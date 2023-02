Rencontrez le quart-arrière des Eagles dans le Super Bowl LVII – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Szagola/AP/Shutterstock

Jalen Hurts est le quart-arrière des Eagles de Philadelphie en route pour le Super Bowl

Il a grandi à Houston, au Texas, dans une famille axée sur le football

Jalen Hurts entre dans l’histoire du Super Bowl LVII, car ce sera le premier match de championnat avec deux quarts noirs

Les Eagles de Philadelphie étaient menés par le quart-arrière Jalen fait mal dans la saison 2022-2023 pour décrocher le championnat NFC East, et maintenant ils se préparent à jouer contre les Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl LVII. Jalen est resté assez silencieux avant le grand match, mais a déclaré aux journalistes le 8 février qu’il se concentrait simplement sur « venir ici et être cohérent, jouer à un niveau élevé et jouer ensemble. Apparemment superstitieux, il ne dirait même pas le mot « champions du Super Bowl » en parlant.

“J’ai l’impression qu’il y a une tonne de valeur et de répétition à acquérir de l’expérience et à apprendre, et à pouvoir apprendre de ces erreurs, donc je pense que nous avons grandi dans une tonne de domaines différents, et nous avons l’opportunité d’être…”, a-t-il poursuivi. , s’arrêtant avant de dire “champions du Super Bowl”. Cependant, avec le record impressionnant de Jalen, il n’a apparemment pas grand-chose à se reprocher. Il a terminé la saison régulière avec un dossier de 14-3 (bien qu’il ait raté deux matchs en raison d’une blessure à l’épaule) et a réalisé de manière impressionnante 66,5% de ses lancers et a aidé à marquer 22 touchés, selon son ESPN profil.

Alors, qui est la star de la NFL de 24 ans qui espère mener les Eagles à la victoire ? Lisez la suite pour en savoir plus sur Jalen Hurts.

1. Jalen Hurts a été entraîné par son père pendant la majeure partie de sa vie

Jalen Hurts a grandi dans une famille passionnée de football à Houston, au Texas. Sa famille était tellement impliquée dans le football que son père, Averion Hurts Sr., l’a entraîné lui et son frère aîné, Averion Jr., en commençant au collège et dans leur carrière à Channelview High School, juste à l’extérieur de Houston. Ils n’étaient pas seulement autour du football quand ils jouaient ; Le New York Times a décrit les entraînements de football de leur père “comme une garderie” pour Jalen et Averion quand ils étaient jeunes, alors qu’ils “passaient leurs étés et leurs automnes au stade de l’école et au stade, d’abord comme garçons de balle puis comme quarts-arrière”.

Jalen s’est épanoui au lycée, faisant de la deuxième équipe tout le district en deuxième année, selon ABC Nouvelles. Au cours de sa première année, il a été honoré du titre de MVP général.

La star de la NFL a prospéré lorsqu’il a joué au football à l’Université de l’Alabama, devenant le premier quart-arrière de première année depuis Vince Sutton en 1984. Cependant, lors de la saison 2018, il a été mis au banc en faveur de Tua Tagovailoa, qui a mené l’équipe à une victoire 26-23 sur la Géorgie. Le jeu a changé toute la trajectoire de Jalen, car Tua est devenu le quart partant après le match. Bien que Jalen ait eu un moment de rédemption plus tard dans la saison, il a pris la décision critique de transférer en Oklahoma en 2019 pour sa dernière année. Il a été récupéré par les Eagles lors du deuxième tour du repêchage de la NFL 2020.

2. Jalen Hurts savait qu’il devait prouver que les sceptiques avaient tort

Après la victoire 31-7 des Eagles sur les 49ers de San Francisco lors du match pour le titre NFC en janvier, Jalen a admis aux journalistes que bien qu’il soit maintenant un gars populaire à Philadelphie, il savait que ce n’était pas toujours le cas. « Ma première année ici [people] ne voulait probablement même pas [me drafted] ici. C’était probablement une de ces choses. Mais ça se gère toujours tout seul », a-t-il dit, par ESPN. Il a ensuite noté le verset biblique qui le faisait avancer. « Jean 13:7 : ‘Vous ne savez peut-être pas maintenant, mais plus tard vous comprendrez.’ Espérons que les gens comprennent », a-t-il déclaré.

Même avant la saison 2022-2023 de la NFL, les fans et les joueurs savaient que Jalen était une force avec laquelle il fallait compter. En fait, le récepteur A. J. Brown a déclaré qu’il n’avait pas étudié la liste des Eagles de Philadelphie avant d’accepter de quitter les Titans du Tennessee pour les Eagles et une prolongation de 100 millions de dollars sur quatre ans. “Tout ce que j’avais besoin de savoir, c’était qui allait être mon quarterback. Cela m’a dit tout ce que j’avais besoin de savoir », a-t-il noté.

3. Jalen Hurts peut squatter 600 livres.

Jalen Hurts est connu comme un quart-arrière avec des jambes rapides et fortes – et il y a une raison à cela : il peut squatter un énorme 600 livres. Les fans peuvent le voir au travail ci-dessous Twitter vidéo, qui a été partagée par Oklahoma Football sa dernière année.

N’oubliez jamais Jalen Hurts qui squatte près de 600 livres à l’université 🤯 (via @OU_Football) pic.twitter.com/PNLFwSHV4h – ESPN (@espn) 8 décembre 2020

Bien sûr, son arme pas si secrète est dangereuse : aucune équipe ne veut que son quart-arrière soit touché, mais cela vient avec la course du ballon. «Nous devons le faire fuir; Je ne veux jamais qu’il soit touché », a déclaré l’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, un jour après que l’équipe ait gagné 38-25 contre les Lions de Detroit lors de leur match d’ouverture de la saison, par Nation des fans.

4. Jalen Hurts entre dans l’histoire du Super Bowl avec Patrick Mahomes

Jalen et le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes entrent dans l’histoire du Super Bowl 2023 en tant que les deux premiers quarts-arrière afro-américains à s’affronter dans la chasse au célèbre trophée Vince Lombardi. « C’est de l’histoire. Il a parcouru un long chemin. Je pense qu’il n’y a eu que (huit) quarts-arrière afro-américains pour jouer dans un Super Bowl », a déclaré Jalen aux journalistes le 2 février 2023, par USA AUJOURD’HUI. “Être le premier à quelque chose, c’est plutôt cool. Je sais que ce sera un bon. C’est de l’histoire.

Patrick, 27 ans, a partagé un message d’excitation similaire. “Être sur la scène mondiale et avoir deux quarts-arrière noirs à partir du Super Bowl, je pense que c’est spécial”, a-t-il déclaré. “Je suis heureux que nous puissions préparer le terrain pour les enfants qui arrivent maintenant.”

5. Jalen et AJ Brown sont les meilleurs amis

Jalen et AJ Brown ont une chimie à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Il s’avère qu’ils se connaissent depuis qu’ils ont commencé leur carrière universitaire et que Jalen a même essayé de convaincre son copain de transférer en Alabama pour jouer avec lui. “Je pense toujours à quel point c’est cool de jouer avec des gars que vous connaissez depuis très longtemps”, a déclaré Hurts à la presse avant le Super Bowl LVII, par NBC Sports. “Parler avec AJ en particulier, toute notre histoire et nos antécédents, avec moi essayant de le faire venir en Alabama, ça n’a pas marché la première fois mais ça a marché cette fois et nous l’avons apprécié. Nous avons démarré sur les chapeaux de roue et c’était quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps.

Réfléchissant davantage à leur dynamique, Jalen a déclaré que lui et AJ «avaient toujours ces conversations [about football] et construire notre football QI, je pense que ça a toujours été quelque chose qui a été construit », par Sport de A à Z.

“Quand le caoutchouc a touché la route, tout s’est bien passé”, a-t-il poursuivi. “[A.J.] venir à Philadelphie, nous avons eu l’opportunité de jouer ensemble, je pense que tout s’est fait naturellement, tout était organique. Nous avons commencé à rouler et j’espère que nous pourrons le faire pour les années à venir. C’est un grand joueur et il en va de même pour [DeVonta Smith]. Quand nous avons passé notre temps en Alabama, nous avons eu une petite connexion là-bas. Le faire venir à Philadelphie, c’était la cerise sur le gâteau.

