Rencontrez le Van Gogh Pitbull à une oreille qui gagne des cœurs avec sa peinture à la langue

Bien que les Pitbulls soient considérés comme l’une des races de chiens les plus dangereuses, s’ils sont bien entraînés, ces créatures féroces peuvent également devenir les plus obéissantes et les plus amicales. Sans oublier que les pitbulls sont aussi assez intelligents que les labradors et les cabots ordinaires. Assez intelligent pour poursuivre son passe-temps de peintre ? Oui, assez proche.

Récemment, une vidéo qui a créé des vagues sur Internet montre un pitbull boxeur créant des chefs-d’œuvre avec de la peinture à l’aide de sa langue. L’adorable pitbull gagne lentement en notoriété, beaucoup le comparant au célèbre peintre hollandais Vincent Van Gogh. De plus, semblable à Van Gogh qui s’est coupé l’oreille après une rivalité artistique avec son collègue peintre Paul Gaugin, le pitbull manque également une oreille.

Selon un rapport de Times Now, le chien de 7 ans a été sauvé d’un ring de combat de chiens en Caroline du Nord. Le pauvre pitbull aurait perdu son oreille après avoir été impliqué dans une bagarre désastreuse avec un autre chien. En raison de la grave blessure, l’oreille du pitbull a dû être amputée. Cependant, l’inconvénient n’a pas empêché le chien enthousiaste de poursuivre son rêve de devenir artiste.

L’organisation de sauvetage des animaux Happily Furever After Rescue a pris le pitbull sous ses ailes et a mis en place des affiches et des publications sur les réseaux sociaux pour son adoption. Jaclyn Gartner, la fondatrice de l’organisation, a expliqué comment le chien Van Gogh crée son œuvre d’art. Tout d’abord, des gouttes de peinture sont déposées sur la toile vierge, sur laquelle un plastique enduit de beurre de cacahuète est étalé. Alors que le pitbull lèche le beurre de cacahuète, une illustration artistique étonnante est créée.

“Donc, sa peinture, c’est lui qui lèche le beurre de cacahuète et pendant qu’il lèche le beurre de cacahuète, toute la peinture est étalée et fait le dessin”, a révélé Jaclyn.

Jusqu’à présent, les dessins du peintre doggy ont reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part des gens. Le pitbull a vendu plus de 30 tableaux, récoltant environ 40 dollars en moyenne. Ses œuvres étonnantes ont même été exposées lors de l’événement Van Gogh Art Gallery. Ici, rencontrez l’art et l’artiste :

Qualifiant l’adorable boule de fourrure de “type de chien très fluide”, Jaclyn a informé les utilisateurs des médias sociaux que le Pitbull est prêt à être adopté et à la recherche d’un foyer affectueux.

