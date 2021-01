M. Coons, 57 ans, n’avait pas hésité à faire savoir qu’il serait intéressé par le poste.

«Joe Biden et moi avons des points de vue très similaires et étroitement alignés sur la politique étrangère», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Il a beaucoup de gens formidables parmi lesquels choisir, mais s’il me considérait aussi, je serais certainement honoré.

Centriste, il est perçu comme quelqu’un qui pourrait «passer de l’autre côté de l’allée» et faire des affaires avec les républicains, ce qui pourrait être crucial s’ils conservent le contrôle du Sénat.

William Burns

Diplomate de carrière, Bill Burns a été sollicité pour prendre la relève en tant que nouveau directeur de la CIA, selon l’équipe de transition de Biden.

Au cours d’une carrière de 33 ans en tant que diplomate américain et finalement secrétaire d’État adjoint, le russe, l’arabe et le français ont perfectionné des spécialités en Russie et au Moyen-Orient.