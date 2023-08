Rencontrez le nouveau Premier ministre pakistanais : le sénateur peu connu Anwaar-ul-Haq Kakar

Dans cette photographie prise et publiée par le Département d’information de presse (PID) du Pakistan le 14 août 2023, le président pakistanais Arif Alvi (C) administre le serment à Anwaar-ul-Haq Kakar (L) en tant que Premier ministre par intérim lors d’un serment- Cérémonie de prise tandis que le Premier ministre sortant Shehbaz Sharif (assis R) regarde la maison du président à Islamabad.

Le sénateur peu connu Anwaar-ul-Haq Kakar a prêté serment en tant que Premier ministre par intérim du Pakistan.

Il dirigera le pays jusqu’à la tenue d’élections dans les mois à venir.

Le Pakistan est confronté à l’instabilité, le politicien populaire Imran Khan étant en prison et disqualifié des élections pendant cinq ans.

Le sénateur peu connu Anwaar-ul-Haq Kakar a prêté serment lundi en tant que Premier ministre par intérim du Pakistan pour mener le pays jusqu’à une élection prévue dans des mois.

Kakar, 52 ans, prend en charge un pays qui a été ravagé par l’instabilité politique et économique pendant des mois, avec Imran Khan – l’homme politique le plus populaire du Pakistan – en prison et disqualifié des élections pendant cinq ans.

Kakar a été investi par le président Arif Alvi le jour de l’indépendance du Pakistan lors d’une cérémonie retransmise en direct à la télévision, après avoir démissionné de son poste de sénateur dimanche.

« Moi Anwaar-ul-Haq, je jure solennellement (…) que je porterai une foi et une allégeance sincères au Pakistan », a-t-il déclaré.

La première tâche de Kakar sera de choisir un cabinet pour diriger le pays alors qu’il se dirige vers une période électorale qui pourrait durer des mois.

Sur cette photo d’archive prise le 16 janvier 2016, le porte-parole du gouvernement du Balouchistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, s’exprime lors d’un entretien avec l’AFP à Quetta. Anwaar-ul-Haq Kakar, un sénateur peu connu de la province la moins peuplée du Pakistan, sera Premier ministre par intérim pour mener le pays jusqu’aux prochaines élections, a déclaré le chef de l’opposition le 12 août 2023. AFP Bénarès/Khan

Le Parlement a été officiellement dissous la semaine dernière, les élections étant prévues dans les 90 jours conformément à la constitution.

Mais les données du dernier recensement ont finalement été publiées au début du mois, et le gouvernement sortant a déclaré que la commission électorale avait besoin de temps pour redessiner les limites des circonscriptions.

Il y a eu des spéculations pendant des mois selon lesquelles un vote serait retardé alors que l’establishment lutte pour stabiliser un pays confronté à des crises sécuritaires, économiques et politiques qui se chevauchent.

« Je renonce à de lourdes responsabilités après 16 mois… Nous sommes venus constitutionnellement et nous partons conformément aux directives de la constitution », a déclaré dimanche le Premier ministre sortant Shehbaz Sharif dans un discours d’adieu à la nation.

« J’ai confiance dans la capacité du Premier ministre par intérim à organiser des élections libres et équitables. »

Le Pakistan est en proie à des troubles politiques depuis que Khan a été démis de ses fonctions de Premier ministre par un vote de censure en avril 2022, qui a abouti à son emprisonnement de trois ans le week-end dernier pour corruption.

LIRE | Imran Khan, ex-Premier ministre emprisonné, exclu de la politique pakistanaise pendant 5 ans

Il a été inhabile à se présenter aux élections pendant cinq ans, mais fait appel de sa peine et de sa condamnation.

Réprimé

Les autorités ont sévèrement réprimé le parti pakistanais Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan ces derniers mois, écrasant son pouvoir populaire en rassemblant des milliers de ses partisans et responsables.

L’analyste politique Hasan Askari Rizvi a déclaré ce week-end à l’AFP que Kakar « a une carrière politique limitée et n’a pas beaucoup de poids dans la politique pakistanaise », mais cela pourrait jouer en sa faveur.

« Cela peut être un avantage car il n’a aucune affiliation forte avec les principaux partis politiques », a-t-il déclaré.

« Mais l’inconvénient est qu’en tant que politicien léger, il peut avoir du mal à faire face aux problèmes auxquels il va être confronté sans le soutien actif de l’establishment militaire. »

L’analyste Ayesha Siddiqa a noté que Kakar avait suivi des cours à l’Université de la Défense nationale – anciennement l’école militaire de guerre – et a déclaré qu’il serait proche de l’établissement.

« Il semble que l’establishment a frappé et qu’ils ont trouvé quelqu’un qui veillera sur leurs intérêts plutôt que sur ceux des politiciens », a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, le Parlement s’est empressé d’adopter une législation qui donne au gouvernement intérimaire plus de pouvoir pour négocier avec des organismes mondiaux tels que le Fonds monétaire international, un autre indice qu’il pourrait exister pendant un certain temps.

Certains analystes pensent que ce retard pourrait donner le temps aux principaux partenaires de la coalition – la Ligue musulmane pakistanaise-Nawaz (PML-N) et le Parti du peuple pakistanais (PPP) – de déterminer comment relever le défi du PTI de Khan.

EXPLICATEUR | Ce qui attend le Pakistanais Imran Khan condamné pour corruption

« Mais en réalité, retarder les élections pourrait simplement irriter davantage le public et galvaniser une opposition qui a déjà souffert de mois de répression », a déclaré Michael Kugelman, directeur du South Asia Institute au Wilson Center.

Les États-Unis ont déclaré la semaine dernière qu’ils observaient avec inquiétude la perspective de violences électorales.

Derrière toute élection au Pakistan se cache l’armée, qui a organisé au moins trois coups d’État réussis depuis que le pays a été forgé à partir de la partition de l’Inde en 1947.

Khan a bénéficié d’un véritable soutien généralisé lors de son arrivée au pouvoir en 2018, mais les analystes affirment que ce n’est qu’avec la bénédiction des puissants généraux du pays – avec lesquels il se serait brouillé dans les mois précédant son éviction.