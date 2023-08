Rencontrez l’enfant de 10 ans le plus fort du monde qui peut squatter le poids d’un réfrigérateur, manger 3 000 calories par JOUR et déteste les jeux vidéo

EN TIRANT une ceinture solide et en la clipsant en place, Rowan O’Malley se prépare à squatter 100 kg – le poids équivalent d’un réfrigérateur-congélateur.

Mais ce n’est pas votre homme fort typique.

Rowan O’Malley, 10 ans, est un haltérophile de Coventry 1 crédit

Rowan a été décrit comme le meilleur haltérophile au monde dans son groupe d’âge 1 crédit

Rowan n’a que DIX.

Pesant 8 livres et 7 livres, il a déjà battu huit records du monde dans sa catégorie d’âge et de poids.

Ce mois-ci, l’haltérophile junior de Coventry – qui consomme 3 000 calories par jour, 50 % de plus que la recommandation du NHS pour les garçons de son âge – a remporté le titre de l’enfant de dix ans le plus fort du monde.

Avant le concours aux États-Unis – l’un des trois seuls pays où les moins de 12 ans peuvent concourir – son père Ben, 40 ans, a rasé les cheveux de Rowan en Mohawk et les a teints en rouge.

Rowan a déclaré au Sun: « J’avais peur d’échouer à la compétition – mais c’était incroyable quand j’ai battu les records. Je ne pouvais pas m’arrêter de crier.

« Mon back squat a été le plus difficile. Vous pouvez voir dans la vidéo qu’à mi-chemin, je m’arrête et me débat avant de continuer.

« Je battrai plus de records »

Rowan rêvait d’être nommé l’enfant de dix ans le plus fort depuis aussi longtemps qu’il se souvienne.

Pour obtenir le titre prestigieux, il a dû battre les précédents records américains, dont certains remontent à 2004.

Il peut soulever 127,5 kg, squatter 100 kg et faire du développé couché 57,5 ​​kg, ce qui porte son total à 385 kg.

Mais il y avait un problème lors du concours à Phoenix, en Arizona : le public n’était pas assez fort.

Rowan a déclaré: «Beaucoup de cris et de bruit m’aident à entrer dans la bonne ambiance pour soulever. J’ai dû demander à l’annonceur de faire crier le public plus fort.

Les parents de Rowan, qui ont également une fille de deux ans, Hettie, se souviennent de lui essayant de s’entraîner depuis qu’il savait marcher, grâce à son travail avec son père, qui aide à réhabiliter les victimes gravement blessées.

Rowan essayait de recréer les mouvements que son père faisait avec un client pendant la séance.

Ben a déclaré: «J’ai organisé des événements de fitness et Rowan essayait de copier les entraînements. Dès l’âge de trois ou quatre ans, nous avons réalisé qu’il serait un athlète motivé. Il voulait être actif, alors nous avons décidé de l’aider à s’entraîner en toute sécurité.

Rowan a participé à sa première compétition à seulement quatre ans.

Il a déclaré: « Tout ce que je soulevais était plus lourd que les autres, alors je savais que je devais être plus fort.

« Cela m’a donné envie de commencer à m’entraîner davantage, et maintenant je suis là. »

Rowan passe trois soirs par semaine et tous les samedis au gymnase à s’entraîner pendant deux heures.

C’est en plus de l’école cinq jours par semaine, de l’entraînement au rugby deux fois par semaine, de l’apprentissage de la guitare et de la batterie et de la musique de l’école.

Ses copains doutaient de sa force au début, mais pensent maintenant que c’est hilarant de voir tout ce qu’il peut soulever.

Rowan ajoute: « J’ai réussi à en faire soulever trois pour un ferroutage. »

Il a également réussi à me soulever – et l’a fait avec facilité. Pour alimenter ses séances d’entraînement, Rowan a une omelette à trois œufs avec du jambon, du fromage et des poivrons pour le petit déjeuner. Son panier-repas scolaire se compose généralement d’un sandwich au poulet, de deux fruits, de chips, de chocolat et d’un yaourt riche en protéines.

Le dîner est composé de deux poitrines de poulet épicées, de riz et de légumes mélangés.

Ses parents alternent ses protéines entre poulet, steak et poisson.

Rowan a commencé à s’entraîner dans la salle de sport de son père, puis chez les clients de Ben, car il était difficile de trouver des salles de sport publiques acceptant un lève-enfant.

Mais il y a un peu plus d’un an, ils ont découvert le Barbell Training Complex à Warwick, où certains des adultes les plus forts de Grande-Bretagne perfectionnent leurs compétences.

Rowan reçoit souvent des conseils d’Eliot « The Mutant » Page, le détenteur du record britannique de dynamophilie, et de Lewis Byng, le plus fort des moins de 23 ans d’Europe.

Rowan a battu avec succès des records aux USA Powerlifting Youth Nationals 1 crédit

Rowan espère un jour établir des records dans le sport 1 crédit

Rowan espère un jour battre le squat arrière d’Eliot de 420 kg.

Il a dit: « Je vais le battre un jour, peut-être à 17 ans. »

Une séance d’entraînement typique avec son père consiste à travailler sur différents mouvements et charges de poids.

Chaque jour est dédié à une compétence, il tourne donc entre le développé couché, la barre, le squat puis la pratique des trois.

Pour son squat au cours des huit semaines précédant l’Arizona, il a déplacé sa gamme de 77,5 kg à 100 kg.

Les trolls accusent souvent Ben et maman Gemma, 43 ans, de le pousser trop fort – mais Ben, qui a passé sa carrière à aider à former des enfants, s’assure qu’aucun dommage n’est fait à son fils.

Il a déclaré: «La façon dont nous avons entraîné Rowan est de lui donner une meilleure stabilité articulaire, une meilleure santé de la colonne vertébrale, une régulation hormonale, etc.

« Nous voulions l’aider à entraîner son énergie pour la longévité et la santé, pas nécessairement pour la performance. »

Rowan a ajouté : « Les gens disent que je ne devrais pas soulever de poids, mais cela renforce mes os.

« Ils prétendent que cela retarde ma croissance, mais j’ai consulté un médecin pour confirmer que ce n’est pas le cas. »

La dynamophilie passera bientôt au second plan alors que Rowan s’efforce d’atteindre son objectif principal – jouer au rugby pour les Leicester Tigers et l’Angleterre.

Mais d’abord, il aimerait retourner en Amérique pour d’autres exploits record à l’âge de 11 ans.

Rowan a déclaré : « Je suis convaincu que je vais battre d’autres records. J’ai juste besoin d’une aide supplémentaire pour financer mon retour.