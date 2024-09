Rencontrez l’entrepreneur en résidence de l’Utah

Brad Bonham était confortablement installé dans ce que nous appellerons sa première retraite lorsqu’il a été convoqué à une réunion avec le gouverneur début 2023.

Cela faisait un an et demi qu’il avait vendu Walker Edison, l’entreprise de meubles prêts à assembler en ligne qu’il avait créée de toutes pièces en 2006 et qui avait connu un tel succès qu’elle avait été rachetée par Blackstone, le « plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde » basé à New York, qui a la réputation de n’acheter que le meilleur.

En quittant son poste de PDG de Walker Edison à l’âge de 41 ans, Brad a eu le temps de 1) passer plus de temps avec sa famille et 2) retourner à l’école. Et pas n’importe quelle école. Il a été accepté dans le prestigieux programme de gestion des propriétaires/présidents de la Harvard Business School, où l’inscription est limitée aux cadres qui gèrent ou ont dirigé des entreprises prospères.

Il était donc occupé, mais pas trop occupé.

« Le gouverneur Cox savait que je n’avais plus de travail à temps plein », raconte Brad, se souvenant du moment où il a rencontré le gouverneur pour voir de quoi il voulait parler.

Le gouverneur est allé droit au but. Il avait en tête la création d’un nouveau poste au sein du gouvernement de l’État qui « garantirait que l’Utah soit l’endroit idéal pour créer une entreprise ». Il voulait que Brad évalue l’environnement économique de l’État et détermine où et comment il pourrait être amélioré afin que les entrepreneurs, ceux qui aiment sortir des sentiers battus et être leur propre patron, comme Brad Bonham, puissent prospérer.

« J’ai dit : « OK, combien vas-tu payer ? » », se souvient Brad. « Et il a répondu : « Zéro », et j’ai répondu : « OK, je suis partant. » »

C’est ainsi que l’Utah est devenu le premier État du pays à avoir un entrepreneur en résidence.

Comme Bonham l’a rapidement découvert, ce poste est entièrement bénévole. Il n’y a pas de budget. Il n’y a pas de compte de dépenses. Aucun argent des contribuables n’est en jeu.

Alors pourquoi a-t-il accepté ce travail ?

« Pour moi, c’est simple, dit-il, c’est parce que je me soucie profondément des entrepreneurs. J’aime aider les entrepreneurs. »

Le Twenty & Creek Premier Venue à Sandy est photographié le jeudi 15 août 2024. | Jeffrey D. Allred, Deseret News

L’amour de Brad pour les entrepreneurs remonte à sa naissance. Il est né dans une famille d’entrepreneurs, constamment à la recherche de marchés inexploités et de produits pour les combler.

Les habitants plus âgés de l’Utah se souviendront probablement du Tote Gote, un engin de type scooter suffisamment robuste pour « transporter » un cerf hors des montagnes. C’était un petit phénomène dans les années 1960. Son inventeur : Ralph Bonham, l’arrière-grand-père de Brad.

Le modèle de Brad est son père, Scott, un homme, dit Brad, « je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre travailler pour lui. Il a eu quelques entreprises qui ont fait faillite, mais il n’a jamais eu peur de se lancer, jamais peur de se lancer tête baissée. » Entre autres projets, en plus d’être impliqué dans Walker Edison (Walker est le deuxième prénom de Scott, Edison est le deuxième prénom de Brad), Scott Bonham a programmé la première carte de pointage numérique au monde et a lancé Gold Canyon Candle, une entreprise de bougies parfumées à succès.

L’histoire personnelle de Brad est celle que les entrepreneurs aiment raconter autour d’un feu de camp. Il était étudiant à l’Université de l’Utah, où il préparait un diplôme en finance, lorsqu’il a rencontré son conseiller pour discuter de ses futures opportunités de carrière. Le conseiller lui a dit qu’il était sur la bonne voie pour décrocher un emploi qui lui rapporterait 60 000 dollars à la fin de ses études.

Attendez une minute, pensa Brad, il gagnait déjà plus que ça avec les deux « activités annexes » qu’il menait en parallèle de ses études. L’une consistait à acheter et à vendre des montres haut de gamme en ligne, l’autre à acheter et à vendre des pièces détachées automobiles.

Il quitta l’école peu de temps après. Les montres et les pièces détachées automobiles cédèrent bientôt la place à une entreprise de paniers-cadeaux que lui et son père rachetèrent et développèrent, puis donnèrent naissance à Walker Edison.

Brad Bonham, entrepreneur en résidence, nommé par le gouverneur Spencer Cox, se promène dans la chambre du marié dans son Twenty & Creek Premier Venue à Sandy le jeudi 15 août 2024. Bonham est le premier entrepreneur en résidence de l’État. | Jeffrey D. Allred, Deseret News

Brad s’est lancé dans son rôle d’entrepreneur en résidence à but non lucratif avec autant d’enthousiasme que ceux qui travaillaient dans des organisations à but lucratif.

La première chose qu’il a faite a été de parcourir l’État dans son intégralité, d’organiser des déjeuners et d’inviter des entrepreneurs locaux ou des entrepreneurs potentiels à y assister. Il a écouté leurs commentaires, leurs espoirs, leurs problèmes, leurs suggestions et leurs préoccupations (et a payé les déjeuners). Cela a occupé la première moitié de l’année 2023.

Fort de leurs contributions, il a passé la seconde moitié de l’année à créer un site Web : startup.utah.gov — un guichet unique pour tous les outils et ressources auxquels les entrepreneurs peuvent accéder, rempli d’informations conçues pour « rendre aussi simple que possible le démarrage d’une entreprise ici dans l’Utah ».

Le site Web a été opérationnel pendant la majeure partie de l’année 2024. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, de plus en plus d’histoires de réussite affluent. « Je crois sincèrement que le gouvernement est formidable lorsqu’il permet et qu’il est horrible lorsqu’il entrave », a déclaré Brad récemment lors d’une rencontre avec le Deseret News à Twenty and Creek, le lieu de l’événement à Sandy dirigé par sa femme, Megan (encore une autre entrepreneure de Bonham). « L’Utah est déjà l’État le mieux géré financièrement de l’Union. Mon objectif est de le rendre encore meilleur. »

Selon le chef du département électronique de l’Utah, le plus grand obstacle auquel tous les entrepreneurs sont confrontés est de « surmonter le n°1 ».

Il explique : « Je ne pense pas que le domaine ou le secteur dans lequel vous évoluez importe, partout où vous allez, chaque fois que vous parlez à quelqu’un, même au gouvernement, vous constaterez que les gens sont préprogrammés pour dire non. Je pense que la plupart des gens se découragent lorsqu’ils entendent le mot non. La clé, c’est de se demander comment arriver à un oui quand on entend non. Les entrepreneurs qui réussissent surmontent les obstacles qui normalement arrêteraient la plupart des gens. Les entrepreneurs se débrouillent tout seuls dans ce genre de situation. »

C’est un conseil gratuit, soit dit en passant.