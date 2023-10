Sampriti Bhattacharyya s’est libérée des contraintes traditionnelles de genre dans son Inde natale pour devenir fondatrice et PDG d’un constructeur pionnier de bateaux électriques aux États-Unis. Mais ironiquement, lorsque nous nous connectons via Zoom, elle est de retour dans les limites de sa chambre d’adolescente à Calcutta pour le moment. première fois en sept ans. Elle pointe les reliques de son passé qui l’ont amenée à suivre une formation d’ingénieur aérospatiale aux États-Unis : une copie du livre de Stephen Hawking Une brève histoire du temps (ce qui a encore élargi son intérêt pour l’univers), l’imposant ordinateur Compaq sur lequel elle a recherché pour la première fois sur Google « Stage américain » et… une affiche d’un boys band des années 90. « La seule chose que je connaissais de l’Amérique, c’était la NASA et les Backstreet Boys », dit-elle en riant.

Bhattacharyya, 36 ans, défie tous les pronostics depuis le début. Elle a fréquenté une petite université locale à Calcutta, qui ne fait pas partie des filières universitaires les plus prestigieuses de l’Inde, et affirme que les gens ne l’ont jamais considérée comme particulièrement intelligente. « Le mieux qu’on attendait de moi, se souvient-elle, c’était peut-être d’être femme au foyer ou d’exercer un travail discret. » Mais Bhattacharyya a toujours été fasciné par l’espace et curieux de l’exploration des océans, prenant des cours d’astrophysique et de cosmologie comme « passe-temps ». Elle s’est également lancée dans des projets de robotique.

Une telle détermination peut être un peu isolante, admet-elle, mais elle « a aussi ses avantages » : cela l’a poussée à postuler à pas moins de 540 stages sur ce Compaq. « Peut-être que si j’avais envoyé 200 e-mails, je ne serais pas parvenue aux États-Unis », songe-t-elle. Après avoir reçu un total de quatre réponses, elle a finalement décroché un stage d’été très convoité chez Laboratoire Fermi, le laboratoire américain de physique des particules et d’accélérateurs. À 20 ans, Bhattacharyya est montée à bord d’un avion pour la première fois et est arrivée à Chicago avec 200 $ en poche.

Elle est rapidement tombée amoureuse des machines et du codage, plus particulièrement de la façon dont la technologie pourrait aider à résoudre ce qu’elle appelle les problèmes difficiles du monde. Cette notion deviendra son modus operandi et le cœur de ses start-ups ultérieures. Après son travail à Fermi et tout en obtenant une maîtrise en sciences à l’Ohio State University, Bhattacharyya a décroché un stage sur des avions autonomes au Ames Research Center de la NASA. C’est également à la NASA qu’elle a découvert pour la première fois l’existence des jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley. «J’ai vu Mark Zuckerberg et j’ai été époustouflée par le fait qu’un jeune puisse être PDG», dit-elle. « Cela m’a donné l’idée de créer une entreprise. »

L’équipe Hydroswarm du MIT en 2016. Bhattacharyya (deuxième à gauche) tient une maquette du robot submersible de l’entreprise.

Tout d’abord, elle s’est armée pour poursuivre ses études en entrant dans le programme de doctorat en génie mécanique du MIT. En 2015, à l’âge de 28 ans et deux ans avant d’obtenir son doctorat en robotique, elle lance Hydroswarm. L’entreprise, qui produisait des drones sous-marins pour cartographier le fond de l’océan, a finalement fermé ses portes, mais l’objectif de Bhattacharyya de créer une flotte de navires autonomes est resté. Sa capacité à persévérer malgré, selon ses propres dires, « de nombreux échecs », est en partie inspirée par le fondateur milliardaire d’Amazon. « Jeff Bezos dit : « Soyez têtu sur la vision, mais flexible sur les détails » », dit-elle. “Je l’ai fait quand Hydroswarm n’a pas fonctionné.”

Bhattacharyya a pivoté en construisant un système d’exploitation pour moderniser les bateaux existants et, espérait-elle, transformer le transport fluvial avec des flottes autopilotées. La pandémie a mis à mal ce plan, car il s’est avéré impossible d’accéder aux navires, et encore moins de les réarmer. L’entrepreneuse en elle était cependant convaincue que la révolution électrique pouvait s’étendre de la terre à la mer. L’informatique devenait moins chère, les capteurs devenaient plus avancés et la fabrication évolutive était désormais une réelle possibilité. Au lieu de penser plus petit, elle a vu plus grand : « Il est devenu clair que la solution n’était pas la modernisation », dit-elle. “Il s’agissait d’imaginer les navires de nouvelle génération à partir de zéro.”

En 2020, Bhattacharyya a fait appel à Reo Baird, un autre ingénieur formé au MIT, pour l’aider à lancer Navier, dans l’espoir de créer une manière plus propre et plus efficace de se déplacer sur les vagues et, ce faisant, de réduire les embouteillages sur les routes. Le duo a constitué une équipe de base composée de sept experts du secteur en leur vendant le rêve. Bhattacharyya a recruté le spécialiste des hydroptères Paul Bieker comme architecte naval principal. “Je l’ai appelé et lui ai dit : ‘Je sais que vous avez construit des yachts pour 40 millions de dollars pour la Coupe de l’America, mais si nous développons cette technologie, elle changera la façon dont les gens se déplacent sur les voies navigables'”, dit-elle. Lorsque l’ingénieur Kenneth Jensen, qui travaillait auparavant chez Google et Uber, a d’abord repoussé ses propositions, Bhattacharyya lui a dit : « Cette chose doit exister. » Il est désormais directeur de la technologie de Navier. Sa persévérance a également permis à la start-up de lever 10 millions de dollars de financement de démarrage auprès de sociétés telles que le cofondateur de Google, Sergey Brin, le cofondateur d’Android, Rich Miner, et d’autres investisseurs en capital-risque.

Travaillant depuis son siège social de San Francisco, Navier a conçu un yacht électrique à foils de 30 pieds pouvant accueillir huit passagers (la N30) qui est passé de l’esquisse au bateau fini à grande échelle en 11 mois. Trois mois plus tard, un deuxième navire était terminé. “Ce qui m’a étonné, c’est qu’ils ont travaillé lors du premier essai en mer”, explique Bhattacharyya.

Le N30 glisse à quatre pieds au-dessus de l’eau sur trois feuilles de carbone qui augmentent la vitesse et l’efficacité tout en minimisant le sillage et la traînée. Le concept de foil existe depuis le début du 19e siècle, mais le système d’exploitation exclusif de Navier distingue le N30. Les capteurs du navire transmettent des informations sur les conditions des vagues au logiciel qui ajuste ensuite les foils pour assurer une navigation en douceur. (Nous l’avons testé, et c’était carrément paisible.) La gamme technologique comprend même l’auto-amarrage, ou « accueil en un clic ». Le bateau est également équipé de deux moteurs électriques de 90 kW qui lui permettent d’atteindre 35 nœuds à pleine inclinaison et de parcourir 75 milles marins à 22 nœuds. Grâce aux foils et à la traînée réduite, le croiseur zéro émission, affirme Navier, est 10 fois plus efficace que les bateaux à essence traditionnels. «C’est certainement le navire marin électrique le plus avancé», déclare Bhattacharyya.

Le N30 sera disponible en trois configurations : ouverte (375 000 $), toit rigide (450 000 $) et cabine (550 000 $). La société prévoit de livrer entre 30 et 50 bateaux d’ici la fin de l’année prochaine, la R&D et l’assemblage électromécaniques étant effectués à Alameda, en Californie. Ces navires personnels seront un excellent moyen de « peaufiner » la technologie, dit Bhattacharyya, mais ne sont qu’une petite partie du plan directeur de Navier. Elle espère à terme déployer des bateaux-taxis et des barges électriques pour transporter des personnes et des marchandises dans les villes côtières du monde entier.

« Je pense que lorsque nous y parviendrons », dit-elle, avec une note de détermination inébranlable sous-jacente à son optimisme ensoleillé, « ce serait vraiment la preuve de mon succès. »

