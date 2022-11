Rencontrez le sosie de Rajinikanth du Pakistan; les internautes déconcertés par sa ressemblance frappante avec Thalaivar

Internet a l’habitude de déterrer des sosies de leurs célébrités préférées. En 2020, un utilisateur de Twitter avait tweeté une photo du sosie de Rajinikanth nommé Rehmat Gashkori, qui est un employé du gouvernement à la retraite du Pakistan. Ses photos sont redevenues un sujet de discussion sur Internet et ses photos sont maintenant devenues virales.

Sur la photo, Rehmat porte un pathani blanc. On le voit arborant une coiffure et une barbe similaires à Rajinikanth avec une montre en or. On pouvait le voir afficher un sourire contagieux sur son visage. Son apparence a laissé les internautes déconcertés par sa ressemblance frappante avec le Thalaivar. Beaucoup de gens ont même estimé que son langage corporel était également assez similaire à Rajinikanth.

Lors d’une interaction avec Arab News, Rehmat a déclaré qu’il ne savait pas trop sa ressemblance avec Rajinikanth alors qu’elle servait au bureau du sous-commissaire à Sibi. Après sa retraite, il a commencé à utiliser les médias sociaux et de nombreuses personnes ont trouvé son apparence similaire à celle de Rajinikanth. “Je l’ai accepté depuis que j’ai réalisé que Dieu m’avait béni avec l’apparence d’un grand acteur et être humain”, a-t-il ajouté.

J’ai la chance d’avoir des gens positifs Rehmat Gishkori Sahb est comme mon frère aîné ? Quelle personnalité étonnante ? pic.twitter.com/VWltwiOSjD Imran Khan Hara (@ImranKhanHara) 30 septembre 2020

Après avoir examiné les commentaires positifs, Rehmat a commencé à imiter Rajinikanth et a adapté ses manières, y compris la façon dont la superstar allume la cigarette. Il s’est souvenu d’un incident survenu à Karachi pour son examen médical et a été harcelé par des gens pour avoir cliqué sur des selfies avec lui. Beaucoup de gens lui ont demandé s’il était Rajinikanth, ce à quoi il avait répondu : “Oui, mais je suis du Pakistan”.

Poser avec des gens incroyables DC Sibi @mansoor_qazi1 Sb, ex DC Sibi @RehmatGishkori Père et frère @saadiakhter de @arabnewspk pic.twitter.com/Qnzxz2myUP Imran Khan Hara (@ImranKhanHara) 29 octobre 2022

“Maintenant, je veux rencontrer Rajinikanth et prendre une photo avec lui afin de montrer aux gens que l’un est le Rajinikanth indien et l’autre est le Rajinikanth pakistanais”, a déclaré Rehmat tout en exprimant son désir de rencontrer le vrai Rajinikanth.