Rencontrez le seul réalisateur dont chaque film a rapporté Rs 100 crore, n’a aucun échec ; ce n’est pas Rohit Shetty, Rajamouli, Hirani

La cohérence au box-office est pratiquement impossible dans l’industrie cinématographique. Bollywood est un endroit où même Shah Rukh Khan a livré des échecs au sommet de sa carrière tandis que Sunny Deol a fait la une d’un film de 500 crores après des années dans la nature. Tout comme pour les stars, pour les réalisateurs aussi, livrer coup après coup est extrêmement difficile. Et pourtant, il y a un homme qui l’a fait et cela aussi, sur une période de 25 ans, en s’assurant que chacun de ses films dépasse Rs 100 crore et qu’aucun n’est un échec.

Le seul réalisateur indien avec chaque film dans un club de 100 crores

Karan Johar a la particularité d’avoir chacun de ses films dans le club des 100 crores. Le cinéaste, qui a commencé son parcours en tant qu’assistant d’Aditya Chopra dans Dilwale Dulhania Le Jayenge, est devenu réalisateur avec Kuch Kuch Hota Hai en 1998. Le film a été le film indien le plus rentable de l’année puisqu’il a rapporté Rs 107 crore dans le monde. Chacun de ses films ultérieurs – Kabhi Khushi Kabhie Gham et Kabhi Alvida Naa Kehna – a dépassé les 100 crores, tandis que My Name is Khan a gagné Rs 223 crores. Karan a livré un autre succès de 100 crores dans le titre Étudiant de l’année avant qu’Ae Dil Hai mushkil ne devienne son deuxième film à franchir la barre des 200 crores.

Plus tôt cette année, son film de retour Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est sorti, son premier réalisateur en sept ans. Avec un chiffre d’affaires mondial de plus de Rs 350 crore, le film est déjà le film le plus rentable de la carrière du cinéaste et se dirige régulièrement vers le La barre des 400 crores également.

Réalisateur indien avec le plus de films à 100 millions de dollars

Alors que les six longs métrages de Karan se trouvent dans le club des 100 crores, il y a un réalisateur qui y a plus de ses films. Rohit Shetty compte jusqu’à neuf films qui ont rapporté 100 crores dans le monde, en commençant par Golmaal 3 et jusqu’à Sooryavanshi. Cela inclut son Chennai Express le plus rentable, qui a rapporté Rs 423 crore. Cependant, Shetty a également six films qui n’ont pas rapporté 100 crores de Rs, notamment Zameen (18 crores de Rs), Dimanche (32 crores de Rs) et Cirkus (62 crores de Rs).