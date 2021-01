De chez elle, dans la ville perchée de Labin, sur la pittoresque péninsule istrienne de Croatie, Melissa Paul dirige sa propre entreprise aux États-Unis en tant que conteuse de marque, responsable des médias sociaux et rédactrice de blog. Elle peut également prétendre à une curieuse récompense: le premier nomade numérique officiel du pays.

Le 1er janvier, la Croatie est devenue l’un des rares pays européens à accueillir des nomades numériques grâce à l’introduction d’un visa de long séjour. Une nouvelle législation couvrant la résidence de cette catégorie de travailleurs étrangers à distance a été introduite en décembre 2020 dans le cadre des réformes de la loi sur les étrangers.

Qu’est-ce qu’un «nomade numérique» et comment fonctionne le visa?

Les nouvelles mesures définissent un nomade numérique comme une personne extérieure à l’UE travaillant dans le domaine des «technologies de la communication», soit en tant qu’employé à distance, soit par l’intermédiaire de sa propre entreprise enregistrée à l’étranger.

À condition qu’ils n’aient pas besoin d’un visa de touriste pour entrer en Croatie, les travailleurs à distance peuvent demander le permis de séjour d’un an après leur arrivée. Selon les termes, ils ne sont pas autorisés à fournir des services aux entreprises croates et ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Le nouveau « visa nomade numérique » a le potentiel d’attirer des visiteurs toute l’année et, espérons-le, de stimuler l’industrie touristique en déclin de la Croatie. Les nouveaux arrivants férus de technologie sont considérés comme une aubaine pour l’économie locale en tant que consommateurs de biens et services locaux, y compris les appartements touristiques et les villas qui sont généralement vides pendant les mois d’hiver.

En tant que l’un des rares pays de l’UE ouverts aux touristes ces derniers mois, la Croatie a déjà attiré de nombreux travailleurs numériques distants des États-Unis et d’autres pays qui sont arrivés pour attendre la fin de la pandémie tout en profitant du beau temps et de l’ambiance détendue. Beaucoup espèrent pouvoir rester grâce au nouveau visa.

L’histoire de Melissa

L’entrepreneur américain Melissa Paul est devenu le 15 janvier le premier nomade numérique officiel de Croatie. Paul vivait déjà en Croatie depuis 2014, lorsqu’elle a déménagé ici avec son mari croato-américain. À la suite de leur divorce en 2018, elle a découvert qu’elle n’était plus admissible à la résidence permanente en raison de son mariage avec un citoyen croate. Malgré cela, elle a obtenu une prolongation de son permis de séjour temporaire, mais alors qu’il arrivait à expiration en janvier 2021, elle s’est rendu compte qu’elle n’était pas admissible à une nouvelle prolongation.

Avec l’introduction du visa numérique nomade, Paul a appris qu’elle pouvait postuler en tant qu’entrepreneur numérique. «Lorsque le visa a été annoncé en décembre, j’étais très enthousiaste car cela m’a donné la possibilité de rester plus longtemps en Croatie», dit-elle. «En tant que ressortissant d’un pays tiers, les options sont en fait assez limitées pour vivre ici à long terme. J’ai vu que les conditions du nouveau visa s’appliquaient à moi puisque j’ai ma propre entreprise et travaille à distance.

Avec les nouvelles règles viennent des zones grises

«Les fonctionnaires de mon poste de police local ne savaient pas exactement ce qui était nécessaire et comment interpréter les exigences parce que le processus était nouveau pour eux», dit Paul.

«Il y avait beaucoup de va-et-vient avec le ministère à Zagreb. J’avais besoin de nombreuses déclarations écrites: ce que je fais, où est basée mon entreprise, les documents de constitution de l’entreprise, la preuve qu’elle est en règle, et même un contrat de travail avec moi-même. Oh , et bien sûr un timbre officiel. Une chose que j’ai apprise, c’est que les fonctionnaires adorent les timbres.

Comment cette initiative est-elle née?

L’idée du visa numérique nomade a en fait été lancée par Jan de Jong, un entrepreneur et investisseur néerlandais. De Jong a lancé pour la première fois l’idée d’attirer des nomades numériques en tant que touristes de longue date en avril 2020 en tant que membre du panel d’une conférence virtuelle explorant comment faire de la Croatie une destination toute l’année.

Il a ensuite promu l’idée sur LinkedIn, en écrivant une lettre ouverte au Premier ministre Andrej Plenković https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6687592098155249664/. Dans ce document, il a souligné les avantages économiques potentiels d’attirer des travailleurs à distance hautement rémunérés via un visa nomade numérique similaire à celui introduit en Estonie en juin 2020.

«Peu de temps après, j’ai été contacté par le ministère de l’intérieur et invité à une réunion», explique de Jong, un résident de longue date de la ville de Split sur la côte ensoleillée de la Dalmatie. «Je leur ai présenté l’idée et ils ont immédiatement compris le potentiel. À l’époque, des modifications de la loi sur les étrangers étaient envisagées et ils estimaient que l’initiative pourrait être mise en œuvre rapidement. J’ai également rencontré le Premier ministre lui-même et il a pleinement soutenu la vision selon laquelle la Croatie serait l’un des premiers pays à introduire un visa numérique pour nomade.

De Jong a été consulté pendant le processus, ce qui n’a pas perdu de vue la nécessité d’être compétitif avec d’autres pays introduisant des systèmes de nomades numériques similaires. Cela comprenait des mesures sur la durée du séjour proposée, les frais de dossier et les exigences en matière d’impôt sur le revenu et d’assurance maladie.

La ressource en ligne

Depuis que la nouvelle loi a été adoptée en décembre 2020, la meilleure ressource en ligne pour les travailleurs à distance souhaitant se rendre en Croatie avec leur ordinateur portable était un article de blog détaillé sur le site Web Expat in Croatia. « Comment demander le permis de séjour numérique nomade en Croatie: guide pour 2021 » a eu des milliers de pages vues depuis sa publication à la mi-décembre. En termes de popularité par pays, 18% du trafic étranger provient des États-Unis, suivis du Royaume-Uni, de la Macédoine du Nord et du Canada.

L’Américaine Sara Dyson a lancé le site Web en tant que ressource d’information en juillet 2013, un an après avoir déménagé en Croatie. Elle se décrit comme une «experte en bureaucratie croate»: «Je facilite les déplacements et la vie des gens en Croatie», précise-t-elle. «J’offre également des conseils personnalisés personnalisés pour aider les gens à déménager ici et à demander efficacement la citoyenneté.»

Des services comme celui offert par Dyson ont connu une forte augmentation des demandes de renseignements. «J’ai reçu plus de 100 demandes personnelles provenant principalement d’Américains, suivis des Britanniques, des Canadiens et des Australiens», dit-elle. «Beaucoup sont déjà en Croatie et souhaitent passer à ce permis car il est plus avantageux que celui qu’ils ont actuellement.»

Les hôtels en Croatie ont profité de la tendance des nomades numériques en offrant des réductions pour les séjours prolongés pendant la saison hivernale lorsque de nombreux hôtels ferment généralement. Pendant ce temps, les habitants qui louent des hébergements touristiques privés ont trouvé des locataires à long terme.

Ces dernières années, les jeunes diplômés croates quittent de plus en plus le pays à la recherche d’opportunités de travail mieux rémunérées ailleurs dans l’UE. Avec la montée en puissance du mode de vie des nomades numériques, le pays est appelé à assister à une sorte de phénomène inverse de travailleurs étrangers bien payés.

Restrictions COVID

Mis à part les exemptions, la plupart des voyageurs souhaitant entrer en Croatie doivent avoir un test PCR négatif récent ou en passer un dans les 48 heures suivant leur entrée dans le pays.

S’ils viennent du Royaume-Uni, les voyageurs devront en outre s’isoler pendant 14 jours, qui seront divisés par deux si un test négatif est obtenu après 7 jours.

