Rencontrez l’équipe primée de Santé Niagara contre l’AVC

« Les soins liés à l’AVC évoluent constamment », ajoute-t-elle. « La recherche est le moteur des meilleures pratiques et j’y fonde toute ma pratique. »

C’est pourquoi elle a également défendu ardemment les recherches du Dr de Sa Boasquevisque, en aidant à obtenir de l’espace et des ressources pour lancer des essais cliniques sur l’AVC à l’hôpital de Niagara Falls, et en assurant le soutien essentiel des laboratoires hospitaliers, de la pharmacie et de l’imagerie diagnostique pour mener de telles recherches. .

Un leader dans la recherche sur l’AVC en milieu hospitalier communautaire

Un peu plus d’un an après le lancement du programme de recherche en neurologie, Niagara Health demeure l’un des seuls centres d’essais cliniques sur l’AVC dans un hôpital communautaire canadien.

« Ce sont des essais très importants pour la communauté », explique le Dr de Sa Boasquevisque. « La plupart des chercheurs principaux de ces essais sont des experts internationaux qui étaient mes mentors et qui sont désormais mes collègues. C’est agréable d’avoir une relation étroite avec les patients qui subissent des essais et de voir que votre institution est en mesure de contribuer aux solutions plutôt que d’attendre les résultats de recherches effectuées ailleurs.

Originaire du Brésil, la Dre de Sa Boasquevisque a été attirée par Santé Niagara par l’opportunité de lancer un programme de recherche sur les essais cliniques après avoir terminé une partie de sa maîtrise et participé à des bourses de recherche avec des médecins de renommée mondiale dans le domaine des soins de l’AVC à l’Université McMaster. Son portefeuille d’essais cliniques est soutenu par ses collègues en neurologie de l’AVC à McMaster, à l’Hôpital général de Hamilton et au Population Health Research Institute.

Travaillant sans relâche en dehors de ses obligations de médecin, la Dre de Sa Boasquevisque a lancé le premier essai clinique en septembre 2023 grâce au financement du Niagara Health Knowledge Institute (NHKI) reçu d’Accélération des essais cliniques (ACT) Canada.

Cette première étude, Edoxaban for Intra-Cranial Hemorragie Survivors with Atrial Fibrillation (ENRICH-AF), fait partie d’un effort mondial axé sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients à haut risque présentant un rythme cardiaque irrégulier et des saignements antérieurs au cerveau.

Peu de temps après, le programme a reçu un financement pour participer à l’essai clinique Librexia-Stroke, examinant l’utilisation du Milvexian, un anticoagulant, pour prévenir d’autres accidents vasculaires cérébraux chez les patients ayant déjà subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu.

« Nous avons commencé par un essai pour voir comment ça se passait, mais j’ai tellement aimé ça que je ne pouvais pas m’arrêter », explique le Dr de Sa Boasquevisque. « Ces études sont très pragmatiques et peuvent s’appliquer au monde réel. Nous devons les amener à Niagara.

Kent et le Dr de Sa Boasquevisque ont été reconnus pour leurs efforts de recherche plus tôt cette année lorsque l’équipe sur l’AVC a remporté les prix de recherche du NHKI. Kent a remporté le prix de recherche du personnel Dr Johan Viljoen pour son travail d’amélioration de la qualité, tandis que la Dre de Sa Boasquevisque a reçu le prix de recherche des médecins de l’Association du personnel médical pour son rôle dans le lancement du programme d’essais cliniques.

Regard vers l’avenir

Leur leadership collectif et leur passion pour la recherche sur l’AVC ouvrent la voie à des innovations continues alors que le Centre d’excellence en matière d’AVC se prépare à déménager au nouvel hôpital de Niagara Sud lors de son ouverture en 2028. Leur travail sert également de phare pour que d’autres neurologues se joignent à Santé Niagara.

Pendant ce temps, Niagara Health est sur une voie ambitieuse en vue d’obtenir l’accréditation Stroke Distinction en mai 2025. Ce programme rigoureux et très avancé reconnaît l’excellence des services de réadaptation actifs et hospitaliers offrant des soins spécialisés en AVC.

« Si vous en avez l’occasion, vous devez faire progresser les meilleures pratiques », déclare Kent. « C’est pourquoi nous sommes tous ici. Si nous pouvons avoir un impact positif sur les soins de l’AVC pour les patients de Niagara et d’ailleurs, c’est ce que nous nous efforçons de faire.