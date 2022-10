Rencontrez le robot humanoïde très attendu “Optimus” de Tesla, Musk prévoit d’en fabriquer des millions

Le PDG de Tesla (TSLA.O), Elon Musk, a présenté vendredi un prototype de son robot humanoïde « Optimus », prédisant que le constructeur de véhicules électriques serait en mesure de produire des millions et de les vendre pour moins de 20 000 $ – moins d’un tiers du prix d’un Modèle Y

Musk a déclaré qu’il s’attendait à ce que Tesla soit prêt à prendre des commandes pour le robot dans trois à cinq ans, et a décrit un effort pour développer le produit sur une décennie ou plus, la vision la plus détaillée qu’il ait fournie à ce jour sur une entreprise qui, selon lui, pourrait être plus important que les revenus des véhicules électriques de Tesla.

Lecture en 5 minutes1 octobre 202212:43 AM PDTLernière mise à jour il y a 15 heures

Le robot de Tesla fait signe mais ne peut pas encore marcher. Musk prévoit d’en fabriquer des millions

Par Hyun Joo Jin

SAN FRANCISCO, 30 septembre (Reuters) – Le PDG de Tesla (TSLA.O), Elon Musk, a présenté vendredi un prototype de son robot humanoïde “Optimus”, prédisant que le constructeur de véhicules électriques serait en mesure de produire des millions et de les vendre pour moins de 20 000 dollars – moins d’un tiers du prix d’un modèle Y.

Musk a déclaré qu’il s’attendait à ce que Tesla soit prêt à prendre des commandes pour le robot dans trois à cinq ans, et a décrit un effort pour développer le produit sur une décennie ou plus, la vision la plus détaillée qu’il ait fournie à ce jour sur une entreprise qui, selon lui, pourrait être plus important que les revenus des véhicules électriques de Tesla.

La volonté de Tesla de concevoir et de construire des robots grand public qui seraient également testés par des emplois dans ses usines le distingue des autres fabricants qui ont expérimenté des robots humanoïdes.

La révélation très attendue de prototypes de robots au bureau de Tesla à Palo Alto, en Californie, faisait également partie de ce que Musk a décrit comme un effort pour que Tesla soit considéré comme un leader dans des domaines comme l’intelligence artificielle, et pas seulement comme une entreprise qui fabrique des “voitures cool”.

Un robot de test expérimental qui, selon Tesla, a été développé en février est sorti pour saluer la foule vendredi, et Tesla a montré une vidéo de celui-ci effectuant des tâches simples, telles qu’arroser des plantes, transporter des boîtes et soulever des barres métalliques dans une station de production de l’entreprise. Usine de Californie.

Mais un courant plus rationalisé, qui, selon Musk, était plus proche de ce qu’il espérait mettre en production, a dû être déployé sur une plate-forme et a fait une vague lente à la foule. Musk l’a appelé Optimus et a dit qu’il serait capable de marcher dans quelques semaines.

Lecture en 5 minutes1 octobre 202212:43 AM PDTLernière mise à jour il y a 15 heures

Le robot de Tesla fait signe mais ne peut pas encore marcher. Musk prévoit d’en fabriquer des millions

Par Hyun Joo Jin

SAN FRANCISCO, 30 septembre (Reuters) – Le PDG de Tesla (TSLA.O), Elon Musk, a présenté vendredi un prototype de son robot humanoïde “Optimus”, prédisant que le constructeur de véhicules électriques serait en mesure de produire des millions et de les vendre pour moins de 20 000 dollars – moins d’un tiers du prix d’un modèle Y.

Musk a déclaré qu’il s’attendait à ce que Tesla soit prêt à prendre des commandes pour le robot dans trois à cinq ans, et a décrit un effort pour développer le produit sur une décennie ou plus, la vision la plus détaillée qu’il ait fournie à ce jour sur une entreprise qui, selon lui, pourrait être plus important que les revenus des véhicules électriques de Tesla.

Publicité · Faites défiler pour continuer

Signaler une annonce

La volonté de Tesla de concevoir et de construire des robots grand public qui seraient également testés par des emplois dans ses usines le distingue des autres fabricants qui ont expérimenté des robots humanoïdes.

La révélation très attendue de prototypes de robots au bureau de Tesla à Palo Alto, en Californie, faisait également partie de ce que Musk a décrit comme un effort pour que Tesla soit considéré comme un leader dans des domaines comme l’intelligence artificielle, et pas seulement comme une entreprise qui fabrique des “voitures cool”.

Dernières mises à jour

Le robot de Tesla fait signe mais ne peut pas encore marcher. Musk prévoit d’en fabriquer des millions

Des pirates chinois présumés ont trafiqué un programme de chat client largement utilisé, selon des chercheurs

L’industrie des télécommunications souhaite que le régulateur mexicain adopte le Wi-Fi 6 rapide

Citroën invente une voiture en carton pour un monde sans ressources

Un robot de test expérimental qui, selon Tesla, a été développé en février est sorti pour saluer la foule vendredi, et Tesla a montré une vidéo de celui-ci effectuant des tâches simples, telles qu’arroser des plantes, transporter des boîtes et soulever des barres métalliques dans une station de production de l’entreprise. Usine de Californie.

Mais un courant plus rationalisé, qui, selon Musk, était plus proche de ce qu’il espérait mettre en production, a dû être déployé sur une plate-forme et a fait une vague lente à la foule. Musk l’a appelé Optimus et a dit qu’il serait capable de marcher dans quelques semaines.

“Il y a encore beaucoup de travail à faire pour affiner Optimus et le prouver”, a déclaré Musk, ajoutant plus tard, “Je pense qu’Optimus va être incroyable dans cinq ou 10 ans, comme époustouflant.”

Il a déclaré que les robots humanoïdes existants “manquaient d’un cerveau” – et de la capacité de résoudre les problèmes par eux-mêmes. En revanche, a-t-il dit, Optimus serait un “robot extrêmement capable” que Tesla viserait à produire par millions.

D’autres constructeurs automobiles, dont Toyota Motor (7203.T) et Honda Motor (7267.T), ont développé des prototypes de robots humanoïdes capables de faire des choses compliquées comme tirer sur un ballon de basket, et les robots de production d’ABB et d’autres sont un pilier de la fabrication automobile.

Mais Tesla est le seul à pousser l’opportunité du marché pour un robot grand public qui pourrait également être utilisé dans le travail en usine.

Le bot Tesla de nouvelle génération utilisera des composants conçus par Tesla, notamment une batterie de 2,3 kWh transportée dans son torse, un système de puces et des actionneurs pour entraîner ses membres. Le robot est conçu pour peser 73 kg.

Les ingénieurs de Tesla, qui comme Musk portaient tous des T-shirts noirs avec une image de mains robotiques métalliques en forme de cœur, ont décrit comment ils ont développé les fonctionnalités du robot – y compris dans des domaines tels que la façon dont les doigts bougent – ​​en mettant l’accent sur la réduction du coût de production plus faible.

“Nous essayons de suivre l’objectif du chemin le plus rapide vers un robot utile qui peut être fabriqué en volume”, a déclaré Musk.

En développant une entreprise de robotique, a déclaré Musk, Tesla modifie les termes d’un énoncé de mission bien connu qui fait désormais partie de son attrait pour les investisseurs et les militants du climat en s’engageant à “accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable”.

“Optimus n’est pas directement en ligne avec l’accélération de l’énergie durable”, a déclaré Musk. “Je pense que la mission s’élargit quelque peu avec l’avènement d’Optimus pour – vous savez, je ne sais pas : rendre l’avenir génial.”

CRITIQUES MITIGÉES

Musk a décrit l’événement comme destiné à recruter des travailleurs, et les ingénieurs sur scène s’adressaient à un public technique. Ils ont détaillé le processus par lequel Tesla a conçu des mains de robot et utilisé la technologie de simulation de crash pour tester la capacité du robot à tomber sur le visage sans se casser.

Musk, qui a déjà parlé des risques de l’intelligence artificielle, a déclaré que le déploiement massif de robots avait le potentiel de “transformer la civilisation” et de créer “un avenir d’abondance, un avenir sans pauvreté”. Mais il a dit qu’il pensait qu’il était important que les actionnaires de Tesla jouent un rôle dans l’examen des efforts de l’entreprise.

Tesla Bot sort et danse @Elon Musk pic.twitter.com/TKT1lSGyqa – Propriétaires de Tesla Silicon Valley (@teslaownersSV) 1 octobre 2022

“Si je deviens fou, vous pouvez me virer”, a déclaré Musk. “C’est important.”

De nombreuses réactions sur Twitter ont été positives, se concentrant sur la rapidité des efforts de développement de Tesla depuis août de l’année dernière, lorsque Tesla a annoncé son projet avec une cascade dans laquelle une personne en costume blanc simulait un robot humanoïde.

Henri Ben Amor, professeur de robotique à l’Arizona State University, a déclaré que l’objectif de prix de Musk de 20 000 dollars était une “bonne proposition”, puisque les coûts actuels sont d’environ 100 000 dollars pour les robots humanoïdes.

“Il y a un certain décalage entre le type d’ambition et ce qu’ils ont présenté”, a-t-il déclaré. “En ce qui concerne la dextérité, la vitesse, la capacité à marcher de manière stable, etc., il reste encore beaucoup de travail à faire.”

Aaron Johnson, professeur de génie mécanique à l’Université Carnegie Mellon, a également déclaré que le besoin du robot était discutable.

“Ce qui est vraiment impressionnant, c’est qu’ils sont arrivés à ce niveau si rapidement. Ce qui est encore un peu trouble, c’est quel est exactement le cas d’utilisation pour eux d’en fabriquer des millions », a déclaré Johnson.

Tesla a également discuté de sa technologie de conduite autonome longtemps retardée lors de l’événement. Les ingénieurs travaillant sur le logiciel d’auto-conduite ont décrit comment ils ont entraîné le logiciel à choisir des actions, comme quand se fondre dans le trafic, et comment ils ont accéléré le processus de prise de décision informatique.

En mai, Musk a déclaré que le constructeur automobile le plus précieux au monde aurait une “valeur pratiquement nulle” s’il n’atteignait pas la pleine capacité d’auto-conduite, et qu’il faisait face à des enquêtes réglementaires croissantes, ainsi qu’à des obstacles technologiques.

Musk a déclaré vendredi que les tests bêta de la capacité d’auto-conduite complète de Tesla seraient “techniquement” prêts pour un déploiement mondial d’ici la fin de 2022, mais les réglementations représentent des obstacles.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici