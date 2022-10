Rencontrez les 7 conjoints du défunt chanteur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jerry Lee Lewis était un artiste rock n’ roll lauréat d’un Grammy, connu pour sa chanson à succès “Great Balls of Fire” et plus encore.

Son mariage le plus récent était avec Judith Brown.

Le défunt chanteur était auparavant marié à son cousin, qui avait 13 ans lorsqu’ils se sont mariés.

Jerry est décédé le 28 octobre 2022, à l’âge de 87 ans.

La fin Jerry Lee Lewis était connu pour sa vie pleine de controverses et pour avoir fait de nombreuses chansons rock n ‘roll à succès comme “Great Balls of Fire”, “Breathless” et “Crazy Arms”. Jerry est décédé à l’âge de 87 ans le 28 octobre 2022, selon Pierre roulante. Au cours de sa vie, le musicien s’est marié sept fois au total, y compris avec son cousin germain une fois enlevé. Le hitmaker a fini par engendrer six enfants avec ses multiples épouses. Continuez à lire pour rencontrer les principales dames de Jerry au fil des ans!

Dorothée Barton

Jerry, qui est né en 1935, a épousé sa première femme, Dorothée Bartonen 1952. À l’époque, le chanteur de “Wild One” n’avait que 16 ans et leur mariage n’a duré que jusqu’en 1953. Jerry n’a pas non plus perdu de temps à quitter Dorothy, car quelques jours après la finalisation de leur divorce, il a épousé sa deuxième épouse, selon Le soleil américain.

Jane Mitchum

Jane Mitchum et Jerry se sont mariés en 1953, environ un an après avoir épousé Dorothy. Bien que lui et Jane ne soient restés mariés que jusqu’en 1957, les deux ont eu deux enfants ensemble : Ronnie Guy Lewis66 ans et le regretté Jerry Lee Lewis Jr., décédé en 1973 à l’âge de 19 ans. Son fils était décédé tragiquement des suites d’un accident de voiture dans sa Jeep, par Le gardien. « Eh bien, je ne sais pas si cela m’a rendu plus fort ou non, monsieur, mais cela a vraiment attiré mon attention, je sais. Ce fut une période très difficile, une période très triste pour moi. Mais je m’en suis sorti. J’ai enterré le mien. Je me suis occupé de tout », a déclaré la défunte star de la musique au point de vente en 2015.

Myra Gale Marron

Un an après le divorce de Jerry avec Jane, il a épousé son cousin germain une fois enlevé, Myra Gale Marron78. Le mariage était controversé car Myra n’était pas seulement liée à Jerry, mais elle n’avait que 13 ans au moment de leurs noces. L’étincelle qui a survécu L’auteur et Jerry se sont mariés de 1958 à 1970, ils ont officiellement divorcé quand Myra avait 26 ans et Jerry avait 35 ans.

Au cours de leurs 12 années en tant que mari et femme, l’ancien couple a accueilli deux enfants ensemble : Phoebe Lewis69, et Steve Allen Lewis. Malheureusement, Steve était le deuxième enfant de Jerry qui est décédé tragiquement, Le gardien également signalé. À l’âge de trois ans, bébé Steve s’est noyé dans une piscine.

Jaren Elizabeth Gunn Pate

Un an après son divorce avec Myra, Jerry s’était remarié, cette fois pour Jaren Elizabeth Gunn Pate. Jerry et Jaren n’ont pas accueilli d’enfants ensemble pendant leurs 11 ans de mariage, et elle a finalement tenté de le poursuivre en justice lors de leur divorce. Malheureusement, le chagrin a de nouveau frappé la vie de Jerry lorsque Jaren est décédé dans une piscine en 1982.

Shawn Stephen

Plus tard, en 1983, le pionnier du rock n’ roll se retrouve marié pour la cinquième fois avec Shawn Stephen. Ce mariage était aussi un autre mariage de courte durée pour Jerry, car Shawn est décédé la même année en raison d’une overdose à la maison. En 1984, Pierre roulante a publié un article remettant en question sa mort et l’a qualifiée d ‘«étrange et mystérieuse».

Kerrie McCarver

Le mariage de Jerry avec Kerrie McCarver est notamment son plus long mariage, car ils étaient ensemble de 1984 jusqu’à leur divorce en 2005. Et au moment où ils l’ont appelé, “The Killer” avait 70 ans. Kerrie et Jerry ont accueilli son dernier enfant ensemble, Jerry Lee Lewis III35 ans, né en 1987.

Judith Brun

Après le sixième mariage de Jerry, il est resté célibataire pendant sept ans, probablement la plus longue période sans se remarier. Mais en 2012, il s’est marié Judith Brun78 ans, qui était notamment auparavant mariée au frère de Myra Brun rouille. « Non, non, j’aime ces femmes qui l’aimaient. Mais ces femmes étaient beaucoup plus jeunes que lui, la plupart d’entre elles, et le passé est passé », a déclaré Judith. Le gardien à propos de ses inquiétudes potentielles sur les antécédents de Jerry avec ses ex-femmes. Judith a soutenu Jerry dans ses derniers jours dans leur ranch de Nesbit, Mississippi, jusqu’à sa mort le 28 octobre 2022.