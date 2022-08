Rencontrez le seul humain ancien avec des parents de deux espèces différentes

Une analyse ADN d’une enfant de sexe féminin, qui serait décédée il y a environ 90 000 ans, a révélé le premier individu humain croisé. La femelle avait des parents de deux espèces différentes. Les échantillons qui ont révélé le détail déconcertant ont été trouvés dans la grotte de Denisova en Russie.

Avant l’avènement d’Homo Sapiens, l’espèce humaine que nous voyons aujourd’hui, la planète était habitée par des Néandertaliens et des Denisoviens. Les deux espèces, très éloignées, auraient disparu il y a environ 40 000 ans. Les scientifiques avaient très peu de preuves pour étayer la théorie selon laquelle les deux espèces ont interagi et se sont croisées pendant leur séjour sur la planète, jusqu’en 2018.

Les chercheurs ont trouvé des échantillons d’ADN d’une enfant de sexe féminin, âgée de 13 ans au moment de sa mort, qui avait une mère néandertalienne et un père denisovien. Les résultats ont été dérivés après que l’échantillon d’un os a été pulvérisé et que l’ADN a été extrait et séquencé. L’analyse a révélé que la femelle était à moitié néandertalienne et à moitié dénisovane.

L’équipe qui a mené l’étude de 2018 était dirigée par Viviane Slon et Svante Paabo de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive, en Allemagne. La grotte de Denisovan dans les montagnes de l’Altaï a été nommée d’après plusieurs échantillons d’une espèce, différente de l’homme de Néandertal, découverts lors d’une fouille en 2008.

La variation génétique trouvée dans l’histoire humaine suggère que l’espèce doit s’être croisée. En 2018, les affirmations se sont avérées vraies lorsque la femelle, nommée Denisovan 11, a été révélée.

La découverte de l’ADN a également mis en évidence un lien plus fort entre les Néandertaliens et les parties occidentales de l’Eurasie. C’était une idée intéressante puisque les Néandertaliens – contrairement aux humains modernes – étaient assez statiques. Ils ne préféraient pas se déplacer sur de longues distances. Mais l’échantillon d’ADN suggérait le contraire.

Ce fut l’une des découvertes les plus intéressantes de l’histoire de l’humanité car elle révéla un nouveau vecteur dans les caractéristiques de l’espèce humaine primitive. Les chercheurs, bien qu’ils aient trouvé beaucoup de choses sur l’ascendance de Denisovan 11, n’ont pas pu trouver grand-chose sur la femelle car l’échantillon d’os trouvé était trop petit. La raison de sa mort reste un mystère pour les scientifiques.

