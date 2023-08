Rencontrez le premier acteur Telugu à remporter le prix national du meilleur acteur, pas Chiranjeevi, Nagarjuna, Prabhas, Ram Charan, Jr NTR

En remportant le Prix national du meilleur acteur, Allu Arjun a laissé derrière lui plusieurs superstars Telugu dont Chiranjeevi, Nagarjuna, Prabhas, Ram Charan, Jr NTR, etc.

Allu Arjun est sans aucun doute l’une des plus grandes superstars du cinéma Telugu et l’acteur élégant bénéficie d’un très grand nombre de fans. Qu’il s’agisse de théâtre ou de danse, des millions de personnes sont fans du style unique d’Allu Arjun. Maintenant, la star de Pushpa, Allu Arjun, a créé un disque que même des stars comme Prabhas, Ram Charan et Junior NTR ne peuvent que souhaiter. Le dernier film d’Allu Arjun, « Pushpa : The Rise », a marqué l’histoire en termes de revenus. Pushpa s’est avéré être un blockbuster non seulement dans le sud mais aussi dans le nord de l’Inde. Il y a quelques jours, Allu Arjun a reçu le Prix national du meilleur acteur pour le film « Pushpa : The Rise ». Notamment, Allu Arjun est devenu le premier acteur du cinéma Telugu à remporter le prix national.

En remportant le prix national du meilleur acteur, Allu Arjun a laissé derrière lui plusieurs superstars Telugu, dont Chiranjeevi, Nagarjuna, Prabhas, Ram Charan, Jr NTR, etc. Sorti en décembre 2021, « Pushpa : The Rise » a été réalisé avec un budget de Rs. 150 crores et le film a gagné Rs 350 crores dans le monde. À Pushpa, Allu Arjun a joué le rôle d’un contrebandier de bois de santal nommé Pushparaj. Rashmika Mandanna a été vue dans le rôle de l’héroïne du film.

Né le 8 avril 1982, Allu Arjun est l’un des acteurs les mieux payés d’Inde. Allu Arjun est l’un des meilleurs danseurs du cinéma Telugu. Outre le National Film Award, Allu Arjun a remporté six Filmfare Awards et trois Nandi Awards. Il apparaît dans la liste Celebrity 100 de Forbes India depuis 2014. Allu Arjun a fait ses débuts d’acteur en 2003 avec Gangotri et est devenu un nom populaire avec le classique culte de Sukumar, Arya, sorti en 2004. Allu Arjun a reçu un prix spécial du jury Nandi pour son rôle dans Arya.