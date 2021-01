Lors de l’un de ses premiers jours au Congrès, il y a près de deux décennies, la représentante Linda Sánchez se souvient avoir été informée par un ami à Capitol Hill qu’il existe deux types de législateurs: un bourreau de travail ou un cheval de bataille.

Sánchez a déclaré qu’elle était le genre de législateur qui voulait faire avancer les choses.

Aujourd’hui, la membre du Congrès californien a pris les devants en réunissant un groupe de sept femmes, qu’elle a décrites comme des «bêtes de somme», qui piloteront les efforts législatifs pour faire adopter le projet de loi de réforme de l’immigration du président Joe Biden à la Chambre des représentants.

«Je peux dire sans équivoque que chaque femme qui fait partie de ce groupe ‘Closers’ est une bête de somme», a déclaré Sánchez dans une interview avec USA TODAY. « Ils ne le font pas pour la gloire ou pour le crédit. Ils sont là pour que (la réforme de l’immigration) soit faite une fois pour toutes. Cela se fait attendre depuis longtemps. »

Biden a appelé à un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour les près de 11 millions d’immigrants vivant aux États-Unis sans statut juridique, à un processus plus court d’accès au statut juridique pour les travailleurs agricoles et les bénéficiaires du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, et un plan d’application cela inclut le déploiement de la technologie pour patrouiller la frontière.

Alors qu’elles en sont aux premiers stades de l’élaboration de leur stratégie législative sur le plan d’immigration, les sept femmes du Congrès deviendront probablement le visage du projet de loi à la Chambre, car elles continuent de travailler en étroite collaboration avec la Maison Blanche pour adopter la première réforme globale de l’immigration. législation en plus de 30 ans.

Le groupe, qui se fait appeler les «Closers», comprend les représentants Zoe Lofgren, D-Calif., Lucille Roybal-Allard, D-Calif., Nydia Velázquez, DN.Y., Judy Chu, D-Calif., Yvette Clarke , D-Calif., Et Karen Bass, D-Calif.

Sánchez, présidente du groupe de travail sur l’immigration du Congressional Hispanic Caucus, a déclaré qu’elle avait choisi ce groupe de femmes du Congrès en raison de leurs travaux antérieurs sur l’immigration, en plus de plusieurs des femmes du Congrès desservant des districts qui comptent de grandes communautés de migrants.

Par exemple, Roybal-Allard, la première femme américaine d’origine mexicaine à être élue au Congrès, représente le 40e district du Congrès de Californie, qui abrite la population éligible au DACA la plus élevée des États-Unis. Chu, dont le district couvre des parties des comtés de Los Angeles et de San Bernardino, a fréquemment travaillé sur les questions d’immigration, en mettant l’accent sur les migrants asiatiques et insulaires du Pacifique.

Le groupe comprend des représentants du Congressional Hispanic Caucus, du Congressional Black Caucus et du Congressional Asian Pacific American Caucus.

« Ce sont des femmes qui atteignent en quelque sorte … les quatre coins du caucus », a déclaré Sánchez. « Ils peuvent vraiment se répandre et toucher toutes les circonscriptions de notre caucus. »

Bass et Clarke, qui est une fille d’immigrants jamaïcains, ont souvent travaillé sur l’immigration par l’intermédiaire de la SRC.

«J’ai vu des inégalités flagrantes et des violations des droits civils, et je ne céderai pas tant que notre système d’immigration ne reflétera pas une approche moderne et équitable de cette question. Inverser les politiques des quatre dernières années ne suffit pas », a déclaré Clarke dans un communiqué.

L’adoption d’une réforme de l’immigration sera un défi. Et le groupe de législateurs pourrait essayer de faire adopter des lois déjà adoptées à la Chambre, telles que la loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole et la loi sur l’interdiction, en plus des plans de réforme de l’immigration de Biden, a déclaré Chu à USA TODAY. Il y a aussi des discussions selon lesquelles une législation complète sur la réforme de l’immigration peut être divisée en plusieurs projets de loi plutôt qu’en un seul grand projet de loi.

La loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole crée une voie vers la légalisation pour les travailleurs agricoles ou agricoles, ainsi que la réforme du programme de visa existant pour les travailleurs agricoles, connu sous le nom de visa H-2A. Le No Ban Act interdirait la discrimination religieuse dans les demandes de visa et révoquerait l’interdiction de voyager de Trump. Biden a déjà annulé l’interdiction de voyager de l’ancien président dans plusieurs pays à majorité musulmane.

Biden a inclus des aspects de ces projets de loi dans son propre paquet législatif.

Chu a déclaré à USA TODAY que le groupe devra examiner le texte législatif avant de décider d’un plan pour aller de l’avant.

« Les moyens par lesquels nous le faisons restent à voir », a déclaré Chu à propos de l’adoption de la législation de réforme de l’immigration de Biden. « Cela pourrait être un gros projet de loi ou des factures différentes. »

La dernière fois qu’une législation bipartite et complète sur l’immigration a été présentée au Congrès, c’était en 2013.

Bien qu’aucune loi n’ait été adoptée, l’ancien président Donald Trump pendant son administration a adopté une approche intransigeante de l’immigration. Il avait plusieurs politiques controversées, comme sa politique de «tolérance zéro» qui a conduit à la séparation des enfants et des parents à la frontière américano-mexicaine et a tenté de mettre fin au programme d’action différée pour les arrivées d’enfants. La Cour suprême a confirmé ce programme dans une décision l’an dernier.

Biden a annulé certaines des politiques controversées de Trump par le biais d’un décret exécutif tel que l’arrêt de la construction sur le mur frontalier à la frontière américano-mexicaine. La secrétaire de presse Jen Psaki a déclaré jeudi après-midi que le président signerait également d’autres actions exécutives la semaine prochaine.

La Maison Blanche n’a pas de calendrier sur le moment où ils veulent voir la législation présentée et adoptée, mais Psaki a déclaré la semaine dernière que «nous aimerions les voir avancer rapidement» sur la réforme de l’immigration.

Biden essaie de faire passer plusieurs grands paquets législatifs par le biais du Congrès, y compris un paquet de secours COVID-19. Tout cela se passe au milieu d’un procès de destitution au Sénat pour Trump, qui a été destitué plus tôt ce mois-ci.

Sánchez a déclaré qu’elle avait été en contact avec la Maison Blanche et travaillait avec elle sur la législation, ainsi qu’avec le sénateur Bob Menendez, qui dirige la réforme de l’immigration de Biden au Sénat.

Mais la députée californienne a également reconnu que le groupe des « Closers » devra également convaincre les républicains et les membres plus modérés de proposer une législation pouvant être adoptée dans les deux chambres de la maison. Cependant, la sensibilisation d’autres membres du Congrès n’aura probablement pas lieu tant que le texte du projet de loi ne sera pas publié.

Sánchez a déclaré que les membres tendent la main pour entendre la peur et les inquiétudes non seulement des membres du Congrès, mais aussi des groupes militants.

Jusqu’à présent, les républicains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la législation de Biden ne faisait pas assez pour la sécurité le long de la frontière et ont critiqué le chemin vers la citoyenneté pour tous les immigrants vivant aux États-Unis sans statut juridique. Les républicains soutiennent que donner aux immigrés sans papiers un chemin vers la citoyenneté équivaut à une amnistie. Biden a également été critiqué par certains républicains pour avoir introduit une législation le premier jour de sa présidence, alors que le pays est toujours aux prises avec une pandémie en cours.

Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy, R-Californie, a précédemment déclaré que le projet de loi de Biden «donnerait la priorité à l’aide aux immigrants illégaux et non à nos concitoyens.

Sánchez a déclaré que si l’adoption de la réforme de l’immigration sera un « effort collectif », c’est un effort qui doit se produire même si cela semble différent de ce que Biden a proposé.

« Ce qui n’est pas négociable, c’est l’inaction », a-t-elle déclaré. « Nous voulons livrer. Nous y arriverons. »

Voici les membres des ‘Closers’:

La représentante Linda Sanchez, D-Californie, est présidente du groupe de travail sur l’immigration du Congressional Hispanic Caucus et dirigera le groupe de « Closers » pour la législation de réforme de l’immigration de Biden. Elle a travaillé sur la législation relative à l’immigration et soutenu des lois comme la Dream and Promise Act, qui offre une voie d’accès à la citoyenneté pour les rêveurs.

La représentante Judy Chu, D-Californie, est présidente du Congressional Asian Pacific American Caucus. Elle a rédigé des lois comme la No Ban Act. Des aspects de cette législation ont été inclus dans la proposition de réforme de l’immigration de Biden.

La représentante Karen Bass, D-Californie, est présidente du Congressional Black Caucus et a dirigé les efforts pour travailler avec le Congressional Hispanic Caucus et le Congressional Asian Pacific American Caucus sur la réforme de l’immigration. Elle s’est également concentrée sur l’élévation des discussions sur les expériences des migrants africains.

La représentante Zoe Lofgren, D-Californie, était la présidente du sous-comité de la magistrature de la Chambre sur l’immigration et la citoyenneté au dernier congrès, et sera probablement la nouvelle présidente de ce sous-comité. Elle a beaucoup travaillé sur la réforme de l’immigration et pratiquait auparavant le droit de l’immigration.

La représentante Lucille Roybal-Allard, D-Californie, était le co-auteur original du Dream Act in the House, qui offre une voie d’accès à la citoyenneté pour les rêveurs. Elle a également contribué à l’adoption de la dernière version de cette législation, qui offre également une voie d’accès à la citoyenneté pour un statut de protection temporaire ou des titulaires de départs à exécution différée, à la Chambre en 2019. Cependant, la législation n’a jamais été soulevée au Sénat.

La représentante Yvette Clarke, DN.Y., a également aidé à codiriger la loi sur les rêves et les promesses de 2019 pour qu’elle soit adoptée à la Chambre. Clarke, fille d’immigrants jamaïcains, était également présidente du groupe de travail sur l’immigration du Congressional Black Caucus.

La représentante Nydia Velázquez, DN.Y., est l’ancienne présidente du Congressional Hispanic Caucus. Velázquez, la première femme portoricaine élue au Congrès, a également aidé à co-rédiger la loi sur la promesse adoptée en 2019.