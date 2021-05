Rencontrez le plus jeune entraîneur! Izhaan aide la mère Sania Mirza avec sa pratique

Izhaan Mirza Malik, le fils de Sania Mirza, a beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. En plus d’avoir sa propre page Instagram avec 78k abonnés, il fait également des apparitions dans les publications Instagram de sa mère, l’as de la star du tennis indienne Sania.

Et maintenant, le joueur de deux ans entraîne également le six fois champion du double et du double du Grand Chelem dans cette adorable vidéo.

Le court clip a été partagé sur Instagram par le grand-père d’Izhaan, Imran Mirza.

Sania a également partagé plusieurs photos avec son fils à l’occasion de l’Aïd, où le duo a pu être vu en train de se jumeler.

Saniam a marqué son retour à la tournée professionnelle en mars 2021 avec Doha Open après s’être remise du COVID-19. Elle a fait un départ gagnant avec son partenaire Andreja Klepac de Slovénie alors qu’ils battaient Nadiia Kichenok et Lyudmyla Kichenok en quarts de finale de l’Open du Qatar par 6-4, 6-7 (5), 10-5. Cependant, le duo a été éliminé du tournoi après avoir perdu contre les deuxièmes têtes de série Nicole Melichar et Demi Schuurs 7-5, 2-6, 10-5.

Sania compte parmi les joueurs de tennis les plus titrés de l’histoire du jeu. La joueuse de 34 ans était la première joueuse indienne classée en simple et en double, avant sa retraite du simple en 2013.

Même après une décennie depuis ses débuts, Sania est toujours le porte-drapeau du tennis féminin dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

2014 a été une année cruciale pour Sania puisqu’elle a remporté l’Open du Portugal et les finales du circuit WTA après avoir fait équipe avec la zimbabwéenne Cara Black. La même année, elle remporte le titre de l’US Open en double mixte avec le Brésilien Bruno Soares, avant de décrocher l’or (avec Saketh Myneni) et le bronze (avec Prarthana Thombare) aux Jeux asiatiques d’Incheon.

Sania a atteint le sommet de sa carrière en 2015 lorsqu’elle s’est associée à la légende suisse Martina Hingis et le duo a remporté les finales de Beijing, Wuhan, Guangzhou, US Open, Wimbledon, Charleston, Miami, Indian Wells et WTA à Singapour.

