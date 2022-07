Rencontrez le propre `` Great Khali '' de 6 pieds 8 pouces d'Assam, un sauveur local avec un rêve imposant

S’élevant à une hauteur de 6 pieds et 8 pouces, Jiten Doley est sans aucun doute la personne la plus grande de sa région. En fait, sa taille et sa force ont amené les gens à l’appeler le “Grand Khali” d’Assam, du nom du lutteur et haltérophile emblématique, bien que Jiten lui-même veuille être reconnu comme Allai. Cultivateur de noix de bétel de Jonai dans le district de Lakhimpur en Assam, Allai a besoin d’un régime alimentaire de grande taille pour maintenir son physique et se contenter de lui-même.

Son régime alimentaire comprend deux kilogrammes de riz, un kilo de poisson et une portion égale de viande avec 200 grammes de piment fort et d’autres condiments. Allai en a besoin pour chaque plateau à chaque repas. « C’est ce que j’ai besoin de manger quand j’ai faim et que je ne supporte pas ma faim », dit Allai.

Inspiré par Khali, Allai, 49 ans, rêve d’être comme lui mais pour l’instant, cela semble loin de la réalité car les contraintes financières le retiennent. La plupart des terres agricoles d’Allai ont été emportées par les courants du fleuve Brahmapoutre.

La taille et la force physique ont toujours été son avantage, et il prête également sa force aux villageois. Le proverbe dit : lorsqu’un véhicule s’enlise dans la boue, il faut appeler Allai et non un grutier. Il soulève facilement une moto sur son épaule ou d’ailleurs, quatre sacs de ciment sur son lieu de travail.

“Je suis comme ça depuis l’enfance”, dit Allai. “J’aime aider les gens.”

