Rencontrez le requin à collerette, l’espèce vieille de plus de 80 millions d’années

Les scientifiques rencontrent souvent des fossiles d’espèces animales éteintes qui se sont éteintes avec le temps, soit à cause d’une calamité naturelle (comme la météorite qui a tué les dinosaures), soit à cause de la chasse (comme le dodo). Mais plusieurs espèces sont présentes sur Terre depuis des millions d’années et continuent de fouler nos eaux. Une de ces créatures trouvée dans les profondeurs de l’océan s’appelle le Frilling Shark. Une vidéo récente, qui montre la créature nageant dans un océan, est devenue virale sur Twitter.

Partagée par la poignée Twitter Oddly Terrifying, la vidéo était sous-titrée: «Requin à volants nageant dans l’océan. Ces requins ont plus de 80 millions d’années et ont nagé aux côtés des dinosaures. Comme mentionné dans la légende, le requin à volants peut être vu nager dans l’océan. Il semble qu’il soit mort car sa bouche reste ouverte pendant la vidéo et il a l’air usé. Cependant, sa queue agitée est la preuve que la créature marine était bien vivante.

La vidéo est devenue virale en une journée et a recueilli plus de 14 000 vues entre le 25 et le 26 novembre. et les gens dans la section des commentaires ont discuté du requin à volants et certains ont même partagé des faits intéressants sur l’espèce.

J’ai regardé, et ils ont une durée de vie de 25 ans. Ils n’ont jamais disparu depuis 80 millions d’années. Juste clarifier à ceux qui se sont confondus avec la durée de vie — ❄️Tundra❄️ (@TundraFrostfang) 25 novembre 2022

Un utilisateur a écrit : « J’ai cherché et ils ont une durée de vie de 25 ans. Ils ne se sont tout simplement jamais éteints pendant 80 millions d’années. Juste clarifier à ceux qui se sont confondus avec la durée de vie.

Ces requins mangeaient les choses qui mangeaient les choses qui mangeaient les choses qui mangeaient ce protiste fossile il y a 90 millions d’années :https://t.co/54SkeNOMyy– Mitch Covington (@mitch_covington) 26 novembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: “Ces requins mangeaient les choses qui mangeaient les choses qui mangeaient les choses qui mangeaient ce protiste fossile il y a 90 millions d’années.” L’utilisateur a mentionné un autre tweet qui montre ce que la “chose” signifiait.

C’est un coccolithophore fossile. Ce sont des phytoplanctons photosynthétiques unicellulaires. Le squelette préservé que vous voyez ici est fait de carbonate de calcium. Ils sont *extrêmement* abondants dans les océans d’aujourd’hui et sont les principaux récepteurs de CO2. La barre d’échelle en bas à droite est de 1 micron. pic.twitter.com/Uimg2Dl8wh– Mitch Covington (@mitch_covington) 15 novembre 2022

La légende de son tweet disait : « Ceci est un coccolithophore fossile. Ce sont des phytoplanctons photosynthétiques unicellulaires. Le squelette préservé que vous voyez ici est fait de carbonate de calcium. Ils sont *extrêmement* abondants dans les océans d’aujourd’hui et sont les principaux récepteurs de CO2. La barre d’échelle en bas à droite est de 1 micron.

