Rencontrez les 5 héros de l’Inde qui ont mis fin à 41 ans d’attente

Au terme d’une longue attente de 41 ans, l’équipe masculine indienne de hockey a décroché le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en battant l’Allemagne 5-4 dans un concours passionnant. L’équipe indienne de hockey a remporté une dernière médaille aux Jeux olympiques de Moscou en 1980.

L’équipe indienne a dû affronter la défaite face à la Belgique en demi-finale, mais a bien rendu compte de son courage dans le match de bronze pour revenir de l’arrière et écrire l’histoire.

Ce n’était pas un début prometteur pour l’Inde car l’Allemagne a trouvé le fond du filet au premier quart et malgré les tentatives de l’équipe indienne, l’Allemagne a tenu bon et à la pause, l’équipe indienne avait beaucoup de chemin à parcourir. Cependant, juste au début du deuxième quart-temps, Simranjit Singh a marqué un but brillant pour amener l’Inde à égalité.

Ce n’était que le début d’une série de buts au deuxième quart. L’Allemagne a riposté avec quelques buts dans les premières minutes pour prendre les devants 3-1. Cependant, c’est à ce moment-là que l’équipe indienne a creusé profondément et qu’elle a également marqué un but grâce au corner de pénalité de Hardik Singh et que l’Inde était menée 2-3.

Immédiatement après ce penalty, l’équipe indienne a marqué un autre but et Harmanpreet Singh a marqué le troisième but de l’équipe indienne avec un penalty. Et dans un trimestre exaltant, l’Inde était au même niveau que l’Allemagne. Pas moins de 5 buts ont été marqués au deuxième quart-temps.

L’Inde avait retrouvé son élan et ils ont continué à être à l’attaque même au début du troisième trimestre. Rupinder Pal Singh a intensifié et converti un corner de pénalité pour donner l’avantage à l’Inde pour la première fois du match.

L’équipe indienne a changé d’unité au troisième quart et n’a jamais reculé et a continué à se créer des occasions. Simranjeet Singh a marqué son deuxième but du match et l’Inde a pris une avance de 5-3 dans le match.

Bien que Lukas Windfeder ait inscrit un but dans le dernier quart, Indian a conservé une avance de 5-4 et l’équipe a remporté une médaille pour la première fois en 41 ans pour déclencher des célébrations folles dans le camp ainsi que dans tout le pays.

