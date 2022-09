Rencontrez l’équipe derrière la machine à laver à réduction de microplastique de Samsung – Samsung Global Newsroom

IFA 2022, le plus grand salon européen des appareils électroménagers, s’est tenu à Berlin, en Allemagne, du 2 au 6 septembre et a présenté de nombreux produits environnementaux différents de diverses entreprises, attirant l’attention de visiteurs du monde entier.

Le stand de Samsung Electronics n’a pas fait exception à cette règle. L’une des dernières innovations sur le stand de Samsung était la nouvelle machine à laver à réduction de microplastique de l’entreprise. La machine à laver a été développée en collaboration avec Patagonia et Ocean Wise Plastics Lab, afin de lutter contre la perte de microplastiques, l’une des principales causes de pollution marine.

Pour en savoir plus sur le processus de développement, Samsung Newsroom s’est entretenu avec les quatre experts qui ont travaillé ensemble pour créer la machine à laver : Woong Choi, qui a travaillé sur la planification des produits, Josephine Park, qui a travaillé sur le marketing, Chiwoong Yoon, qui a travaillé sur la stratégie ESG. , et Wanhee Lee, qui a travaillé sur le développement et les performances de la machine à laver.

Coopération mondiale avec l’objectif commun de la préservation du milieu marin

Au début de l’année dernière, des dirigeants de Samsung et de Patagonia se sont rencontrés pour entamer des discussions sur le développement d’une solution visant à réduire les microplastiques qui se détachent des vêtements lorsqu’ils sont lavés. Les microplastiques ont un impact majeur sur l’environnement, menaçant non seulement l’écosystème marin mais aussi la santé des humains. On estime que le fond de l’océan abrite à lui seul plus de 14 millions de tonnes de microplastiques,1 35 % des microplastiques marins provenant du lavage de vêtements en fibres synthétiques.2 Les scientifiques ont également découvert que les humains ingèrent l’équivalent d’une carte de crédit de microplastiques par semaine à partir de l’air que nous respirons et de l’eau que nous buvons.3

“Étant donné que la division Digital Appliances de Samsung menait déjà ses propres recherches pour réduire les microplastiques, nous avons pu former une compréhension mutuelle et avons convenu de travailler ensemble rapidement”, a déclaré Yoon, qui a agi en tant que responsable tout au long du projet collaboratif. “Le soutien de Patagonia nous a fortement motivés et nous a donné la confiance nécessaire pour accélérer le développement d’une solution pratique et la commercialiser.”

Afin de vérifier avec précision et objectivité que les microplastiques étaient réduits, les entreprises avaient besoin de l’aide d’un institut de recherche dans le domaine. Patagonia a présenté l’organisation de recherche sur la conservation marine à but non lucratif Ocean Wise Plastics Lab à Samsung. Samsung a formulé des hypothèses basées sur divers matériaux de recherche fournis par Patagonia et, avec l’aide d’Ocean Wise Plastics Lab, a mené des tests réels pour trouver la méthode de lavage la plus efficace pour réduire la perte de microplastiques ainsi que la norme pour mesurer l’efficacité de la réduction.

Les nouvelles machines à laver ne sont pas les seules à en bénéficier car toutes les laveuses connectées auront également accès à ce cours d’ici la fin de l’année grâce à des mises à jour.

Réduction des émissions de microplastiques de 54 % grâce à la technologie Ecobubble™

Un an après le début du développement, Samsung a finalement réussi à développer un cycle de lessive spécialement conçu pour réduire jusqu’à 54 % la perte de microplastiques.4 La technologie unique lave efficacement les vêtements et réduit la libération de microplastiques, tout en maintenant la qualité de vos vêtements.

« La technologie exclusive Ecobubble™ de Samsung a été utilisée pour réduire les émissions de microplastiques », a déclaré Lee. “Ecobubble™ permet au détergent à lessive d’être dissous et absorbé par l’eau rapidement pour éliminer efficacement la saleté et les taches. Ainsi, cela minimise l’abrasion des vêtements, qui est la principale cause de la perte de microplastiques, et cela protège également le tissu. Il a ajouté : « Ecobubble™ nettoie efficacement les vêtements même en utilisant de l’eau froide, ce qui nécessite jusqu’à 70 %5 moins d’énergie.”

Sincérité, expertise et espoir comme moteurs de réussite pour la génération future

En plus de créer simplement un nouveau produit pour les consommateurs, le développement collaboratif est une démarche significative et proactive pour préserver la santé de l’environnement marin et, à ce titre, a suscité beaucoup d’attention. Malgré le succès du projet, il y a eu des difficultés à surmonter tout au long du développement.

“Il n’y avait pas de norme pour mesurer l’efficacité de la réduction des microplastiques de la lessive”, a déclaré Lee en partageant les difficultés auxquelles il a été confronté au cours du processus de développement initial. “Nous avons dû commencer par explorer et remettre en question les bases, telles que la manière de collecter les microplastiques à partir d’une grande quantité d’eau de la lessive, quel ingrédient serait le plus efficace, comment exécuter chaque étape du plan, comment concevoir la machine à laver et plus », a-t-il expliqué.

“Ce n’était pas facile pour les employés de différentes entreprises avec des cultures d’entreprise différentes de voir le problème du même point de vue”, a déclaré Yoon. “Mais au final, nous avons pu obtenir un bon résultat car toutes nos expertises se sont réunies, y compris l’orientation claire du projet basée sur le soutien de Patagonia et la technologie d’Ocean Wise Plastics Lab pour mesurer la réduction des microplastiques”, a-t-il déclaré.

Une tentative courageuse qui privilégie l’impact sur l’environnement

“Je pensais que les machines à laver avaient un effet indirect sur l’environnement à travers les polluants dans les eaux usées de la lessive ou à travers la consommation d’énergie électrique”, a déclaré Choi, responsable de la planification des produits au sein du projet. “Mais une fois que j’ai vu les chiffres réels des effets, j’ai été assez choqué. Le fait que Samsung ait pris une décision proactive en coopérant avec une marque mondiale de vêtements et une organisation environnementale était un acte tellement courageux, d’autant plus qu’il n’est facile pour personne de s’attaquer au problème des microplastiques », a-t-il ajouté.

“Quand il s’agit de parler de la machine à laver à réduction de microplastiques, nous devons partir du fait que les microplastiques sont rejetés au cours de la lessive, ce qui n’est peut-être pas un sujet confortable du point de vue d’un fabricant”, a déclaré Park, qui a travaillé sur communication et marketing du projet. « Cependant, nous avons priorisé l’impact sur l’environnement et développé un produit qui peut contribuer à la protection du milieu marin. Je suis fier d’avoir été impliqué dans tout le processus de ce projet significatif.

« Du point de vue du spécialiste du marketing, il est bien sûr important de faire savoir aux consommateurs à quel point ce projet est bon et en quoi il est différent des autres projets. Mais en même temps, j’espère que les consommateurs pourront également voir nos valeurs, y compris notre sincère préoccupation pour l’environnement et notre courageuse tentative également », a-t-elle ajouté.

Développement continu de solutions et coopération ouverte pour un environnement sain

De nos jours, les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux produits écologiques. Lorsqu’on les a interrogés sur leurs plans et leurs objectifs pour l’avenir après avoir travaillé sur ce projet, les personnes interrogées ont exprimé leur désir de renforcer l’impact du projet.

“De plus, en octobre, sur le marché européen, nous allons lancer la machine à laver Bespoke AI, qui utilise 10 % d’électricité en moins que les critères requis pour une note A dans le cadre du nouveau système européen d’étiquetage énergétique. Il sortira également en Corée par la suite.

« Lorsqu’il s’agit d’économiser de l’énergie, chacun joue un rôle crucial. Les machines à laver de Samsung ouvriront la voie pour aider les gens à adopter facilement une vie durable et respectueuse de l’environnement », a déclaré Park.

Enfin, les personnes interrogées ont donné quelques conseils sur la manière dont les consommateurs peuvent contribuer à protéger l’environnement lorsqu’ils font la lessive.

“Plutôt que de laver fréquemment une petite quantité de vêtements, laver une grande quantité de vêtements en une seule fois et choisir une température d’eau plus basse pour les vêtements qui ne sont pas trop sales peut économiser à la fois de l’énergie et la quantité d’eau utilisée”, a déclaré Lee.

“Dans de nombreux cas, les gens ont tendance à utiliser trop de détergent pour laver les vêtements”, a déclaré Park. «Mais il est préférable de réduire la quantité que vous utilisez à un niveau approprié. Les machines à laver de Samsung disposent d’un mode AI Wash qui mesure le poids de la charge et le niveau de salissure pour utiliser automatiquement la bonne quantité de détergent. Je recommande fortement aux utilisateurs d’utiliser cette fonctionnalité.

Dans le cadre de l’IFA 2022, Samsung a non seulement présenté sa machine à laver à réduction de microplastiques, mais a également souligné sa vision d’un mode de vie durable en présentant des produits et des solutions environnementales. Samsung continuera à travailler pour rendre la planète plus saine en réduisant son impact environnemental et en aidant les utilisateurs à faire de même grâce à de nouveaux partenariats et à des produits innovants.

