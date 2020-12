L’annonce d’aujourd’hui de Realme ne concerne pas un produit mais davantage la vision des futurs produits. La société vient d’annoncer sa mascotte officielle, qui est également le soi-disant Chief Trend Officer de Realme.











realmeow

En collaboration avec l’équipe de conception de Realme, le célèbre animateur Mark A. Walsh a créé realmeow. Walsh a travaillé sur de nombreux films d’animation comme Finding Nemo et Monsters Inc. La mascotte a 18 ans, porte le jaune typique de Realme, a des lunettes laser élégantes, adore patiner, danser sur le hip-hop et écouter du rap. Realmeow vise à faire appel à la Gen-Z et à transmettre le message de Realme pour être plus audacieux, original et être un pionnier.

Realme dit que le realmeow apparaîtra assez souvent dans les supports marketing et fera également partie intégrante de la conception des futurs produits.