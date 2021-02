Rencontrez le nouveau membre du Fluorescent Mammal Club

Les ornithorynques le font. Les opossums le font. Même trois espèces d’écureuil volant nord-américain le font. Les diables, échidnés et wombats de Tasmanie peuvent également le faire, bien que les preuves ne soient pas aussi solides. Et, dernière nouvelle: deux espèces de rongeurs de la taille d’un lapin appelés springhares fais-le. Autrement dit, ils brillent sous la lumière noire, cette bizarrerie déroutante de certains mammifères qui déroute les biologistes et ravit les amoureux des animaux du monde entier. Les Springhares, qui sillonnent les savanes d’Afrique australe et orientale, ne figuraient sur la carte de bingo à fluorescence de personne.

Comme les autres mammifères brillants, ils sont nocturnes. Mais contrairement aux autres créatures, ce sont des mammifères placentaires de l’Ancien Monde, un groupe évolutif non représenté auparavant. Leur éclat, un orange rosé unique que les auteurs appellent «funky and vivid», forme des motifs étonnamment variables, généralement concentrés sur la tête, les pattes, l’arrière et la queue.

Image Le springhare sud-africain sous lumière normale, avec une collation. Crédit… J. Martin et E. Olson, Northland College

La fluorescence est une propriété matérielle plutôt que biologique. Certains pigments peuvent absorber la lumière ultraviolette et la réémettre sous forme de couleur vive et visible. Ces pigments ont été trouvés dans les amphibiens et quelques oiseaux, et sont ajoutés à des choses comme des T-shirts blancs et des articles de fête. Mais les mammifères, semble-t-il, n’ont pas tendance à avoir ces pigments. Un groupe de chercheurs, dont beaucoup sont associés au Northland College à Ashland, dans le Wisconsin, chasse les exceptions depuis quelques années – depuis qu’un membre, le biologiste Jonathan Martin, a agité une lampe de poche UV sur un écureuil volant dans son jardin. . Il brillait en rose. Les chercheurs se sont ensuite rendus au Field Museum de Chicago, armés de curiosité et de lumières noires. Lorsque l’équipe a essayé un tiroir qui abritait des springhares conservés, ils ont rayonné en retour. «Nous étions à la fois choqués et excités», a déclaré Erik Olson, professeur agrégé de ressources naturelles au collège et auteur du nouvel article, publié jeudi dans Rapports scientifiques. «Nous avions tellement de questions.»

Au cours des années suivantes, les chercheurs ont examiné 14 spécimens de springhare de quatre pays, certains mâles et certains femelles. Tous ont montré une fluorescence – beaucoup dans un motif irrégulier, ce qui était unique parmi les mammifères qu’ils ont étudiés, a déclaré le Dr Olson. Ils ont également contacté les zoos pour s’assurer que les animaux vivants ont ce trait. Une séance photo UV au zoo et à l’aquarium Henry Doorly d’Omaha a donné plus d’observations, ainsi que de nombreux clichés glamour dans lesquels les rongeurs ont l’air de s’être enduits de peinture corporelle avant de partir pour une rave. L’analyse chimique des poils de springhare a révélé que la fluorescence provient en grande partie d’un ensemble de pigments appelés porphyrines, qui ont également été trouvés pour provoquer cet effet chez les invertébrés marins et les oiseaux, ont déclaré Michaela Carlson et Sharon Anthony, chimistes au Northland College qui ont travaillé sur l’article . Mais la plus grande question – celle qui clignote, comme une enseigne au néon, à travers tous ces articles et observations connexes – est: pourquoi? Les découvertes de Springhare en particulier fournissent des pistes d’exploration. Il est possible que la fluorescence aide les animaux à se cacher des prédateurs ayant une vision sensible aux UV, en absorbant des longueurs d’onde qui seraient autrement réfléchies et en émettant des moins visibles. Dans ce cas, un motif irrégulier comme celui des springhares pourrait être un autre atout, a déclaré le Dr Olson. À certains égards, cependant, l’admission de springhares dans ce panthéon rend les choses plus confuses. «Ces espèces se trouvent-elles toutes sur une partie de l’arbre phylogénétique des mammifères? Certainement pas », a déclaré Tim Caro, professeur d’écologie évolutionniste à l’Université de Bristol en Angleterre qui n’a pas participé à la recherche. «Ont-ils tous un style de vie? Non »- tous mangent des choses différentes, dit-il. «Utilisent-ils cette délicieuse coloration pour attirer les partenaires afin que nous puissions voir une signature caractéristique d’un sexe mais pas l’autre fluorescente? Non, cela ne se produit pas non plus. «Il n’y a pas de modèle», a déclaré le Dr Caro, suggère que «soit nous ne connaissons pas la fonction de ce type de coloration, soit il n’y a aucune fonction du tout.