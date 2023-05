Rencontrez le nouvel acteur influent sur les factures de santé des transgenres

Do No Harm, une organisation à but non lucratif qui a été lancée l’année dernière pour s’opposer aux initiatives de diversité en médecine, est devenue un chef de file important dans les maisons d’État cherchant à interdire les soins affirmant le genre pour les jeunes transgenres, produisant une législation modèle qui, selon une analyse de l’Associated Press, a été utilisée dans au moins trois États.

L’organisation à but non lucratif, peu connue en dehors des cercles médicaux et politiques conservateurs, se décrit sur son site Web comme un ensemble de médecins et d’autres personnes s’unissant pour « protéger les soins de santé d’une idéologie radicale, séparative et discriminatoire ».

Les représentants de Do No Harm ont refusé les opportunités de parler avec l’Associated Press et ont envoyé par e-mail une déclaration expliquant la position du groupe.

QUI EST DERRIÈRE DO NO HARM ?

Le fondateur, le Dr Stanley Goldfarb, est spécialiste des reins et professeur émérite et ancien doyen associé de la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie. Goldfarb a pris sa retraite en 2021 et a incorporé Do No Harm en janvier 2022.

Do No Harm s’est initialement concentré sur la race dans l’enseignement médical et l’embauche. « Le même mouvement radical derrière ‘Critical Race Theory’ dans la salle de classe et ‘Defund the Police’ vient après les soins de santé, mais presque personne ne le sait », prévient-il sur son site Internet.

Goldfarb a refusé d’être interviewé par l’Associated Press, mais a déclaré dans un e-mail que « Do No Harm s’efforce de protéger les enfants de l’idéologie de genre extrême grâce à des recherches originales, à la création de coalitions, à des témoignages de parents et de patients qui ont vécu des expériences profondément troublantes, et plaidoyer pour une étude rigoureuse et apolitique de la dysphorie de genre.

Goldfarb a publié un livre, « Take Two Aspirin and Call Me By My Pronouns: Why Turning Doctors into Social Justice Warriors is Destroying American Medicine », ainsi qu’un éditorial similaire dans le Wall Street Journal.

Il a déclaré au New York Post en septembre 2022 : « Cet accent mis sur la diversité signifie que nous allons prendre quelqu’un avec une certaine couleur de peau parce que nous pensons qu’il va bien, qu’il peut faire le travail. Mais nous n’allons pas chercher les meilleurs et les plus brillants. Nous allons chercher des personnes qui vont bien pour nous assurer que nous avons le bon mélange de groupes ethniques dans nos facultés de médecine.

L’organisation s’est jointe à une action en justice pour droits civils intentée par deux médecins et plusieurs États qui ont contesté une règle fédérale autorisant une indemnisation plus élevée pour les médecins qui adoptent un plan « antiracisme ». Le procès a été rejeté.

La directrice exécutive de l’organisation, Kristina Rasmussen, était auparavant chef de cabinet de l’ancien gouverneur de l’Illinois Bruce Rauner, un républicain, et a été présidente de l’Illinois Policy Institute, un groupe de réflexion conservateur, selon son profil LinkedIn.

OÙ EST DO NO HARM WORKING ?

Une analyse AP des projets de loi de la Statehouse visant à restreindre les soins affirmant le genre pour les jeunes a trouvé des passages identiques ou presque identiques à la législation modèle de Do No Harm dans le Montana, l’Arkansas et l’Iowa.

L’organisation avait des lobbyistes enregistrés en 2022 dans au moins trois États – le Kansas, le Missouri et le Tennessee – et en Floride en 2023. Des personnes associées au groupe ont comparu comme témoins dans des maisons d’État, dont Chloe Cole, 18 ans, répertoriée sur son site Web comme une » avocate des patients » qui a parlé aux législateurs de son inversion de la transition sexuelle.

Dans des États tels que l’Idaho, le New Hampshire, le Tennessee et l’Ohio, Cole a décrit sa transition commençant à 13 ans, une opération chirurgicale pour retirer ses seins à 15 ans et l’arrêt de sa transition un an plus tard en disant que c’était une erreur. Les partisans républicains des projets de loi restreignant ou interdisant les soins affirmant le genre citent souvent l’histoire de Cole.

Cole a déclaré au média du Kansas The Reflector cette année que Do No Harm remboursait ses frais de voyage alors qu’elle témoignait devant les législateurs de l’État. Elle et son avocat n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’AP.

DO NO HARM EST-IL UN GROUPE DE LOBBYING ?

Do No Harm était à l’origine organisé comme une organisation caritative dont le statut d’exonération fiscale serait mis en danger par un lobbying important.

Le 9 mars de cette année, après que le groupe ait déjà fait des percées importantes dans les législatures avec son projet de loi type, ses lobbyistes et ses témoins entendus, il a incorporé Do No Harm Action en tant qu’organisation à but non lucratif distincte avec un statut fiscal qui permet plus de lobbying, selon les dossiers obtenus. du Virginia Office of Charitable and Regulatory Programs.

Goldfarb n’a pas répondu directement aux questions sur le lobbying de Do No Harm, pas plus qu’un autre représentant de l’organisation.

Dans la demande de statut à but non lucratif obtenue auprès de l’agence de Virginie, Do No Harm prévoyait des revenus de 910 000 dollars en 2022, plus de 1,1 million de dollars en 2023 et plus de 1,5 million de dollars en 2024.

L’organisation est si nouvelle que les formulaires fiscaux fédéraux qui révèlent généralement les détails des dépenses des organisations à but non lucratif n’ont été ni reçus ni traités.

Il a remporté l’année dernière un prix de 250 000 $ appelé le prix Gregor Peterson. Ses précédents récipiendaires incluent le Center for American Liberty, dirigé par Harmeet Dhillon, un avocat qui a conseillé la campagne de réélection de l’ancien président Donald Trump en 2020 et qui représente Cole dans son procès contre Kaiser Permanente pour des traitements de transition sexuelle qu’elle dit maintenant regretter. Le prix a été annoncé en décembre lors d’un sommet organisé par l’American Legislative Exchange Council, un important fournisseur de modèles de législation conservateurs.

COMMENT LE TRAVAIL DU GROUPE EST-IL ACCUEILLI ?

Plus de 150 anciens élèves de la faculté de médecine de Penn ont signé une lettre critiquant Goldfarb en 2019 pour son éditorial du Wall Street Journal. Et l’année dernière, il a été la cible d’une pétition en ligne après avoir réagi à un article d’une revue scientifique sur les taux de réussite académique des étudiants en médecine de couleur en suggérant dans un tweet qu’ils étaient simplement « moins bons pour être résidents ».

Le témoignage de Cole à la maison d’État du Tennessee a été salué par le chef de la majorité à la Chambre Lamberth, qui a déclaré qu’elle « a décrit bien mieux que moi pourquoi aucun enfant ne devrait subir cela ». Lamberth, qui a parrainé l’interdiction par l’État des soins affirmant le genre pour les mineurs, a également remercié Cole d’avoir partagé « les choses les plus privées qui puissent jamais arriver à quelqu’un ».

Sa législation modèle sur les soins affirmant le genre a été critiquée pour avoir utilisé la terminologie médicale technique comme rhétorique politique pour effrayer les gens.

« Chaque ligne de ceci contient une sorte de mensonge », a déclaré le Dr Meredithe McNamara, professeur adjoint de pédiatrie à la Yale School of Medicine.

« Ce que je retiens globalement de cela, c’est qu’il y a beaucoup de fausses allégations recyclées sur la dysphorie de genre, les normes de soins, la sécurité, les preuves et l’autorité médicale qui semblent sortir tout droit du livre de désinformation.

Les rédacteurs d’Associated Press Kavish Harjai et Amy Beth Hanson, ainsi que la chercheuse d’AP News Rhonda Shafner, ont contribué à ce rapport. Harjai est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Jeff Mcmillan et Kimberlee Kruesi, Associated Press