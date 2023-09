Rencontrez le premier acteur indien à gagner Rs 200 crore avec un seul film, pas Shah Rukh, Salman, Prabhas, Kamal Haasan, NTR

. Il est à noter que Rajinikanth a également reçu une rémunération de Rs 110 crore pour Jailer, ce qui signifie qu’il a gagné un total de Rs 210 crore pour le film.

Le dernier film de Rajinikanth, « Jailer », s’est avéré être un blockbuster avec des revenus du film supérieurs à Rs 600 crore dans le monde. La superbe performance de « Jailer » au box-office a impressionné tout le monde et le fondateur et président de Sun Group, Kalanithi Maran, a offert une nouvelle BMW X7 d’une valeur de Rs 1,25 crore à Rajinikanth. Kalanithi Maran possède Sun Pictures, qui a produit « Jailer ». On apprend que Rajinikanth a également reçu un chèque d’un montant non divulgué par Kalanithi Maran. Rajinkanth, 72 ans, a rencontré Kalanithi Maran et lors de la rencontre ce dernier a présenté la voiture et le chèque à la mégastar.

Selon Manobala Vijayabalan, un analyste bien connu du secteur du cinéma, Maran a remis un chèque d’une valeur de Rs 100 crore à la star de « 2.0 ». Il est à noter que Rajinikanth a également reçu une rémunération de Rs 110 crore pour Jailer, ce qui signifie qu’il a gagné un total de Rs 210 crore pour le film et Rajinikanth est donc désormais devenu l’acteur le mieux payé en Inde.

Info à venir, l’enveloppe remise par Kalanithi Maran à la superstar #rajinikanth contient un seul chèque provenant de la City Union Bank, succursale de Mandaveli, Chennai. C’est un #Geôlier chèque de participation aux bénéfices qui est supérieur au montant déjà payé… pic.twitter.com/I6TF6p4SvL – Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 31 août 2023

Des rapports affirment que Maran a également exhorté Rajhinikanth à travailler sur « un film de plus » après l’achèvement du projet « Thalaivar 171 » de Lokesh Kanagaraj.

Manobala a également partagé les revenus mondiaux de « Jailer » et a déclaré que le film avait gagné Rs 625 crore en seulement 22 jours depuis sa sortie le 10 août. Selon Manobala, « Jailer » est en passe de gagner Rs 650 crore.

Dans « Jailer », outre Rajinikanth, Mohanlal, Shivarajkumar et Jackie Shroff jouent également des rôles clés. Jailer est réalisé par Nelson Dilipkumar.