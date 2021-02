Rencontrez la femme qui fait entrer l’histoire des Noirs dans les temps modernes.

En l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, E! Nouvelles’ Nina Parker parlé avec le photographe Tricia Messeroux, qui s’efforce de mettre en lumière les réalisations des leaders noirs comme John lewis et Harriet Tubman en recréant certains de leurs moments emblématiques avec des enfants noirs représentant ces héros sur ses photos.

Messeroux est la créatrice du site Web Toddlewood, où elle recrée des moments célèbres sur le tapis rouge, des affiches de films et d’autres instantanés notables d’Hollywood avec des enfants comme sujet. Cependant, récemment, elle a changé de vitesse pour se concentrer sur une approche plus historique de sa photographie avec le Toddlewood Engineers of Equality Project. Le déménagement était en réponse à l’assassinat par la police de George Floyd, qui a déclenché des manifestations de Black Lives Matter à travers le monde l’été dernier.

D’après elle site Internet, Messeroux « a ressenti la responsabilité d’éduquer par l’art et l’inclusion par le biais de Toddlewood, sa marque de photographie mondialement connue. » Elle a reçu plus de 3000 soumissions de parents qui voulaient que leurs enfants fassent partie du projet, avec plus de 30 choisis pour représenter des icônes comme Dr Martin Luther King, Jr., Angela Davis, Nina simone, Ava Duvernay, Kendrick Lamar, et Nelson Mandela.