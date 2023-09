Rencontrez le Pakistanais Kanwal Cheema, le sosie d’Aishwarya Rai Bachchan, découvrez leur ressemblance frappante

Le sosie d’Aishwarya Rai Bachchan est un entrepreneur pakistanais nommé Kanwal Cheema. Elle est devenue virale pour la première fois après qu’une vidéo de l’une de ses interviews avec un journaliste pakistanais ait été partagée en ligne.

Aishwarya Rai Bachchan a un sosie ! Dans le passé également, de nombreux sosies de célébrités ont pris d’assaut Internet. Il semble maintenant qu’Aishwarya Rai Bachchan ait trouvé son sosie au Pakistan. Les photos qui sont devenues virales sur Internet correspondent non seulement au visage d’Aishwarya Rai Bachchan, mais aussi à sa coupe de cheveux et à ses yeux, il y a certainement une ressemblance frappante.

Le sosie d’Aishwarya Rai Bachchan est un entrepreneur pakistanais nommé Kanwal Cheema. Elle est devenue virale pour la première fois après qu’une vidéo de l’une de ses interviews avec un journaliste pakistanais ait été partagée en ligne. De nombreuses personnes sont tombées sur la vidéo et n’ont pu s’empêcher d’être surprises par la ressemblance étrange de Kanwal Cheema avec Aishwarya Rai Bachchan.





Ses traits du visage, en particulier son nez pointu et ses beaux yeux, ressemblaient à ceux d’Aishwarya Rai Bachchan.

Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale, les internautes ont inondé la section commentaires de leurs réactions. Certains ont dit que Kanwal Cheema est plus jolie qu’Aishwarya Rai Bachchan, tandis que d’autres ont commenté qu’elle ressemble à « Aishwarya de Meesho ».





Un utilisateur a écrit : « Elle est plus belle après la chirurgie kyunk isne koi nai kerai na koi, elle est naturellement belle », un autre a écrit : « Aishwarya se be jyada sunder hai. »

Pour ceux qui ne le savent pas, Kanwal Cheema est un entrepreneur pakistanais et le fondateur et PDG de My Impact Meter, une plateforme technologique de premier plan. Cette plate-forme connecte les personnes du monde entier désireuses d’aider les nécessiteux aux fournisseurs des biens qu’elles souhaitent acheter.

