Le prochain épisode de BYJU’S Young Genius mettra en vedette des enfants prodiges – le prodige du tabla Truptraj Pandya et le patineur primé Tiluck Keisam. Le duo sera encadré par l’acteur Sonu Sood et le ministre des Sports de l’Union Kiren Rijiju.

Tiluck, 12 ans, originaire de Delhi, a atteint les records du monde Guinness dans «la distance la plus lointaine de patinage limbo sous les barres». Le titre a été annoncé officiellement le 20 décembre 2015. Le 31 décembre 2016, il a battu son propre record du monde Guinness pour «la distance la plus éloignée en patinage limbo sous les barres», parcourant un incroyable 145 mètres, alors que son précédent record était celui de 116 mètres. est également entré dans le livre des records de Limca dans «La plus longue vague de slalom» (record du monde) en novembre 2019.

Tiluck dit que la première chose qui lui est venue à l’esprit après avoir établi un record du monde était le prochain record qu’il battrait. Il a également déclaré qu’il était honoré et ravi de faire partie de l’émission.

Tiluck Keisam

«Auparavant, très peu de gens me connaissaient. Maintenant, beaucoup le font. J’avais regardé une fois une émission allemande sur les enfants prodiges et je m’étais demandé pourquoi nous n’avions pas d’émissions similaires en Inde. Maintenant, nous le faisons et je suis extrêmement heureux d’être fier de l’émission », a déclaré Tiluck à News18.

Garçon brillant et concentré qui envisage de battre ses propres records, Tiluck espère pouvoir représenter l’Inde en patinage sur glace aux Jeux olympiques d’hiver de 2023-2024.

Il n’avait que quatre ans lorsqu’il a commencé à patiner et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Il n’a pas arrêté depuis. Il a commencé par le patinage; après l’avoir maîtrisé, il est passé au patinage des limbes, au surf des vagues slavom et envisage maintenant de faire du patinage sur glace aussi.

Truptraj, 13 ans de Mumbai, est le récipiendaire du Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, Arts & Culture 2019-20.

Truptraj avec le Premier ministre Narendra Modi

Il n’avait que trois ans quand il a joué en direct à la radio All India, et seulement quatre quand il

joué en direct à Doordarshan. À l’âge de six ans, il a reçu un certificat du Livre Guinness des records du monde pour être le plus jeune maître de tabla de tous les temps. Truptraj dit qu’il était trop jeune pour vraiment comprendre ce qui se passait quand il a établi le record du monde. «En grandissant, je me sens bien. Mais ce n’est qu’une autre victoire », a-t-il déclaré.

Truptraj avec son père.

Amateur de basket-ball et de musique classique hindoustani, Truptraj espère représenter l’Inde dans les événements internationaux en tant que joueur de tabla à l’avenir.

Truptraj avec sa famille.

Il a commencé à montrer une prédilection naturelle pour le tabla, dès l’âge de 2 ans, quand on le retrouvait souvent en train de jouer des ustensiles en aluminium de la cuisine pour des percussions. Il s’entraîne actuellement au tabla sous Pt. Nayan Ghosh. Il est également un chanteur adepte et un orateur articulé et a parlé

dans les salles TEDX dans le passé. Il maîtrise également les nuances des tambours harmonium, dholak et Congo.

Le plus grand défi auquel il est confronté est l’équilibre entre l’école et la musique riyaaz.

