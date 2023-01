Rencontrez le plus ancien entraîneur actuel du football mondial, le patron de Bacup Borough, Brent Peters

Dans le monde acharné de la gestion du football, diriger un club pendant 25 matchs est pratiquement un exploit.

Mais pour Brent Peters, patron de Bacup Borough dans la première division nord de la Ligue des comtés du Nord-Ouest, c’est à peine une goutte d’eau. Il fait partie du 10e rang depuis 25 ans.

On pense maintenant que Peters détient le record du plus ancien entraîneur actuel du football mondial.

« Il y avait un autre entraîneur [Neil Cugley]à Folkestone, qui travaillait depuis plus longtemps que moi », raconte Peters en exclusivité QuatreQuatreDeux. «Mais il a récemment démissionné. Cela m’a placé au premier rang.

Peters a pris en charge Bacup en septembre 1997, après avoir été directeur adjoint de l’ancien attaquant de Chelsea et de l’Angleterre Kerry Dixon chez Doncaster Rovers. Selon Peters, il s’est vu offrir le poste d’arrondissement dans le pub et a seulement promis au propriétaire du club d’alors de stabiliser le navire jusqu’à la fin de cette saison.

“J’étais un manager ambitieux et je cherchais à gravir les échelons, donc je n’avais pas l’intention de rester longtemps”, insiste Peters. «Le club était en ruine quand je suis arrivé – ils étaient en ruine financière; ils ne pouvaient pas payer le loyer de leur terrain et n’avaient pas gagné depuis 11 matchs.

Peters s’est rapidement mis à changer les choses. Il a investi son propre argent pour empêcher Bacup, un club fondé en 1879, de glisser dans l’administration, avant de les mener à la sécurité du milieu de tableau.

Heureusement pour l’équipe hors championnat, les offres reçues par Peters n’étaient pas à son goût. Il décida de rester un peu plus longtemps et, soudain, un quart de siècle s’était écoulé et il faisait partie des meubles.

“L’une des raisons pour lesquelles j’ai duré si longtemps est que je suis un manager, pas un entraîneur”, a déclaré Peters FFT. « Il est important de faire cette distinction. Tant de clubs font des erreurs en donnant aux gens des rôles qui ne leur conviennent pas. Je suis une personne sociable, un motivateur. Certaines personnes m’appellent même en plaisantant “Fergie” par ici !”

Peters a même réussi sa part de triples vainqueurs, l’ancien défenseur de Manchester United David May se présentant pour Borough pendant deux saisons, entre 2004 et 2006.

“Il vit dans le coin et je lui ai tordu le bras et je l’ai fait descendre”, rit Peters. « Il n’a pas reçu de traitement spécial, cependant. Je l’ai retiré, comme les autres, s’il ne jouait pas assez bien.

Pendant le mandat de Peters, Bacup a remporté un titre de champion et deux coupes, atteignant trois autres finales. Cela peut ne pas sembler si impressionnant, mais l’homme que certains appellent M. Non-League mesure son impact d’autres manières.

“Ma plus grande réussite est de me réveiller tous les jours et de savoir que Bacup est bel et bien vivant”, explique-t-il. “Tant de clubs locaux ont fermé leurs portes au fil des ans, mais nous sommes toujours là et nous sommes dans un endroit sain.”

Quels conseils donnerait-il à un jeune manager débutant ?

« Ce ne sont pas les managers qui ont besoin d’être conseillés, ce sont les propriétaires et les présidents », insiste-t-il. « Je ne suis ici depuis si longtemps que parce que j’ai eu un président qui me fait confiance pour résoudre les problèmes au lieu de me virer au premier signe de danger. Les jeunes entraîneurs ont besoin de temps pour bien faire les choses.

Aujourd’hui âgé de 65 ans, Peters approche de l’âge national de la retraite au Royaume-Uni, mais cela ne signifie pas qu’il va bientôt s’éloigner.

“Ce n’est même pas une considération pour moi à ce stade”, déclare-t-il. «Je suis toujours aussi excité que jamais les jours de match. Quand ce sentiment s’arrêtera, moi aussi.