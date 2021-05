Rencontrez l’équipe japonaise de danse senior avec pompons

Des pompons bruissent et des chaussures argentées clignotent pendant que «Japan Pom Pom» s’entraîne, se déplaçant sur un rythme de danse joyeux. Avec des membres âgés de 60 à 89 ans, ce n’est pas une équipe ordinaire. Mais n’osez pas les appeler des mamies. Commencez, nous n’étions pas très heureux d’être appelés «danseuses de grand-mère» », déclare Fumie Takino, la pétillante et énergique de 89 ans qui a fondé Japan Pom Pom – âge moyen, 72 ans – il y a plus de 25 ans. Lors d’une pratique hebdomadaire récente, reprise après un an de congé, les membres portant des masques ont vérifié les températures avant de s’étirer, puis sont passés à leurs routines de danse – socialement éloignées, bien sûr.

Bien que la plupart portaient des pantalons de survêtement et des t-shirts avec un « Japan Pom Pom » pailleté, pour les performances, ils portaient des costumes de joie à paillettes et mini-jupe. Pour une routine, Takino porte une veste de motard en cuir et des lunettes de soleil; dans une autre, toutes les perruques de sport argentées.

«C’est de la danse; bouger son corps est agréable « , dit-elle. » Et les costumes sont incroyablement voyants. Certaines personnes se joignent juste pour pouvoir les porter. «

Initialement commencé avec cinq personnes il y a 26 ans après que Takino ait vu une équipe d’encouragement à l’étranger dans les nouvelles, le groupe compte maintenant 17 membres actifs. Les membres, tous âgés de plus de 55 ans, doivent passer des auditions.

Maintenant, le groupe est présenté dans des brochures gouvernementales sur les personnes âgées actives, apparaît périodiquement dans des reportages télévisés et se produit dans des émissions caritatives populaires.

Le Japon, l’un des pays qui vieillissent le plus rapidement au monde, avec près de 30% de sa population âgée de plus de 65 ans, est connu pour la longévité de ses aînés. Mais l’acceptation de l’équipe a pris du temps dans une nation avec des notions fixes sur la vie des seniors.

«Nous sommes allés dans un club de seniors et ils ne nous aimaient vraiment pas. Ils n’ont même pas souri une seule fois. « Les femmes japonaises, qui portent des vêtements comme ça, à leur âge! » « Se souvient Takino. » Maintenant, je pense que la moitié des gens sont d’accord avec nous et l’autre moitié ne peut toujours pas nous accepter. «

Les membres commentent la stimulation de la pratique ensemble et les perspectives positives de Takino.

«Comme le dit notre chef, essayez n’importe quoi», a déclaré Tami Shimada, 69 ans. «Si quelque chose vous intéresse, oubliez votre âge, oubliez les gens qui disent que ce n’est pas bon pour cette raison… Je pense que cela mène à une raison de vivre . «

Takino, qui a trois petits-enfants et trois arrière-petits-enfants, avec un autre en route, pratique ce qu’elle prêche.

Elle a essayé la plongée sous-marine, le parachute ascensionnel, le ukulélé et le parachutisme, qu’elle appelle «les plus grands», et a obtenu une maîtrise aux États-Unis dans la cinquantaine. Maintenant, elle étudie également l’espagnol, assiste à un cours de danse pour seniors et se promène. Elle est obsédée par le solitaire informatique.

Chaque soir, elle boit une petite bière et dit qu’une appendicectomie a été son seul problème de santé jusqu’à présent.

Takino ne peut pas croire qu’elle aura 90 ans l’année prochaine, mais avoue à contrecœur qu’elle ne pense pas qu’elle applaudira toujours à 100 ans, bien que le groupe le veuille.

«Au cours des trois ou quatre dernières années, j’ai commencé à me sentir fatigué beaucoup plus facilement. Le fait de devoir être à la maison à cause de la pandémie signifiait vraiment que mon endurance a chuté. Je ne ressens rien pendant que je pratique, mais le lendemain je me sens assez fatiguée « , dit-elle. » J’oublie tout pendant que je danse. «

