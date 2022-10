Rencontrez le rappeur dissident iranien qui aide les jeunes à contourner la répression du régime sur Internet

Mise à jour : Toomaj Salehi aurait été arrêté par le régime iranien. CBC News n’a pas vérifié les informations de manière indépendante.

En tant que l’un des rappeurs les plus populaires d’Iran, Toomaj Salehi se cache depuis que les manifestations contre l’establishment clérical ont éclaté le mois dernier, tirant parti d’un réseau de supporters et d’outils techniques pour contourner la censure sur Internet et distribuer sa musique dissidente.

Avec des centaines de milliers d’abonnés sur Twitter et des vues tout aussi élevées sur YouTube, il a utilisé ses paroles pour critiquer ouvertement le régime, canalisant une colère sociale collective face à la manière dont l’Iran est gouverné depuis la révolution de 1979.

Des manifestations ont éclaté en septembre, à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran, la capitale, pour avoir prétendument enfreint les règles iraniennes obligeant les femmes à porter un foulard en public.

Alors que les jeunes et les travailleurs du pétrole subissaient le stress par milliers, le régime iranien a rapidement recouru à la force létale pour tenter de faire taire les manifestants. Les médias sociaux ont été inondés de vidéos montrant des forces de sécurité et des agents en civil réprimant brutalement des femmes, des hommes, de jeunes étudiants et même des personnes âgées.

Mais la réponse du régime ne se limite pas à une répression physique. Les autorités se sont rapidement tournées vers la technologie pour empêcher les informations et ces vidéos de sortir du pays, selon des groupes de surveillance Internet.

Les gens descendent dans la rue pour protester contre la mort d’une jeune femme en garde à vue en Iran, lors d’une manifestation à Milan, en Italie, le 16 octobre. Des manifestants ont protesté contre la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été détenu par la police des mœurs iranienne dans la capitale, Téhéran, pour n’avoir prétendument pas respecté le code vestimentaire islamique strict de l’Iran. (Alessandro Bremec/LaPresse via l’Associated Press)

La fermeture d’Internet et l’utilisation de la reconnaissance faciale ne sont que deux des moyens par lesquels le régime tente d’étouffer les manifestations, selon groupes de droits numériques .

“Filmer des vidéos, c’est aussi difficile, parce que vous vous faites une cible pour les forces du régime”, a déclaré le rappeur connu sous son prénom, Toomaj.

Il dit avoir pu se connecter pour un entretien car il utilise des réseaux privés virtuels, grâce à l’équipe qui l’entoure. Communément appelés VPN, ils permettent à de nombreux Iraniens de contourner la censure mise en place par le régime, pour tenter de faire passer des informations au monde extérieur.

REGARDER | Le mouvement de protestation iranien ne fera que grandir, dit Toomaj :

Le mouvement de protestation iranien ne fera que croître, dit Toomaj Le rappeur dissident iranien Toomaj Salehi parle à CBC News de ce qui se passe dans son pays.

Ce qui a commencé comme des protestations contre la mort d’Amini s’est transformé en un mouvement populaire appelant à un changement de régime pur et simple, les manifestants dénonçant la corruption, le chômage et un établissement religieux sclérosé qui dirige le pays.

Les autorités iraniennes, dont le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, ont accusé les États-Unis et Israël d’être responsables des troubles comme d’un complot visant à déstabiliser le pays, sans fournir de preuves.

Estimations du groupe Militants des droits de l’homme en Iran suggèrent que plus de 260 manifestants ont été tués, dont plus de 35 enfants, avec quelque 14 000 arrestations. Beaucoup supposent que les chiffres sont beaucoup plus élevés, compte tenu des difficultés rencontrées pour faire sortir des informations de l’Iran.

Répressions meurtrières contre les minorités ethniques

Ce que le public étranger voit sortir du pays n’est qu’un petit aperçu des crimes commis par le régime et de l’ampleur réelle des manifestations, a déclaré Toomaj.

Mahsa Alimardani, chercheuse sur Internet basée à Londres, a déclaré que la censure d’Internet par le gouvernement accompagnait la « brutalité hors ligne ».

“Chaque fois qu’il y a de la brutalité, il y a des fermetures ou de graves perturbations”, a-t-elle déclaré.

Si vous faisiez semblant de vous endormir pendant qu’ils versaient du sang… Sachez simplement que nous n’avons pas de votes blancs, il n’y a pas de neutralité dans cette guerre – Toomaj, paroles de Soorakh Moosh (Mouse Hole)

Selon des groupes de défense des droits, la répression par les forces de sécurité a été particulièrement grave dans les provinces abritant des minorités ethniques, qui ont des griefs de longue date contre la République islamique.

Alimardani, qui se concentre sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en ligne en Iran, a déclaré que le réseau Internet du pays avait été presque complètement fermé ce mois-ci.

“La plupart des opérateurs de téléphonie mobile ont été en panne pendant les couvre-feux mobiles tout au long de ces manifestations. Pendant ces périodes de” couvre-feu “, qui se sont produites entre 16 heures et 1 heure du matin, le haut débit domestique est même parfois en difficulté.

“Nous avons également assisté à des fermetures régionales et prolongées beaucoup plus graves et à des perturbations intenses dans des provinces comme le Kurdistan et le Sistan-Baloutchistan. Certains des massacres les plus horribles se sont produits dans ces provinces.”

Confirmer l’ampleur de la répression du régime est rendu encore plus difficile par le manque de journalistes étrangers basés en Iran. Selon Reporters sans frontières, l’Iran est l’un des 10 pires pays au monde pour la liberté de la presse, limitant la libre circulation de l’information vers le monde extérieur.

Des Iraniennes crient des slogans pour protester contre la mort de Mahsa Amini lors d’une manifestation devant le consulat iranien à Istanbul, en Turquie, le 17 octobre. (Emrah Gurel/Associated Press)

Artistes ciblés

« Nous vivons dans un endroit horrible. Vous avez affaire à une mafia qui est prête à tuer toute la nation… afin de conserver son pouvoir, son argent et ses armes », a déclaré Toomaj à propos de la répression.

L’intimidation par les forces du régime s’étend aux artistes du pays, qui tentent de pratiquer et d’exercer leur métier face aux immenses pressions et restrictions imposées par le régime, ont déclaré des observateurs.

Le rappeur a déclaré qu’il ne craignait pas pour sa propre vie ou sa sécurité, mais craignait que son arrestation ne refroidisse l’esprit des jeunes manifestants.

Des manifestants se rassemblent près d’une moto en feu lors d’une manifestation pour Mahsa Amini à Téhéran le 19 septembre. (AFP/Getty Images)

Au début des manifestations, le chanteur de 25 ans Shervin Hajipour a été détenu pendant des jours après avoir publié une vidéo de sa chanson Baraye. La vidéo est devenue virale, recueillant 40 millions de vues en 48 heures, avant d’être retirée. Baraye se traduit par “pour” ou “à cause de” en farsi. Les paroles sont une collection de tweets iraniens postés sur Twitter, avec les raisons pour lesquelles ils manifestent.

La chanson est depuis devenue l’hymne non officiel des manifestations, touchant une corde sensible chez les gens à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran. Il a reçu au moins 95 000 des 115 000 soumissions pour un nouveau Grammy Award pour le changement social.

Alors que Hajipour a depuis été libéré, il a posté une vidéo sur son compte Instagram prenant ses distances avec la chanson. De nombreux experts pensent que cela a été fait sous la contrainte et la surveillance du régime.

“Les femmes, la vie, la liberté”

Les femmes ont été à l’avant-garde de ces manifestations, ont déclaré des observateurs. Ils ont commencé à protester en brûlant leurs hijabs et en se coupant les cheveux. De plus en plus, les vidéos des réseaux sociaux montrent des femmes marchant dans la rue, parfois main dans la main, sans porter le foulard.

Toomaj a déclaré que les femmes ont toujours joué un rôle central dans les manifestations depuis la révolution islamique de 1979, mais l’intensité de la violence à laquelle elles sont confrontées aujourd’hui est différente.

“Dans le passé, les forces du régime hésitaient parfois un peu ou répondaient plus tard pour frapper les femmes, mais maintenant, nous voyons qu’elles s’en fichent vraiment”, a déclaré Toomaj.

REGARDER | Les femmes sont souvent « en première ligne » lors des manifestations en Iran, dit Toomaj :

Les femmes sont souvent “en première ligne” lors des manifestations en Iran, selon Toomaj Le rappeur dissident iranien Toomaj Salehi parle à CBC News de ce qui se passe dans son pays

Dans des images sans précédent, de jeunes écolières se joignent aux manifestations de masse, agitant leurs hijabs en l’air et faisant un doigt d’honneur aux photos des dirigeants suprêmes du pays. Dans une vidéo virale, des jeunes filles sans hijab affrontent un responsable du régime dans leur école et le forcent à quitter les lieux en criant : “Honte à vous !”

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré qu’un certain nombre d’écoles avaient été perquisitionnées et que des enfants avaient été arrêtés par les forces de sécurité. Le ministre iranien de l’Éducation a confirmé qu’un nombre indéterminé d’enfants avaient été envoyés dans des “centres psychologiques” après avoir été arrêtés pour avoir participé à des manifestations anti-régime.

Le Canada est consterné par le fait que le régime iranien continue de cibler des enfants lors de manifestations & dans ce qui devrait être des espaces sûrs, comme l’école, entraînant de multiples décès & blessures. Le Canada demande au régime de cesser ses agressions contre tous les citoyens, en particulier les enfants. —@melaniejoly

Il a fallu plusieurs jours aux médias en dehors de l’Iran pour être en mesure de confirmer le meurtre d’Asra Panahi, âgée de 16 ans, aux mains des forces du régime, après qu’ils eurent perquisitionné son école à Ardabil. Elle et ses camarades de classe avaient refusé de participer à un événement pro-régime.

Le régime ajoute des obstacles pour la génération Z férue de technologie

Avec une grande partie de la population iranienne âgée de moins de 30 ans, les critiques affirment que le guide suprême du pays, Ali Khamenei, un religieux gériatrique, est confronté au plus grand défi lancé à son régime par une génération utilisant la technologie pour faire entendre sa voix.

Mais le gouvernement a ses propres outils. “Il y a une avancée extrême dans le type de technologie également déployée [by the regime] pour désactiver la technologie qu’ils [protesters] utiliser », a déclaré Alimardani.

Les données du groupe de surveillance NetBlocks montrent que les autorités iraniennes ont lancé les restrictions Internet les plus sévères depuis les manifestations anti-régime en 2019.

Des Iraniennes crient des slogans à Istanbul le 17 octobre. (Emrah Gurel/Associated Press)

Alimardani a déclaré que pour la première fois, le régime avait également bloqué le Google Play Store – un obstacle important pour une population où beaucoup utilisent des smartphones Android. WhatsApp et Instagram sont également bloqués, ainsi que Twitter et Facebook qui ont longtemps été inaccessibles dans le pays.

Toomaj utilise à la place son application Telegram pour mettre à jour les manifestants et les Iraniens à l’extérieur du pays. Plusieurs fois par jour, il publie des messages et des notes vocales sur ce qui se passe dans différentes villes et encourage les gens à ne pas perdre espoir.

“Pas de retour en arrière, pas de réforme”

Toomaj a déclaré qu’une partie de cette endurance est due à la prise de conscience par de nombreux Iraniens qu'”il n’y a pas de réforme”.

“Vous ne pouvez pas débattre avec ces gens”, a-t-il déclaré à propos du clergé, des politiciens et des fonctionnaires du régime. “Ce régime est basé et construit sur une idéologie – une gouvernance islamique, donc vous ne pouvez pas la réformer, sinon ce ne sera pas un gouvernement islamique. Les coups de fouet que nous recevons – sont à cause de cette idéologie.”

Mahsa Amini proteste contre un signe de révolution, selon des femmes iraniennes au Canada Les femmes iraniennes au Canada qui étaient auparavant emprisonnées en Iran disent qu’elles voient les protestations contre la mort de Mahsa Amini comme un signe de révolution.

Alors que certains ont émis l’opinion que l’élan du mouvement serait affecté parce qu’il n’a pas de chef, Toomaj a déclaré qu’il y avait un but à cela.

“Il n’y a personne d’aussi grand pour nous tous à idolâtrer … Tout le monde ne s’unirait pas derrière une seule personne en ce moment.”

L’avenir de l’Iran

Rien n’indique que le régime mettra fin à sa panne d’Internet. Le ministre iranien de la Communication, Issa Zarepour, a récemment indiqué que la répression d’Internet se poursuivra tant que les manifestations persisteront.

“La vente d’outils anti-filtrage n’est pas autorisée, mais malheureusement elle n’a pas été criminalisée. Des efforts sont faits pour criminaliser ce problème”, a déclaré Zarepour à propos du VPN populaire auprès des jeunes militants.

Ce mois-ci, le Canada, les États-Unis et l’UE ont imposé à Zarepour des sanctions pour avoir supervisé les restrictions Internet.

Toomaj prédit un effondrement complet du régime dans le futur ; d’autres analystes n’en sont pas si sûrs, notant que de grandes manifestations ont déjà eu lieu.

“Ce n’est pas un jeu informatique. Cela prendra du temps”, a-t-il déclaré.

“Un Iran libre descend dans la rue, voit la police et se sent en sécurité… C’est une société où il n’y a pas d’apartheid sexuel”, a-t-il déclaré. “Un Iran libre est quelque chose de très simple et évident.”