Rencontrez l’équipe derrière l’écran de jeu révolutionnaire – Samsung Global Newsroom

Dans le monde du jeu, nous pouvons devenir le capitaine d’un navire de guerre ou le coureur le plus rapide du monde. Les joueurs entrent dans leur propre espace virtuel unique via un écran. Samsung Odyssey Ark, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, a introduit un nouveau monde pour les joueurs.

Comment cet écran gaming innovant a-t-il été inventé ? Pour en savoir plus sur l’ensemble du processus de développement, de la conception au développement et à la commercialisation, Samsung Newsroom s’est entretenu avec trois experts qui se sont efforcés de créer le chef-d’œuvre, Odyssey Ark : Hyun Mook Choi, qui a réussi à transformer son concept Odyssey Ark en produit final, Jisoo Kim, qui a travaillé sur la conception de produits pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible, et Kyuseong Lee, qui a conçu diverses fonctionnalités pour améliorer l’expérience de jeu.

Le début d’Odyssey Ark : offrir “un espace de jeu unique où les joueurs peuvent se démarquer”

En plus du mode cockpit vertical, Odyssey Ark, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, offre une présence inégalée et écrasante. Le tout nouveau facteur de forme est né du désir d’espace.

“J’ai rédigé le concept d’Odyssey Ark en pensant que tout le monde aurait pu rêver de créer sa propre salle d’arcade avec son appareil de jeu préféré.” Hyun Mook Choi, qui a conçu le concept d’Odyssey Ark, a rappelé le moment où il a eu l’idée.

Jisoo Kim a déclaré que la conception du produit avait été inspirée par son garçon de six ans construisant une forteresse pour son propre espace. Il pensait qu’un écran flexible pouvait satisfaire le désir unique des joueurs d’avoir leur propre espace. Ils ont trouvé un terrain d’entente dans l’espace et affiné le concept.

“Au début de la conception, nous avons découvert lors d’entretiens que la plupart des amateurs de jeux voulaient avoir” un grand écran qui puisse les envelopper étroitement “”, a déclaré Choi. “Les joueurs recherchent un écran spécial offrant une grande présence dans leur chambre et à partir de là, nous nous sommes fixé pour objectif de créer un produit que les joueurs voudraient montrer.”

La différence entre le jeu à domicile, le home cinéma et le bureau à domicile est qu’il devrait offrir “une évasion amusante de la vie quotidienne” plutôt que de s’y fondre. “C’est pourquoi nous avons pensé qu’un écran de jeu incurvé rotatif de 55 pouces 1000R pourrait hypnotiser les joueurs avec un facteur de forme complètement différent”, a déclaré Kim. “Odyssey Ark a été développé avec un design sophistiqué et écrasant pour donner aux utilisateurs le sentiment qu’ils peuvent gagner avec cet écran de jeu. L’excitation visuelle a également été ajoutée en permettant aux utilisateurs de faire pivoter dynamiquement l’écran dans n’importe quelle direction.

“Lors de la conception du plan produit, nous avons prêté attention au fait que le marché du jeu ne consiste plus simplement à jouer, mais qu’il s’est développé sur toute la plate-forme en absorbant tous les éléments de divertissement, y compris les aspects visuels et une interaction accrue.” Il a fièrement expliqué: “Dès le début, Odyssey Ark s’est positionné comme un” changeur de jeu “pour ouvrir un nouveau marché.”

Conçu pour le jeu ! Histoire derrière la conception de fonctionnalités pratiques pour répondre aux besoins individuels

Les joueurs ont chaleureusement accueilli Odyssey Ark car il semblait lire dans leurs pensées. Kyuseong Lee, un passionné de jeux et membre du Future Planning Group, a rejoint le projet et a proposé des idées. “J’ai d’abord pensé à ce qui me met mal à l’aise pendant le jeu et j’ai fait des efforts pour refléter le modèle de jeu des joueurs et leur style de vie”, a-t-il déclaré.

En combinaison avec son incroyable qualité d’image, l’Odyssey Ark est devenu “un véritable écran de jeu pour les joueurs” avec son analyse des habitudes d’utilisation des joueurs et de nouvelles fonctionnalités de jeu, telles que Flex Move Screen, Multi View et Ark Dial.

La partie la plus essentielle du développement du produit était la technologie de qualité d’image. “Nous avons adopté le même processeur utilisé dans les téléviseurs de la meilleure qualité pour les joueurs qui n’épargnent aucune dépense pour jouer à un jeu en douceur avec une qualité d’image incroyable”, a déclaré Lee. Combiné à une résolution 4K, le grand écran présente les meilleures spécifications de jeu avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG). En fait, il s’agit du premier écran de jeu de 55 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Hyun Mook Choi, qui a conçu Flex Move Screen, a souligné l’objectif du développement de produits en disant : « La plupart des joueurs aiment le multitâche, ils changent donc constamment l’emplacement du moniteur principal sur leur bureau et ajustent la taille et le rapport de l’écran en fonction de ce qu’ils veulent jouer. ” Flex Move Screen permet aux utilisateurs de choisir une taille d’écran parfaite entre 55 et 27 pouces, ainsi qu’un rapport d’écran entre 16:9, 21:9 et 32:9. De plus, il aide également les utilisateurs à trouver la posture la plus confortable en ajustant la position de l’écran dans un grand écran de 55 pouces.

Ark Dial, le contrôleur exclusif de l’Odyssey Ark, a été conçu pour les joueurs qui ajustent en permanence les paramètres pour gagner du temps et trouver des raccourcis. Les utilisateurs peuvent facilement modifier la disposition et les paramètres de l’écran avec Ark Dial ainsi que contrôler rapidement et simplement Multi View. “Le test interne montre qu’Ark Dial réduit considérablement le temps de réglage d’environ une minute à cinq secondes”, a déclaré Kim. “Pour le test Ark Dial, nous avons même loué les véhicules de luxe de connaissances et testé la fluidité de la rotation et le temps de réponse de la molette.”

De plus, l’Odyssey Ark introduit un son extrêmement immersif avec Dolby Atmos basé sur un canal 60W 2.2.2 et Sound Dome Tech. Choi a obtenu un aperçu des critiques impliquant des joueurs professionnels, T1. “Contrairement à nos idées selon lesquelles tous les joueurs aimeraient jouer à un jeu avec un casque, ils préfèrent utiliser des haut-parleurs. Cela montre clairement qu’une direction sonore parfaite et des effets sonores de jeu réalistes sont particulièrement importants. dit Choï. “C’est pourquoi l’Odyssey Ark propose des haut-parleurs multicanaux et un woofer supplémentaire.”

Études et tests continus pour créer un concept de produit totalement nouveau

Inventer un nouveau produit signifie des tests, des expériences et des études continus. De plus, renforcer la convivialité du grand écran sur le bureau était une tâche ardue. Ils ont adopté une courbure 1000R pour optimiser l’angle de vision en champ proche de l’écran de 55 pouces. Une plaque mince pour la partie inférieure aide les joueurs à utiliser efficacement l’espace même avec le grand écran.

Kim a exploré plus de 500 vidéos sur la décoration de salles de jeux et des documentaires liés aux jeux pour apprendre comment les joueurs décorent et organisent leur espace. “Pour développer un écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces sans précédent, j’ai regardé des vidéos qui racontent la vie quotidienne des joueurs et analysé leur mode de vie”, a-t-il déclaré.

Ensuite, ils ont créé des maquettes de produits à l’aide d’un tableau de bord et visualisé les écrans avec des projecteurs pour trouver la taille et la courbure d’écran parfaites ainsi que pour réaliser l’ambition du mode Cockpit vertical.

Lee a mené un examen de deux semaines impliquant de gros joueurs aux États-Unis et a étudié chaque détail des besoins des joueurs en matière de fonctionnalités et d’interfaces. “Pendant le voyage d’affaires de quatre jours, j’ai dû gérer des problèmes et des réponses en temps réel jour et nuit. Mais c’était un moment tellement significatif que j’ai même oublié à quel point j’étais fatigué ! dit Lee.

Toute nouvelle fonctionnalité nécessite beaucoup de temps et d’efforts, car de nombreuses personnes de différents départements travaillent ensemble pour vérifier l’UX, l’interface graphique, la compatibilité avec les fonctionnalités conventionnelles et le contrôle qualité. “Je pense que c’est le premier projet dans lequel autant de personnes de différents départements se sont réunies pour un seul produit”, a déclaré Choi. “C’est incroyable que chaque personne ait participé activement au projet.”

Odyssey Ark est enfin là. Alors, quelle est la prochaine étape ?

L’Odyssey Ark a surpris le monde avec son écran de jeu le meilleur de sa catégorie. Mais lorsqu’on les a interrogés sur le prochain plan, tous les experts ont répondu à l’unanimité : “Ce n’est que le début”. Lee a déclaré: «L’arche en est à ses débuts. Nous continuerons à mettre à jour le produit en reflétant les préférences des joueurs. Kim a ajouté: “J’aimerais surmonter les limites physiques et créer un meilleur écran.” Choi a partagé son ambition en disant: “Nous ferons tout notre possible pour permettre aux utilisateurs de s’immerger de manière transparente dans n’importe quel jeu avec l’Arche.” À l’avenir, l’Odyssey Ark continuera d’ouvrir de nouvelles possibilités aux joueurs.