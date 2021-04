Vêtu de rien d’autre qu’un body rose vif, un chapeau et un string, Igor Bancer a agrippé le capot du fourgon de police stationnaire à Grodno, en Biélorussie, sous les acclamations de la foule.

Puis il s’est mis à danser.

C’était le 5 septembre 2020, moins d’un mois depuis qu’Alexandre Loukachenko avait remporté la réélection contestée et alors que des milliers de personnes protestaient encore dans les rues de la capitale, Minsk.

Bancer lui-même n’avait été libéré de prison que deux jours plus tôt, après avoir été arrêté après les élections en tant que militant et chanteur connu du groupe punk antifasciste biélorusse, Mister X.

Lui et ses amis ont débattu de la manière de réagir face à l’aggravation de la répression policière. Il semblait mal de continuer comme d’habitude, d’aller au travail, de rentrer à la maison, de faire du shopping. De même, il était évident que les manifestations pacifiques ne fonctionnaient pas: semaine après semaine, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues pour de nouvelles élections et le régime n’a répondu que par plus de violence.

Rencontrer la violence avec la violence n’allait pas non plus fonctionner. S’ils sortaient dans les rues en combattant la police et en lançant des cocktails Molotov, cela ne ferait certainement que jouer entre les mains du gouvernement. Ils finiraient par se faire tabasser par la police et devoir s’enfuir. En fin de compte, ils finiraient par montrer leurs fesses à la police pendant qu’ils couraient, a-t-il dit, montrant leur ânes.

C’est à ce moment-là qu’il a cliqué.

«Je me suis dit: ‘Wow, c’est une bonne idée. Montrant mon cul à la police. C’est presque comme un acte radical de l’Art nouveau, tu sais? A déclaré Bancer à Euronews.

C’est ainsi que le chanteur punk très tatoué s’est retrouvé à 3 heures du matin avec son short autour des chevilles dans une rue animée de Grodno, grinçant sur le capot d’un fourgon de police.

Et comment il a fini par passer cinq mois en prison.

Monsieur X

Membre de la minorité polonaise de Biélorussie, Bancer est active dans la politique depuis l’obtention de son diplôme universitaire, travaillant pour un certain nombre de journaux et servant de porte-parole de l’Union des Polonais de Biélorussie (UPB).

Monsieur X, le groupe qu’il a fondé en 2003, est bien connu sur la scène punk européenne et a joué en Allemagne, en Russie, en Lettonie, en Lituanie ainsi qu’en Pologne.

Mister X a également joué en Biélorussie, mais rarement, et avec de lourdes restrictions. Les spectacles ne sont autorisés qu’à de petites foules dans la capitale, Minsk, et ne sont pas autorisés à être annoncés. Même les groupes non politiques peuvent tomber sous le coup des autorités: Bancer se souvient d’un groupe pop appelé « The Mustaches » qui a été forcé de se dissoudre parce qu’il craignait de se moquer des poils du visage de Loukachenko.

En raison de son activisme, Bancer n’est pas étranger à l’intérieur des prisons biélorusses, mais a déjà été détenu pendant des jours plutôt que des mois et pour des accusations mineures, comme avoir juré contre la police.

En revanche, sa condamnation le 19 mars après sa manifestation de danse de voiture de police était un an et demi de travaux forcés dans une colonie pénitentiaire. Lors de son procès, le procureur a affirmé qu’il avait montré à la police son pénis, ce que contredit la vidéo largement regardée de sa manifestation. Il est actuellement libéré sous caution alors qu’il attend une date pour son appel de la peine.

Regardez la vidéo complète de la manifestation d’Igor Bancer ci-dessous

Le fait que le régime soit si brutal dans sa réponse à sa performance démontre à Bancer combien a changé en Biélorussie depuis l’élection du 9 août.

«C’était bien pire que ce à quoi je m’attendais. J’ai pensé qu’ils l’ignoreraient. Je pensais que ce ne serait pas si important, mes performances artistiques «stupides». Je fais beaucoup de choses choquantes ici. Ce n’était ni plus ni moins », a-t-il déclaré.

«Je n’ai rien fait de mal, à mon avis. Si quelqu’un a été choqué, c’est le point. Lors de mon procès, j’ai dit que j’avais peut-être tort parce que la société biélorusse a 50 ou 60 ans de retard sur l’Europe et que nous ne sommes pas préparés pour des performances comme celle-ci. Alors OK, je me suis trompé. Mais pour m’envoyer en prison? Allez. »

La Biélorussie sous Loukachenko a toujours été un État autoritaire, mais si les critiques et les personnalités de l’opposition s’attendaient à ce que cette élection – comme en 2016 – s’accompagne de répression, ils n’auraient pas pu prédire le niveau de violence qui a été observé au cours des derniers mois. .

«Nous avons eu un niveau de répression plus ou moins élevé lors des campagnes pour l’élection présidentielle tous les cinq ans, mais nous n’avions pas de sang dans les rues. Ce qui s’est passé à Minsk et à Brest, des gens tués, des gens torturés. Je ne m’y attendais jamais », a-t-il dit.

«C’est la répression la plus dure depuis que je me souvienne et depuis les 26 années de règne de Loukachenko. Personne ne peut l’expliquer. Comment en sommes-nous arrivés à ce point en Biélorussie? Personne ne peut l’expliquer.

Bancer parle maintenant à des amis qui disent craindre que la police ne vienne dans la nuit, ne frappe à leur porte et ne les emmène. Et ce, à 14 km de la Pologne et de la frontière avec l’UE.

«Personne n’est en sécurité maintenant, c’est le but, et je comprends pourquoi beaucoup de mes amis quittent tout simplement le pays. Personne ne peut dire ce qui va se passer dans les prochains mois – les prochaines semaines. Psychologiquement, c’est vraiment difficile », dit-il.

Malgré le départ de ses amis de la Biélorussie et ce qui pourrait arriver si son appel échoue, Bancer a décidé de rester.

«Si tous les gens de bonne volonté quittent la Biélorussie, alors qui reste? Nous devons être déterminés et lutter pour un avenir meilleur de toutes les manières juridiques possibles. Même si maintenant, cela signifie aller en prison », a-t-il déclaré.

«Nelson Mandela a passé 27 ans en prison à cause de ses idées et idéaux. Nous devons être finalement déterminés si un jour nous voulons célébrer la victoire. »

Chaque jour de la semaine à 1900 CEST, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.