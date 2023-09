Rencontrez les 3 filles de la star du « RHOC » – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Shannon Beador est une star de télé-réalité sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange.

Elle a trois enfants avec son ex-mari David Beador.

Shannon a été arrêtée pour conduite en état d’ébriété et délit de fuite en septembre 2023.

Shannon Beador59 ans, a connu de nombreux hauts et bas depuis qu’elle a rejoint Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange en 2014, et malheureusement elle fait face à un autre creux. La star de télé-réalité de 59 ans a été arrêtée pour conduite en état d’ébriété et délit de fuite le 16 septembre. Shannon aurait percuté sa voiture dans une maison de Newport Beach et « semblait déprimée » lorsque la police est arrivée pour l’arrêter.

L’incident juridique de Shannon ne s’est pas produit alors que RHOC filmait. Les fans l’ont déjà vue traverser beaucoup de choses dans la série, de son divorce à David Beador d’être traitée d’« alcoolique » par les membres de sa distribution. Et à travers tout cela, Shannon s’est appuyée sur ses filles Sophie22 ans et des jumeaux Stella et Adeline19 ans, pour son soutien dans les moments difficiles.

Le travail dont Shannon est la plus fière dans la vie est d’être mère de ses enfants. Voici tout ce que vous devez savoir sur les enfants de Shannon Beador.

Sophie Beador

Sophie Beador est la fille aînée de Shannon. Les fans ont vu Sophie devenir une jeune femme mature tout au long du voyage de Shannon. RHOC. Sophie a commencé ses études universitaires à l’Université Baylor au Texas en août 2020 et Shannon l’a aidée à emménager. Lorsque Sophie a eu 21 ans à l’été 2022, Shannon a emmené son aîné à Las Vegas pour une grande fête. Le petit ami de Sophie Reese était également là pour le voyage à Vegas.

Pendant le RHOC première de la saison 17 diffusée en juin 2023, Shannon a donné à sa co-star Émilie Simpson une mise à jour sur la relation de Sophie avec Reese. Elle avait déclaré à l’époque que Sophie et Reese se fréquentaient depuis un peu plus d’un an et planifiaient déjà leur avenir ensemble. « Ils parlent de mariage, mais ils sont dans une école où cela se produit », a expliqué Shannon.

Sophie est active sur Instagram où elle compte plus de 23 000 abonnés. Elle publie beaucoup de photos avec Reese, y compris lorsqu’elle l’a félicité pour avoir obtenu son diplôme de Baylor en mai 2023. « Tellement doux-amer, j’ai hâte de te voir réussir 🤍 @bayloruniversity merci de nous avoir réunis 🫶🏻🐻 », a écrit Sophie. Elle a également des photos avec sa mère et ses jeunes sœurs.

Stella et Adeline Beador

Stella Beador et Adeline Beador sont jumelles et ont trois ans de moins que leur sœur aînée. Comme Sophie, Stella et Adeline ont tellement mûri au fil des années qu’elles sont apparues à la télé-réalité. Lorsque les jumelles ont eu 18 ans en juin 2022, Shannon a emmené ses filles et leurs amies chez son ancienne co-star Elisabeth Vargas‘ maison à La Quinta pour une escapade entre filles. Shannon a également partagé un hommage sur Instagram à Stella et Adeline lorsqu’elles sont devenues majeures. « Je suis tellement fière des jeunes femmes que vous êtes devenues et je suis plus que chanceuse de vous avoir toutes les deux dans ma vie! » Shannon a écrit dans son hommage.

En août 2023, Shannon a dû dire au revoir en larmes à ses jumeaux alors qu’ils partaient pour l’université. Stella vit à Paris pour sa première année d’étudiante à l’Université de Californie du Sud, tandis qu’Adeline s’inscrit à la Parsons School of Design de Manhattan.

« Aujourd’hui est un jour très émouvant », a écrit Shannon sur Instagram lorsque les jumeaux sont partis à l’école. «Je pars à New York avec Adeline pour l’emmener à l’école. Les jumeaux ne se reverront pas avant les vacances de Noël et vont se manquer au-delà ! Leur lien est si précieux ! Je suis tellement excitée de voir mes filles passer au prochain chapitre de leur vie, mais je vais certainement verser beaucoup de larmes la semaine prochaine ! » elle a ajouté.