosmétologie fondée par la famille Bellaire.

Polidore a fait ses débuts en jouant dans des émissions de récréation policière telles que Attraction fatale et Cassé. Elle est apparue aux côtés de Martin Lawrence dans le rôle de « Homely Girl » dans Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins (2008) et était une série régulière sur Méchant et les FX Chute de neige. Plus tôt cette année, elle a joué dans le thriller Prime Video de Perry, très apprécié. Divorce dans le noir (2024).

Crystal Stewart dans le rôle de Mallory

Calvin Ashford/Netflix



Crystle Stewart incarne Mallory, une entrepreneure autodidacte qui a connu le succès (et la richesse) en dirigeant l’entreprise Bellaire après s’être mariée et avoir fait fortune.

Ancienne Miss USA 2008, Stewart est l’une des joueuses du répertoire les plus récurrentes de Perry. Elle est devenue célèbre dans les sitcoms TBS de Perry Maison de Payne et Pour le meilleur ou pour le pire, et plus tard a joué une secrétaire dans son long métrage de 2012 Bonnes actions. Elle a également joué aux côtés de Taraji P. Henson dans le thriller conjugal de Perry. Acrimonie (2018).

Amber Reign Smith dans le rôle de la pluie

Calvin Ashford/Netflix



La nouvelle venue Amber Reign Smith incarne Rain, l’un des amis proches de Kimmie qui travaille avec elle au club. Après avoir subi une opération BBL désastreusement bâclée dans le deuxième épisode, Rain entre dans une sombre spirale descendante.

Smith est apparu dans HBO Merde de rap! et celui de HuluL’autre fille noire en plus de Wu-Tang : une saga américaineet Kold x Windy. Elle a récemment joué Queenie dans le western d’action de 2024. Bande de hors-la-loiréalisé par Mario Van Peebles.

Ricco Ross dans le rôle d’Horace

Calvin Ashford/Netflix



L’acteur vétéran Ricco Ross incarne le patriarche Horace Bellaire, qui rencontre Kimmie en tant que mécène fréquent de son club.

Sans doute l’acteur le plus expérimenté de La beauté en noirDans le casting, Ross a joué le rôle du soldat Frost dans le film de James Cameron. Extraterrestres (1986) et en tant que lieutenant Nathanson dans un classique d’horreur des années 90 Maître de souhaits. Il a également joué des rôles plus modestes dans Souhait de mort 3 et l’original Mission : Impossible (1996). Récemment, il est apparu sur Hôpital généralcelui de Starz Vallée Pet dans le film d’aventures pour enfants La légende de la montagne Catclaws (2024).

Debbi Morgan dans le rôle d’Olivia

Calvin Ashford/Netflix



Bien que le personnage de Debbi Morgan, Olivia, commence la série comme l’une des rares forces (apparemment) stables de la famille Bellaire, il est révélé plus tard que la matriarche Bellaire a sa part de secrets.

Morgan est un vétéran du cinéma, étant apparu dans les films Bayou d’Ève (1997), L’ouraganet Elle est tout ça (tous deux en 1999). Elle a joué le rôle d’Angie Baxter-Hubbard dans plus de 500 épisodes de Tous mes enfantset est également apparu sur plusieurs de Pouvoir. Comme l’actrice principale Polidore, Morgan a également joué un rôle dans le film de Perry. Divorce dans le noir (2024).

Richard Lawson dans le rôle de Norman

Calvin Ashford/Netflix



Richard Lawson incarne Norman, l’un des principaux concurrents du Bellaire et le principal ennemi d’Olivia.

L’acteur a fait ses débuts au cinéma en incarnant l’une des victimes du Scorpion dans Sale Harry (1971) et a joué un rôle clé dans le classique culte Cri Blacula Cri (1973). Il est également apparu dans Esprit frappeur (1982), Remuez le chien (1997), et Devinez qui (2005). Il a déjà travaillé avec Perry sur Pour les filles de couleur (2010).

Steven G. Norfleet comme Charles

Calvin Ashford/Netflix



Steven G. Norfleet incarne Charles, le beau-frère de Mallory et le fils d’Horace et d’Olivia. Comme les autres personnages, il cache ses propres désirs secrets.

Norfleet a déjà joué dans la série limitée Génie (2017), HBO Gardiens (2019) et AMC Entretien avec un vampire (2022). La beauté en noir n’est pas non plus son premier rôle dans Perry – il a déjà joué Lewis dans la série Perry’s BET Impitoyable.

Julian Horton comme Roy

Calvin Ashford/Netflix



Julian Horton incarne Roy, le mari cokéfié de Mallory qui entretient des liens surprenants avec Kimmie.

Horton est déjà apparu dans Champions nationaux (2021), Ruinéet En fuite avec amour (tous deux en 2023).

Terrell Carter dans le rôle de Varney

Netflix



Terrell Carter, qui joue Varney dans la série, a travaillé avec Perry à plusieurs reprises dans le passé, pour la première fois sur scène dans Réunion de classe de Madea et Rencontrez les Bruns avant de passer au cinéma avec le premier film de Perry Journal d’une femme noire folle (2005). Carter est également chanteur, ayant figuré sur la bande originale d’Empire (il a également joué Warren Hall dans 20 épisodes) et a travaillé avec des noms tels que Quincy Jones et Patti LaBelle.