Rencontrez le Wonder Kid du Pendjab qui peut réciter les capitales des États indiens en 48 secondes

Chaque jour, nous rencontrons des histoires inspirantes mettant en scène des personnes qui repoussent les stéréotypes liés à l’âge pour donner l’exemple aux autres. Les histoires de personnes âgées s’inscrivant dans des écoles ou obtenant leurs diplômes ou d’enfants faisant des merveilles à un jeune âge en motivent beaucoup à briser les barrières et à réaliser leurs rêves. Un tel exemple est donné par un enfant de trois ans et demi de Ludhiana, qui a laissé tout le monde déconcerté par son extraordinaire mémoire photographique et son QI aiguisé. Le petit enfant en question s’appelle Kunwarpratap Singh qui a remporté une place dans le livre des records indien et le livre international des records en raison de sa mémoire vive. En plus de ses distinctions, Kunwapratap, élève de l’école du couvent du Sacré-Cœur à Sarabha Nagar, au Pendjab, a également été présenté dans le magazine Child Prodigy.

Décrit comme le « Petit Einstein », Kunwarpratap a reçu le titre de Grand Maître pour avoir rappelé 27 monuments et fait 14 tables de multiplication en moins d’une minute. Pour enregistrer son nom dans le Livre international des records, il a récité des tableaux de 1 à 30, a été le plus rapide à nommer les capitales de tous les États indiens en seulement 48 secondes et le plus jeune à lire un maximum de livres – 27 livres – en 23 minutes. et 48 secondes. En plus de ses honneurs, il a été sélectionné parmi 100 autres candidats pour figurer dans le magazine Child Prodigy.

Selon un rapport de Tribune, le petit génie est plus intelligent qu’un enfant de 10 ans étudiant en classe V. Passionné de livres, Kunwarpratap est exceptionnellement fluide à lire, à parler et même à prononcer correctement des mots longs. À un âge aussi tendre, ses autres capacités comprennent la lecture à bonne vitesse, la résolution orale de multiplications, de soustractions et de divisions.

Ses parents ont partagé que le jeune prodige est aimé par tout le monde dans son quartier, se souvient des noms et d’autres détails de tous les résidents de leur colonie. Ils ont ajouté que ses conversations incitaient à la réflexion, bien qu’innocentes, et qu’elles corrigent souvent les gens lorsqu’ils énoncent de faux faits. Kunwarpratap tente les Olympiades assez facilement et a remporté plusieurs autres records du monde.

