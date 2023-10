Rencontrez le nouveau doyen de l’école de commerce de l’Université de Washington

ST. LOUIS — Les écoles de commerce sont souvent désireuses d’enseigner sur deux extrémités du spectre : les grandes entreprises Fortune 500 et les petites startups à croissance rapide.

« Nous pensons toujours », a déclaré Michael Mazzeo, « ‘Quelle est la prochaine licorne ?' »

Mazzeo, le nouveau doyen de l’Olin Business School de l’Université de Washington, estime qu’une plus grande attention devrait être accordée à ce vaste terrain d’entente sous-étudié.

Les petites et moyennes entreprises sont souvent négligées dans le monde universitaire, mais regorgent d’enseignements riches et instructifs, a déclaré Mazzeo. Et bon nombre de ces entreprises traversent une période de transition, alors que les familles qui les possèdent décident si la prochaine génération prendra la relève.

C’est une philosophie honorée dans un livre que Mazzeo a écrit avec deux autres professeurs de commerce. Le trio s’est lancé dans une série de voyages à travers les États-Unis, interrogeant les propriétaires et les dirigeants de petites et moyennes entreprises médicales, manufacturières, hôtelières et de vente au détail.

Ils ont documenté leurs conclusions dans leur livre de 2014, « Roadside MBA : Back Road Lessons for Entrepreneurs, Executives, and Small Business Owners ». Le groupe a reçu une nomination aux Emmy Awards pour une série de vidéos qu’ils ont réalisées pour promouvoir le livre.

Les professeurs ont trouvé des études de cas sur l’expansion commerciale dans une chaîne d’orthodontie de l’Arkansan, les pratiques d’embauche dans une piste de bowling du Missouri et la différenciation des produits dans une salle de sport pour femmes du Kentucky, entre autres.

L’un des exemples d’enseignement préférés de Mazzeo est venu d’une visite que le groupe a effectuée chez un fabricant de tuyaux d’incendie à Dothan, en Alabama. L’entreprise a utilisé des métiers à tisser massifs, qui ne peuvent être utilisés à aucune autre fin que la fabrication de lances à incendie (et qui, prétendument, produiraient « plus de bruit que The Who vers 1969 », indique le livre). L’investissement initial considérable dans l’équipement devient une leçon sur les coûts irrécupérables et les barrières à l’entrée.

Les entreprises visitées, a déclaré Mazzeo, ont fourni des exemples simples et éclairants de concepts économiques importants. Et les histoires sont uniques, ce qui aide les élèves à se souvenir des principes qui les sous-tendent.

Mazzeo a déclaré que dans la communauté universitaire, certains considéraient le livre comme peu sérieux. Mais il a rappelé qu’après sa publication, il avait parlé à un propriétaire d’entreprise qui avait hérité de manière inattendue d’une petite entreprise de ses parents. L’homme a dit à Mazzeo qu’il ne pensait pas pouvoir diriger l’entreprise jusqu’à ce qu’il ait lu le livre.

« Personne ne dira ça sur la base de mon Économétrie article », a déclaré Mazzeo en riant, faisant référence à une revue universitaire.

Il a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre, après 25 ans passés à la Kellogg School of Management de l’Université Northwestern, à la fois en tant que professeur et doyen associé principal du programme d’études et de l’enseignement.

Lorsque l’opportunité d’Olin s’est présentée, a déclaré Mazzeo, il a envoyé un message à tous ceux qu’il connaissait de l’Université de Washington via LinkedIn et leur a demandé de lui parler de l’école et de la vie à Saint-Louis.















Il a hâte de plonger dans la communauté de Saint-Louis. À la fin de sa deuxième semaine à l’Université de Washington, il avait assisté à deux matchs des Cardinals et à deux matchs du St. Louis City SC. Il apporte avec lui un sentiment de joie autour des affaires.

«Le travail a une très mauvaise réputation parce qu’il ressemble à une corvée et à une corvée», a-t-il déclaré. « Je pense que mon travail est très amusant. »

En tant que personne ouvertement gay occupant un poste de direction, il espère être visible afin que les autres personnes LGBTQ+ se sentent plus à l’aise dans le monde des affaires et s’imaginent suivre des parcours de carrière similaires.

« Pour de nombreux homosexuels, se cacher fait partie de ce qu’ils ressentent devoir faire dans un environnement professionnel », a déclaré Mazzeo.

Originaire de Poughkeepsie, New York, Mazzeo est titulaire d’un baccalauréat et d’un doctorat de l’Université de Stanford.















À un moment donné lors de la récente interview au bureau de Mazzeo, le journaliste a signalé qu’une question difficile était sur le point d’être posée. Mazzeo savait exactement ce qui allait arriver.

« C’est quelque chose à propos des cardinaux que vous allez me demander, n’est-ce pas ? » il a dit.

Comment Mazzeo va-t-il gérer sa loyauté envers les Yankees de New York, alors qu’il vit et travaille à Cardinals Town ?

Il peut garder les choses séparées, dit-il. Ils sont dans des ligues différentes. Ils se jouent rarement.

Pressé sur le sujet, il sourit.

«Je pense», dit-il avec un peu de prudence, «la loyauté est extrêmement importante».