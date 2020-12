Takahiro Shiraishi, un homme qui a tué neuf personnes après les avoir contactés sur Twitter a été condamné à mort. La plupart de ces personnes avaient publié des pensées suicidaires sur les réseaux sociaux – une affaire très médiatisée qui avait choqué le Japon.

La branche de Tachikawa du tribunal de district de Tokyo a déclaré Takahiro Shiraishi, connu sous le nom de tueur de Twitter, coupable d’avoir tué, démembré et entreposé les corps des victimes dans son appartement à Zama, près de Tokyo.

Shiraishi, 30 ans, a plaidé coupable et a déclaré qu’il ne ferait pas appel de sa condamnation à mort.

En 2017, la police avait arrêté Shiraishi après avoir retrouvé les corps de huit femmes et d’un homme dans des chambres froides dans son appartement. Les enquêteurs ont déclaré que Shiraishi avait approché les victimes via Twitter, en leur proposant de les aider dans leurs souhaits suicidaires. Il a tué les femmes, y compris des adolescentes, après les avoir violées, et a également tué le petit ami de l’une des femmes pour le faire taire, ont déclaré les enquêteurs.

Sur Twitter, Shiraishi a utilisé le nom du pendu, promettant d’aider ses victimes à mourir et les invitant à son appartement. Bien que ses avocats de la défense aient fait valoir qu’il avait aidé les victimes aux souhaits suicidaires, Shiraishi a déclaré plus tard qu’il les avait tuées sans leur consentement.

Dans la décision, le juge président Naokuni Yano a déclaré qu’aucune des victimes n’avait accepté d’être tuée et que Shiraishi était entièrement responsable de leur mort, selon les médias.

Il a déclaré que le crime était extrêmement odieux et avait suscité la peur et l’inquiétude dans une société où les médias sociaux sont devenus un élément indispensable de la vie quotidienne, a rapporté la télévision publique NHK.

Le père d’une victime, âgé de 25 ans, a déclaré au tribunal le mois dernier qu’il « ne pardonnerait jamais à Shiraishi même s’il meurt », selon la chaîne de télévision japonaise NHK. « Même maintenant, quand je vois une femme de l’âge de ma fille, je la prends pour ma fille. Cette douleur ne disparaîtra jamais. Rends-la-moi », avait-il dit.

Les meurtres ont également provoqué un changement par Twitter, qui a modifié ses règles pour que les utilisateurs d’État ne doivent pas «promouvoir ou encourager le suicide ou l’automutilation». Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a qualifié l’affaire «d’extrêmement triste».

Le taux de suicide au Japon figure parmi les plus élevés au monde. Suite à une baisse récente, le nombre a remonté cette année alors que les gens ont été touchés par les effets de la pandémie.

Il est à noter que tandis que le monde avait du mal à faire face au roman Coronavirus, Le Japon a révélé sa santé mentale en déclin alors même qu’il contenait le virus. Selon les statistiques officielles publiées, le Japon a perdu plus de personnes à cause du suicide au cours du seul mois d’octobre que de COVID-19[feminine en 2020. Le chiffre mensuel des suicides est passé à 2 153 pour le mois d’octobre, selon les données publiées par la police nationale japonaise. Le chiffre est venu comme un rappel choquant des effets du roman coronavirus sur sa santé mentale.

Le taux de criminalité au Japon est relativement faible, mais il a récemment connu des meurtres très médiatisés. En juillet 2016, un ancien employé d’un foyer pour handicapés aurait tué 19 résidents et blessé plus de 20 autres.

Avec les contributions d’Associated Press