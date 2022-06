Rencontrez l’équipe de netball de l’équipe d’Angleterre sélectionnée pour la défense du titre des Jeux du Commonwealth à Birmingham | Nouvelles du netball

L’Angleterre est championne en titre des Jeux du Commonwealth et entame la défense de son titre le 29 juillet à Birmingham

L’équipe d’Angleterre est championne en titre de la compétition de netball des Jeux du Commonwealth de cet été. Découvrez les athlètes que l’entraîneur-chef Jess Thirlby a sélectionnés pour défendre leur titre.

Sur la Gold Coast en 2018, les Britanniques Vitality Roses ont remporté une première médaille d’or majeure aux Jeux du Commonwealth après une finale palpitante contre l’Australie.

Helen Housby a eu des nerfs d’acier pour marquer le but vainqueur du match dans les dernières secondes et maintenant l’équipe a la chance de défendre son titre sur un terrain à domicile à Birmingham.

La compétition de netball commence le 29 juillet, avec l’équipe d’Angleterre disputant le premier match contre Trinité-et-Tobago, avant quatre autres matches de groupe. Après les phases de groupes, la compétition passe directement aux demi-finales puis à la finale.

Les champions du monde néo-zélandais sont dans le groupe de l’Angleterre, tandis que l’équipe classée numéro 1 au monde, l’Australie, siège dans l’autre groupe.

Équipe d’Angleterre – Calendrier des Jeux du Commonwealth vendredi 29 juillet Angleterre vs Trinité-et-Tobago samedi 30 juillet Angleterre vs Malawi lundi 1er août Angleterre contre Irlande du Nord mardi 2 août Angleterre vs Ouganda jeudi 4 août Nouvelle-Zélande contre Angleterre samedi 6 août Demi-finale dimanche 7 août Final

Eleanor Cardwell

La tireuse Eleanor Cardwell est l’une des quatre athlètes qui participeront à leurs premiers Jeux du Commonwealth.

La joueuse de 27 ans est membre du programme à temps plein de l’Angleterre depuis sa création en 2016 et a fait 39 apparitions pour son pays. Elle a commencé sa vie en tant que défenseure avant de passer au cercle de tir et a remporté quatre titres Vitality Netball Superleague avec Manchester Thunder.

Eleanor Cardwell a été exceptionnelle pour Manchester Thunder cette saison

La précision de Cardwell de n’importe où à l’intérieur du cercle est inégalée – elle a travaillé à une précision de 90,66% pendant la saison 2022 de Superleague et a marqué 641 buts.

Lors de la compétition à Birmingham, faites attention aux compétences de manipulation exceptionnelles de Cardwell et à ses prises à une main, ce que ses coéquipières appellent « l’utilisation de la griffe ».

Jade Clark

Jade Clarke a fait 185 apparitions pour l’Angleterre au cours de sa brillante carrière

Jade Clarke est l’internationale la plus capée d’Angleterre et a déjà disputé quatre Jeux du Commonwealth et cinq Coupes du monde de netball au cours de sa carrière.

Le joueur de 38 ans est aussi en forme que possible et continue d’établir la norme au milieu du terrain anglais. Elle a remporté sa 150e sélection lors du triomphe des Roses aux Jeux du Commonwealth sur la Gold Coast et ajoutera à ses 185 sélections à Birmingham.

En plus d’être une athlète exceptionnelle, Clarke est une leader phénoménale qui laisse parler son netball.

Comme Serena Guthrie, récemment retraitée, l’a fait dans une robe anglaise, Clarke offre des moments qui changent la donne lorsque l’Angleterre en a le plus besoin. Elle a montré à d’innombrables reprises qu’elle peut à elle seule modifier le cours d’un match, et toutes les nations du netball mondial se méfieront d’elle.

Équipe d’Angleterre de netball Eleanor Cardwell Jade Clark Beth Cobden Sophie Drakeford Lewis Stacey Francis Bayman Layla Guscoth Jo Harten (vice-capitaine) Hélène Houby Laura Malcom Mentor Géva Nat Metcalf (capitaine) Eboni Usoro-Marron

Beth Cobden

Beth Cobden est l’une des meilleures défenses d’ailes au monde (Crédit image : Ben Lumley)

Beth Cobden a fait preuve d’une résilience exceptionnelle au cours de sa carrière, étant revenue de pas moins de trois blessures au LCA.

Au cours de la saison 2022 de la Superleague, la mi-courtière a souligné que son travail acharné sur et hors du terrain l’avait ramenée à son meilleur niveau. La présence de Cobden dans n’importe quelle unité défensive lui permet d’exceller.

Cobden est une défense d’aile de premier plan au monde; elle lit le jeu plus rapidement que la plupart des autres, utilise ses bras longilignes pour faire basculer et intercepter les balles à gauche à droite et au centre et ne donne jamais à son attaque d’aile un moment pour se calmer.

L’athlète de Loughborough Lightning a également la capacité de passer en position centrale et dynamise ceux qui l’entourent avec son attitude et sa personnalité sur et hors du terrain.

Sophie Drakeford Lewis

L’athlète de Team Bath Netball est quelqu’un qui a gravi les échelons de l’Angleterre sous le règne de Jess Thirlby en tant qu’entraîneur-chef. Elle a regardé la compétition des Jeux du Commonwealth de 2018 à l’université et est ravie de se rendre sur le terrain à celle-ci.

Drakeford-Lewis joue la majeure partie du netball de son club comme une attaque de but, mais a le pouvoir d’attaque de se déplacer d’une position et de jouer également à l’attaque des ailes.

Elle est extrêmement rapide sur le terrain et, malgré son physique plus petit par rapport à certains, Drakeford-Lewis se défend toujours.

Jeux du Commonwealth – 29 juillet au 7 août, NEC Arena groupe A Groupe B Australie Nouvelle-Zélande Jamaïque Angleterre Afrique du Sud Malawi Écosse Ouganda Pays de Galles Trinité-et-Tobago Barbade Irlande du Nord

Stacey Francis Bayman

Stacey Francis-Bayman a fait ses débuts pour l’Angleterre en 2010, après avoir représenté l’Angleterre aux niveaux U17, U19 et U21.

L’international de 78 sélections a déjà remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth en 2010 et a obtenu des médailles de bronze à deux Coupes du monde de netball.

Après avoir rejoint West Coast Fever en 2017, elle est l’une des nombreuses joueuses anglaises qui exercent leur métier en Australie, mais est fière de se préparer à aller en justice dans sa ville natale.

Francis-Bayman est implacable dans son travail. Elle couvre les trois positions défensives et sait ce qu’est le netball vainqueur du titre, ayant remporté cinq titres de Superleague au cours d’une décennie à Team Bath.

Layla Guscoth

Layla Guscoth est dans la forme de sa vie (Crédit image : Ben Lumley)

Layla Guscoth est revenue d’Australie pour la saison 2022 et l’a terminée après avoir été nommée joueuse de la saison de Superleague.

Ces Jeux du Commonwealth seront les premiers de Guscoth après qu’elle se soit éloignée du netball international pour se concentrer sur sa formation de médecin junior. L’international a en fait été témoin du triomphe de l’Angleterre en 2018 alors qu’il terminait un quart de nuit à A&E.

Bien qu’il n’ait que 36 sélections internationales, Guscoth joue comme un international de 100 sélections.

Son séjour en Australie signifie qu’elle a joué contre les meilleurs au monde chaque semaine et qu’elle est dans la forme de sa vie en ce moment. Guscoth est un athlète exceptionnel et complète à la fois Eboni Usoro-Brown et Geva Mentor.

Jo Harten

Jo Harten et Helen Housby sont une force formidable dans l’attaque de l’Angleterre

Jo Harten est un autre qui possède une vaste expérience des Jeux du Commonwealth et de la Coupe du monde de netball. Elle a déjà représenté l’Angleterre à quatre Coupes du monde de netball et à trois Jeux du Commonwealth.

Harten et sa collègue tireuse Helen Housby, connue sous le nom de «H2» pour certains, ont tous deux marqué des buts gagnants lors du succès de l’Angleterre en 2018 sur la Gold Coast. Harten est venu contre la Jamaïque en demi-finale, avant que Housby ne répète l’exploit en finale contre l’Australie.

Harten est un gagnant et un vrai compétiteur. Elle prend toujours soin de sa propre performance et élève ensuite le niveau de tous ceux qui l’entourent. La joueuse de 33 ans, comme sa coéquipière Housby, a des nerfs d’acier et sera au cœur du travail de l’Angleterre à Birmingham.

Hélène Houby

Helen Housby est l’une des figures de proue du sport et des athlètes

Helen Housby est une joueuse de netball qui marque toujours des buts gagnants du championnat, le plus connu étant le but final des Jeux du Commonwealth en 2018.

Housby fait quelque chose d’extrêmement difficile, semble sans effort et le fait à la fin des matchs quand elle lui a tout donné et a établi la norme pour ceux qui l’entourent.

Elle a fait ses débuts en Angleterre en 2015 et est depuis lors un pilier de l’équipe. Lorsque Housby et Harten sont excités, leur partenariat de tir est un leader mondial et des Jeux à domicile devraient les pousser tous les deux vers de grands sommets.

Laura Malcom

Laura Malcolm est une autre des athlètes de Thirlby qui fera ses débuts aux Jeux du Commonwealth cet été.

Le milieu de terrain a connu une saison exceptionnelle pour Manchester Thunder cette année et a mené les vainqueurs du titre par l’exemple lors de leur invincibilité. Elle a également mis en évidence une véritable polyvalence en jouant dans quatre positions différentes.

Malcolm ne fait jamais un pas en arrière. Son énergie sur le court n’a d’égale que son énergie en dehors, et lorsqu’elle aura du temps sur le court, elle cherchera à faire sa marque à Birmingham.

Mentor Géva

Geva Mentor a fait ses débuts en Angleterre en 2000 à l’âge de 16 ans et depuis, a amassé 153 sélections. Mentor joue son netball en Australie et l’a vraiment activé pour Collingwood Magpies cette saison.

Le joueur de 37 ans a remporté des médailles à trois Jeux du Commonwealth et à trois Coupes du monde de netball.

Si les tireurs adverses et les unités attaquantes veulent en obtenir un sur Mentor, alors ils vont devoir proposer quelque chose de tout nouveau car elle connaît toutes les astuces du livre.

Geva Mentor et Nat Metcalf ont tous deux participé au succès de l’Angleterre sur la Gold Coast en 2018

Nat Metcalf

Nat Metcalf (né Haythornthwaite) est retourné en Angleterre pour la saison 2022 et a élevé la production de Manchester Thunder à un nouveau niveau.

C’est une autre athlète qui a remporté des titres au niveau international et national en Angleterre et en Australie, et qui n’a apparemment jamais de mauvais match.

Metcalf peut passer d’une attaque d’aile à une attaque de but en un instant, mais prospère dans ce rôle d’attaque d’aile avec sa vision et son dynamisme.

Lorsqu’elle a reçu le titre de capitaine de l’Angleterre auparavant, elle a changé de jeu d’elle-même et a élevé tous les athlètes autour d’elle.

Eboni Usoro-Marron

Eboni Usoro-Brown pensait que la Coupe du monde de netball 2019 en Angleterre pourrait être sa dernière grande compétition au niveau international. Depuis, elle est revenue après avoir eu son premier enfant et a passé la saison 2022 à jouer pour les Queensland Firebirds en Australie.

Aux côtés de Francis-Bayman et Mentor, Usoro-Brown s’est testée semaine après semaine contre les meilleures unités offensives du monde et possède le type d’expérience dont Thirlby a besoin pour des Jeux du Commonwealth à domicile.

Usoro-Brown a déjà remporté des médailles à deux Jeux du Commonwealth et trois Coupes du monde de netball, elle sait donc exactement ce qui s’en vient cet été.