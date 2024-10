Rencontrez l’équipe A dans le monde Biz Tech de Tallahassee

En 1997, Aegis a été fondée pour combler un vide dans le secteur privé, car aucune entreprise ne fournissait un support technique fiable aux petites entreprises. J’ai rencontré les fondateurs (Pam Butler et Brad Mitchell) de l’équipe A en 2006 après une introduction par Steve Evans et je les ai rejoints dans leur mission.

À ces débuts, nous avons travaillé avec des clients comme Virginia Glass, Coastal, Pelham Law et Habitat for Humanity. Près de 30 ans plus tard, dans ce que vous ne pouvez que qualifier de génial, nous travaillons toujours avec toutes ces organisations et personnes légendaires.

Lorsque j’ai débuté mon poste de responsable de compte, je n’avais pas prévu de faire d’Aegis l’œuvre de ma vie, mais en 2012, l’écriture était sur le mur.

Aegis : L’équipe exécutive A 2024.

Louis, Mike, Keith, Kevin, Bill, Kyrstal, Jeanne et moi (lorsqu’ils ont rejoint l’équipe) avons commencé à apposer notre empreinte sur l’entreprise. Travailler avec ces clients pendant 20 ans, travailler avec les mêmes gagnants que je viens de mentionner année après année, c’est plus que ce que je pourrais demander dans une carrière. Une telle fierté professionnelle, je ne pensais pas qu’elle était possible et le niveau de respect que j’ai pour tout le personnel d’Aegis est hors du commun. Ils sont à la fois une inspiration quotidienne et un renouveau.

J’ai demandé à l’un de nos managers, Mike Harris, ce qu’il pensait de son passage chez Aegis, et il l’a partagé. « Lorsque j’ai commencé chez Aegis en 2016, j’ai immédiatement eu l’impression d’avoir trouvé ma place, comme si j’étais enfin chez moi. Au départ, je pensais que ce sentiment pourrait s’estomper avec le temps, mais il ne faisait que se renforcer de jour en jour. À l’époque, je pensais que nous faisions de grandes choses, mais comparé à là où nous en sommes aujourd’hui, ce n’était que le début.

Pendant de nombreuses années, j’ai pensé que mon rêve était de travailler dans l’industrie du divertissement, de passer du temps à New York et à Los Angeles, ou mon ancien bureau dans le bâtiment Capricorn Records à Atlanta me semblait parfait. Mais à un moment donné, quelque chose a changé, c’est peut-être ce qu’on appelle grandir.

Être fier des différentes missions de nos clients et être une petite partie de ce qu’ils font est sans aucun doute la chose la plus gratifiante professionnellement que j’ai jamais vécue. Certes, il n’y a pas que du soleil et des arcs-en-ciel, nous avons beaucoup de matinées au napalm ici, mais dans l’ensemble, bravo à Aegis.

Cette année, nous avons déménagé notre siège social pour la première fois en 20 ans, dans l’ancien bâtiment Internet et télévision de Floride. Parallèlement à ce déménagement, nous avons ouvert des bureaux régionaux à Panama City et à Gainesville et, pour couronner le tout, nous renommons également l’entreprise avec un nouveau logo et un nouveau site Web. J’ai supervisé les derniers changements de marque, et celui-ci était notre Mona Lisa. Une salve d’applaudissements à Michael Winn pour l’avoir signé.

Nous avons commencé sous le nom d’Aegis Computer Services, puis d’Aegis Business Technologies, et maintenant nous sommes Aegis Biz Tech. C’est le nom de notre site web, c’est le nom de notre newsletter, c’est le nom de mes colonnes, et c’est aussi le nom de notre podcast. Il s’agissait d’un changement de marque organique, car Biz & Tech représente qui nous sommes, ainsi que ce que nous faisons et maintenant notre nom l’exprime clairement. De plus, nous avons mis un bouclier dans le logo car Aegis signifie bouclier en grec.

Les choses ont changé dans le domaine de la technologie, de la révolution du cloud au tout mobile, en passant par la folie des médias sociaux, la guerre de la cybersécurité et l’intelligence artificielle qui frappe à la porte (aidez-nous John Conner). Cela dit, une chose ne changera jamais. C’est la nécessité d’un partenaire technologique et d’un conseiller de confiance pour vous aider à tout gérer pour votre entreprise.

Je ne sais pas grand chose, plus vous en apprenez, plus vous réalisez que vous ne savez pas Dilly. C’est peut-être sage, c’est peut-être de l’ignorance, qui sait, j’étais étudiant en parcs de loisirs et tourisme à l’UF et non en philosophie.

Mais alors que j’équilibre mes choix de mots en suivant la ligne du hokey et du sincère aujourd’hui, je sais que j’ai eu la chance d’entrer dans Aegis en 2006. Si vous lisez ceci, si vous avez travaillé avec notre équipe, si vous avez écouté notre podcast , ou même conduits par le bureau, cela nous connecte ici à Tallahassee et c’est de cela qu’il s’agit.

Merci d’avoir laissé mes divagations faire partie de votre journée. Peut-être que vous pouvez embaucher l’équipe tous risques. Venez nous voir au nouveau bureau un jour.

Blake Dowling est PDG d’Aegis Biz Tech et animateur du podcast Biz & Tech.

Cet article a été initialement publié sur Tallahassee Democrat : Aegis Biz Tech : rencontrez l’équipe A rebaptisée Tallahassee