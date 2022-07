Rencontrez les 4, y compris le plus jeune frère – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Ceux qui ont vécu les années 1990 (ou ceux qui ont vécu la décennie à travers la vague de nostalgie des années 90) n’ont pas pu échapper au ver d’oreille qu’est le « MMMbop ». Le single révolutionnaire a présenté au monde Hansenun trio de frères – Isaac Hanson, Taylor Hanson, et Zac Hanson – qui a livré une variété de pop joyeuse rappelant Les Osmondla Jackson 5, et autres groupes harmoniques des années 1960/70. “MMMBop” a aidé à clore la décennie et a contribué à faire du trio de frères l’un des groupes les plus en vogue des années 1990.

Cependant, il n’y a pas que trois frères Hanson – le quatrième et le plus jeune, Mac Hanson, est un talent établi à part entière. En fait, il y a trois sœurs Hanson, mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur les frères Hanson – et combien d’enfants ils ont – voici le scoop.

Isaac Hansson

Clarke Isaac Hanson est né le 17 novembre 1980. Isaac avait la particularité d’être à la fois le plus vieux et le plus grand frère Hanson lorsque le groupe a fait ses débuts. Il est également connu pour être guitariste et chanteur, ce qui lui a permis de trouver l’amour de sa vie en 2003.

Lors d’un spectacle à la Nouvelle-Orléans, Isaac s’est instantanément connecté avec quelqu’un dans la foule : Nicole Dufresne. Isaac a dit à Yahoo! Animateur de podcast au Royaume-Uni Kate Thorton qu’il “lui a chanté l’intégralité du spectacle” et lui a jeté ses médiators en cadeau, un geste qu’il a admis probablement “l’a effrayée”. Par la suite, il a demandé au régisseur d’empêcher Nicole de quitter la salle afin qu’il puisse se présenter.

« Je pense qu’on prend le gâteau pour moi dans son ensemble. Ce fut à la fois le moment le plus persistant et le plus courageux à certains égards », a déclaré Isaac. “J’ai dû faire de gros efforts. … Ma femme est assez introvertie, et je pense qu’elle était un peu jetée parce que j’étais tellement enthousiaste – comme, ‘Hé, nous devrions traîner, nous devrions faire des trucs, je ne suis ici que depuis si longtemps.’

Cela a fonctionné, cependant. Le couple s’est bien entendu et ils se sont mariés en 2006. Au cours des quinze années qui ont suivi, ils ont accueilli trois enfants ensemble. “Après avoir terminé un spectacle, c’est comme, ‘Attendez une seconde. Je dois faire un rappel, puis je t’appellerai pour l’histoire au coucher », dit Isaac à propos de ses fils Everett (né en 2007) et Monroe (née en 2008) et sa fille Odette (né en 2014), par PERSONNES.

Malgré près de deux décennies de jeu avec ses frères, le groupe continue de prospérer. “En fin de compte… nous partageons un lien un peu plus grand que notre capacité à communiquer dans des environnements de mots et d’affaires”, a-t-il déclaré. Le quotidien du Minnesota en 2009. « C’est un lien musical qui est, je pense, plus grand. La musique est un langage universel, et cela s’applique aussi à nous dans le groupe. Je pense que c’est la chose qui maintient vraiment tout collé ensemble, quand tout est dit et fait.

Taylor Hanson

Jordan Taylor Hanson est né le 14 mars 1983 et avait neuf ans lorsque le groupe a commencé. Connu pour être le Hanson derrière les claviers et chanter à la fois le chant principal et le chant de secours, Taylor était souvent l’objet de l’affection de nombreux fans.

« Je me souviens pendant [an] promotion précoce [tour] aller dans un centre commercial du New Jersey, et chaque endroit était plein à craquer en quelques minutes », a déclaré Taylor PERSONNES. “En regardant cette foule, j’avais l’impression de franchir une porte par laquelle vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Je m’en souviens très bien. »

Taylor est également connu pour être le frère Hanson qui a joué dans un groupe qui n’était pas Hanson. Il a rejoint James Iha (Écraser des citrouilles), Bun E. Carlos (astuce bon marché), et Adam Schlesinger (Fontaines de Wayne) pour former Vitres teintées en 2009. Le groupe a sorti un album cette année-là, et une réunion était en préparation quand Adam est décédé du COVID-19 en 2020.

«Nous continuons à faire des choses qui nous mettent au défi. Je sais que tout le monde a des intérêts créatifs différents et des choses que les gens aiment exprimer », a déclaré Taylor. Divertissement ce soir. « Zac a été un artiste visuel, Isaac a fait de la production. J’aime travailler avec l’écriture de chansons d’autres artistes.

“Je pense que ce qui est cool dans notre situation actuelle, c’est que nous avons toute cette histoire derrière nous, mais dans le grand schéma des choses, nous avons encore potentiellement tellement d’années devant nous que j’ai l’impression que ce qui nous attend est cette opportunité de diversifier et connectez-vous avec d’autres personnes qui vous passionnent, d’autres projets », a-t-il ajouté. “Il y a beaucoup de groupes qui ont commencé à 28 ou 30 ans. Donc je pense que le ciel est la limite.”

De même, la famille de Taylor est illimitée. Il est marié Natalie Anne Bryant en 2002, et ils ont Sept enfants ensemble : fils Esdras (né en 2002), Rivière (né en 2006), Viggo (né en 2008), et Indiana (née en 2018) et ses filles Pénélope (né en 2005), Wilhelmine(né en 2012), et Maybellene (né en 2020)

«Nous avons tous été incroyablement bénis avec des enfants incroyables et des familles incroyables. Je l’ai toujours pris un à la fois, cela nous a amenés à sept, alors je vais juste tenir maintenant », a-t-il déclaré. ET.

Zac Hanson

Zachary Walker Hanson est né le 22 octobre 1985. En tant que plus jeune membre de Hanson (le groupe), Zac a passé ses années de formation sous les projecteurs. Il avait environ douze ans lorsque « MMMBop » a pris son envol, et il a pu connaître les hauts et les bas de la gloire. À travers tout cela, il a réussi à garder le rythme au percussionniste du groupe – et à garder une perspective sur son rôle dans le monde.

“Je pense que nous avons de la chance d’avoir toujours été un peu une anomalie”, a déclaré Zac à PERSONNES. “Être des frères qui se battent peu et qui partagent un rêve, c’est unique. Nous sommes un groupe depuis longtemps, et beaucoup de gens disent : « Wow, tu es normal », parce que l’industrie a une façon de laisser sa marque sur les gens. Mais nous avons toujours eu un très fort sentiment d’appartenance.

«C’est probablement comme un enfant qui pense à Noël. Pour nous, c’est pour cela que nous vivons – voyager, rencontrer des gens, cette capacité à créer ces intangibles qui se produisent lorsque des étrangers entrent dans une pièce et chantent ensemble », a déclaré Zac. Divertissement ce soir. “Il y a quelque chose que je pense vraiment important à ce sujet juste pour l’âme du monde.”

Tout comme ses autres camarades de groupe, Zac a une grande famille. Lui et sa femme, Kate Tucker, ont eu cinq enfants ensemble après leur mariage en 2006. “Cela devient plus important que l’idée de, quel est l’héritage que vous laissez?” Zac a dit ET. «Comme vous le savez, vous laissez cela à vos enfants et vous parlez à vos enfants à travers l’art que vous créez. Et donc je pense qu’il est d’autant plus important que vous parliez avec le cœur.

Mac Hanson

“Ayant quitté les vertes collines de l’Oklahoma à 16 ans pour une vie à Los Angeles, Mac Hanson autant s’appeler Angeleno maintenant », lit la biographie du site Web de l’homme né Joshua Mackenzie Hanson le 7 janvier 1994. Mac Hanson était un enfant qui a vu ses frères aînés profiter de leur première vague de gloire et de succès.

Il a d’abord évité une carrière dans la musique, selon Panneau d’affichage profil sur lui. “En grandissant, la musique était quelque chose que je reléguais à mes frères – c’était leur truc, et je sentais que j’avais besoin de découvrir ma propre identité”, a-t-il déclaré. “Avec le recul, je vois à quel point la fierté et l’ego peuvent entraver ce que vous voulez faire ou êtes censé faire. Je me rends compte maintenant que mon hésitation à faire de la musique était en grande partie de la peur – la peur de ce à quoi cela pourrait ressembler ou être perçu.

Mac a admis qu’il s’était éloigné d’une carrière musicale en partie par crainte d’être accusé de népotisme. “Une partie de toute ma lutte pour savoir qui je suis et quoi faire de moi-même a été d’essayer de tracer ma propre voie”, a-t-il déclaré. Panneau d’affichage, « et ne pas être identifié par [my brothers]. Je les aime et les respecte ainsi que leur musique, mais vous devez créer votre propre personnalité.

Après avoir commencé l’université à 14 ans – aidé par des années d’enseignement à domicile – Mac a étudié la cinématographie, la production vidéo et l’anglais. Il a déménagé à Los Angeles pour travailler dans l’industrie cinématographique, assumant des travaux de montage, d’écriture et de réalisation tout en se lançant dans le théâtre. Un jour, lors d’un voyage de camping dans le parc national de Joshua Tree, il a commencé à jouer de la guitare au coucher du soleil et il a ressenti “une élévation dans mon âme”.

«Je me suis tenu au sommet de ce rocher, j’ai arraché ma chemise et j’ai crié au loin:« Je suis putain de fort. Faites avec!’ [I had] on m’a dit d’utiliser ma voix intérieure toute ma vie. Je suis grand et bruyant, et il y a une certaine identité là-bas avec laquelle je n’avais pas accepté, mais j’ai finalement reconnu que c’était quelque chose dont je devais être fier et embrasser, et une partie d’embrasser ce volume et mes tendances musicales signifiait se penchant sur cet ensemble de compétences », a-t-il déclaré.

Le premier single de Mac, “Hey Hey” – sous le nom Josué et les Saints Rouleaux – a été produit par son frère aîné Isaac, qui a offert son expérience et ses connaissances à son jeune frère. La musique de Mac traite des ballades rock aux numéros de jazz calypso, de la musique avec plus d’un côté rock. Le groupe sort son premier EP, Tribulationsen 2018 et l’a suivi avec Grincer en 2021.