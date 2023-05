Rencontrez les 4 joueurs qui jockeyent pour entrer dans le cercle restreint de Mahomes

Qui ne voudrait pas attraper des passes du MVP en titre de la NFL et du Super Bowl ? Les Chiefs ont des perspectives intrigantes de receveur large.

Il vient de connaître l’une des plus belles saisons d’un quart-arrière dans les annales de la ligue. Les Chiefs de Kansas City se sont ralliés pour battre les Eagles de Philadelphie, 38-35, lors du Super Bowl LVII.

Patrick Mahomes a couronné une magnifique 2022 en réussissant 21 passes sur 27 pour 182 verges et trois scores en route pour remporter les honneurs du MVP du match. Cela faisait suite à une saison régulière au cours de laquelle Mahomes a mené la NFL en verges par la passe (5 250) et en lancers de touché (41).

Les receveurs larges Marquez Valdes-Scantling, Kadarius Toney, Justin Watson et Skyy Moore faisaient tous partie de la victoire contre les Eagles, Toney Moore captant des passes de TD lors de la victoire. le meilleur receveur large des Chiefs en termes de captures la saison dernière était Juju Smith-Schuster (78), maintenant membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Mahomes aime répandre le ballon. Y compris les séries éliminatoires, 12 joueurs différents ont attrapé des passes TD du MVP de la ligue en 2022. Donc, l’un des quatre larges suivants pourrait-il avoir un impact pour Le club d’Andy Reid cette saison à venir ?

Chiefs: Rencontrez les WR en lice pour les objectifs de Patrick Mahomes en 2023

Riz Rachi

Le directeur général Brett Veach a utilisé la 55e sélection au total en avril sur l’ancien hors concours de SMU. Le receveur éloigné Rashee Rice a terminé sa carrière avec les Mustangs, totalisant 233 attrapés pour 3 111 verges et 25 points. Sa dernière saison à SMU l’a vu accumuler 96 réceptions, bonnes pour 1 355 verges et 10 touchés.

Richie James

Choix de repêchage de septième tour des 49ers en 2018, Richie James n’a totalisé que 38 réceptions pour 689 verges et trois touchés au cours de ses trois premières saisons à San Francisco. Il a passé 2021 dans la réserve des blessés, puis a signé un accord avec les Giants en 22. James à égalité pour l’équipe avec 57 réceptions (569 verges), quatre pour les scores.

Justin Ross

Il a rejoint les Chiefs il y a un an en tant qu’agent libre non repêché, mais a passé toute l’année 2022 dans la réserve des blessés (pied). Justyn Ross a joué trois saisons à l’Université Clemson mais s’est absenté 2020 (cou). En trois campagnes avec les Tigers, il a amassé 158 réceptions, bonnes pour 2 379 verges (un solide 15,1 verges par prise) et 20 scores.

Jean-Ross

Il a été le neuvième choix au total lors du repêchage de la NFL en 2017 par les Bengals de Cincinnati. John Ross a disputé 15 matchs au cours de sa saison recrue et n’a capté aucune passe. En cinq campagnes NFL, la dernière avec les Giants en 2021, l’ancien speedster de l’Université de Washington n’a capté que 62 passes pour 957 verges et 11 touchés.