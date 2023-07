Rencontrez Lee Keshav, Motorhead qui a fait carrière dans la course après avoir fondé sa propre entreprise à 16 ans

À l’âge de 16 ans, alors que la plupart d’entre nous rêvent encore, Lee Keshav a décidé de poursuivre son rêve après avoir été fasciné par la vitesse et le frisson de la Formule 1. Il a choisi la route la moins fréquentée et a commencé son voyage en fondant sa propre entreprise de conception d’applications. pour financer sa passion pour la course.

Quelques années plus tard, la détermination de Keshav a porté ses fruits après avoir fait les bons bruits dans les championnats nationaux, dont la Volkswagen Motorsport Polo Cup et le championnat national de Formule Ford 160, avant de s’essayer également à l’international au MRF Challenge Championship. .

Comme le dit le trentenaire, il est entrepreneur en semaine et motorhead le week-end. Après avoir été contraint de mettre sa carrière de pilote en veilleuse en raison de l’économie du sport, Keshav a décidé de prendre une direction complètement différente alors qu’il poursuivait son parcours entrepreneurial à plein régime.

Maintenant, il cherche à faire un retour dans la course une fois de plus, pour poursuivre les rêves qu’un jeune garçon de Delhi avait vus. Dans une conversation exclusive avec News18.com, Lee Keshav explique comment il a jonglé entre une carrière en tant que responsable créatif de Rush Gaming Universe et sa passion au volant. Il a également donné un aperçu du monde compétitif de la course et comment un adolescent de Delhi s’est préparé à courir aux côtés de Freddie Hunt et Mathias Lauda.

Transfer News Live, 16 juillet: L’Inter Miami signe Lionel Messi, le Bayern Munich déménage pour Harry Kane; L’oeil du PSG Dusan Vlahovic

Comment avez-vous eu l’idée de créer votre propre entreprise de conception d’applications et quand avez-vous réalisé pour la première fois que vous vouliez être un coureur ?

Chaque garçon ou chaque fille qui grandit, nous sommes toujours inspirés pour faire quelque chose d’incroyable et puis la vie se passe. Moi aussi j’ai grandi comme ça, en découvrant la F1 à la télé un jour par hasard j’étais juste fasciné, je regardais l’écran et je me demandais ce qui se passait. C’est comme ça que la curiosité a grandi, j’ai vu les voitures de F1 et j’ai rêvé que je voulais être comme elles.

À l’époque, je ne savais pas qu’il n’était pas nécessaire d’avoir 18 ans pour commencer à courir quand j’ai réalisé que je me disais « Oh mon dieu », je suis en retard, qu’est-ce que je peux faire maintenant ? Je me souviens qu’il y avait un programme de formation, c’était comme Rs 50 000 au départ, alors j’ai réalisé que je devais gagner mon propre argent et c’est ainsi que l’aventure entrepreneuriale a commencé.

C’était en 2010, Internet était là mais les installations étaient loin de ce qu’elles sont maintenant. J’ai beaucoup creusé, j’ai fait beaucoup de recherches et j’ai continué à recueillir des informations. J’ai grandi en regardant Michael Schumacher, et plus tard, j’ai regardé Narain Karthikeyan en F1, c’était très inspirant. Donc d’abord Karthikeyran puis Karun Chandhok. À ce moment-là, j’étais presque en course, donc j’en comprenais beaucoup plus. Nous avons brièvement eu une équipe en F1, la Force India, qui a très bien fonctionné, donc je n’aurais jamais imaginé que la F1 viendrait en Inde.

Alors, comment le jeune garçon de Delhi s’est-il préparé à faire ses armes avec certains des plus grands noms de la fraternité des courses, si vous pouviez nous donner un aperçu de votre parcours ?

Pour moi, la plus grande découverte a été qu’il faut être vraiment en forme ; la condition physique est absolument importante pour conduire une voiture de course, sans parler de bien la conduire. La condition physique est la qualification la plus élémentaire, vous devez surveiller votre forme physique et votre stress mental. Parfois, lorsque vous êtes soumis à un stress physique, votre esprit se débat également. Nous faisons beaucoup de préparation mentale, par le biais de la méditation, puis le yoga est tellement important dans les sports de haute intensité qu’il nous aide à contrôler notre respiration. À différentes étapes de ma carrière, je les ai toutes incorporées, notamment en faisant des exercices spécifiques pour le cou.

Vous avez réussi à travailler la semaine et à courir le week-end, comment avez-vous réussi à jongler entre deux sphères de vie très différentes ?

Je pense que tout est question d’inspiration et de dynamisme. Je suis aussi une personne normale, je deviens aussi paresseux tout le temps, ce qui a fonctionné pour moi, c’est que ces deux choses sont si différentes. Après une longue journée de travail, si vous optez pour un match de cricket, c’est la même chose. C’est une désintoxication du travail, donc c’est une chose comment ça marche.

A LIRE AUSSI| Daniel Ricciardo fait un retour surprise à AlphaTauri, Nyck De Vries exclu avant le Grand Prix de Hongrie

Et bien sûr, il faut parfois faire des sacrifices dans la vie, alors dans l’industrie des start-up, j’ai appris que le concept 9-5 ne fonctionnait tout simplement pas. J’ai toujours été entouré d’une très grande énergie, dans le sport il faut tout donner, donc parfois c’est douloureux. Mais tu dois accomplir beaucoup dans la vingtaine et la trentaine, c’est juste une inspiration naturelle, l’envie de courir me fait travailler plus dur en semaine parce que ce succès mène ensuite à la course et ensuite c’est la boucle.

Après avoir réussi à trouver vos marques dans le monde de la course, vous avez fait une pause puis décidé de vous lancer à fond dans le côté entrepreneurial…

L’une des plus grandes découvertes a été que tout est une entreprise à la fin de la journée. Malheureusement en Inde, il est très difficile d’obtenir des sponsors. J’ai couru au plus haut niveau en Inde, j’ai gagné au plus haut niveau. Mais la prochaine étape en Europe ou ailleurs est 10 fois plus chère. Beaucoup de conducteurs sont coincés ici, puis finissent par s’épuiser. J’ai donc senti que je pouvais soit continuer à faire ça, et éventuellement m’épuiser de toute façon, soit commencer tôt et créer un chemin vers la course.

Vous avez également eu l’opportunité de conduire avec Sachin Tendulkar, quelle a été l’expérience et quelle conversation avez-vous eue pendant qu’il était au volant ?

C’était l’un de mes meilleurs jours, je faisais un événement promotionnel avec BMW et tout à coup ils nous ont surpris et Sachin s’est présenté. C’est un grand fan de course, il a été très passionné par les voitures. Nous sommes montés dans la voiture, il m’a emmené faire un tour, je suis pilote de course et j’ai peur de m’asseoir avec quelqu’un mais il allait tellement bien, j’ai pu alors me détendre et j’ai compris qu’il savait ce qu’il faisait.

La meilleure partie était qu’il m’a demandé ‘Hé, qu’est-ce que tu en penses ? Où puis-je m’améliorer ? », pendant que nous roulions, je lui donnais des conseils et à son niveau, il aurait pu dire que je ne veux pas de vos conseils, mais il s’est en fait adapté très rapidement. C’est l’esprit d’un athlète, et en cinq minutes, son processus d’approche de certains virages avait changé. Il a été instantanément plus rapide. Il m’a même raconté ses histoires avec Michael Schumacher.

A LIRE AUSSI| Lewis Hamilton positif sur le nouveau contrat, les protestations et le tournage de son film

La vie a bouclé la boucle pour vous, de vos débuts dans la course à la poursuite de votre carrière dans le monde des affaires, vous cherchez maintenant à laisser une nouvelle marque au volant ?

L’année prochaine je prévois de faire un championnat complet, les préparatifs et les entraînements sont en cours. Très bientôt, je testerai des voitures de course de Formule 2. Ce sera la base pour déterminer à quel championnat participer. Je prévois de faire un grand saut et de commencer à courir au niveau international et de reprendre là où j’avais laissé.