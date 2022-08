Rencontrez le mouton feuille, le seul organisme qui fonctionne à l’énergie solaire

En raison de sa ressemblance avec l’agneau animé, de nombreux plongeurs aux Philippines se réfèrent avec amour à l’espèce marine inhabituelle connue sous le nom de mouton à feuilles (Costasiella kuroshimae) sous le nom de “Shaun le mouton”. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, le mouton feuille est une limace marine et non une feuille ni un mouton. C’est aussi une merveilleuse merveille de la nature.

La créature connue sous le nom de mouton feuille ou «mouton de mer» consomme des algues et produit de l’énergie par photosynthèse, tout comme le font les plantes. Cette petite créature adorable a une structure semblable à des feuilles et ressemble à un petit arbre.

Cet invertébré marin présente deux yeux globuleux noirs rapprochés, une tête blanche avec des rhinophores noirs qui ressemblent à des oreilles de mouton ou des antennes d’insectes, et des cerata verts qui dépassent de sa surface supérieure. Les cerata de la limace de mer sont des glandes digestives ramifiées qui ressemblent aux feuilles d’une plante d’aloe vera ou d’un zèbre succulent mais qui ont généralement des extrémités roses, violettes ou blanches. Les rhinophores, qui donnent aux limaces de mer leur sens de l’odorat et les aident à localiser les sources de nourriture, détectent les signaux chimiques dans l’eau.

Ce sont des moutons feuilles (Costasiella kuroshimae). ils vivent dans la mer en broutant des algues Ils complètent leur alimentation en conservant les chloroplastes dans les algues et les utilisent pour photosynthétiser la lumière en énergie, un processus appelé kleptoplastie. 📹Catrin Pichlerpic.twitter.com/jkaJrmW2lL – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 17 août 2022

Ils mesurent jusqu’à 5 millimètres de long et se trouvent plus couramment au Japon, en Indonésie et aux Philippines. Avrainvillea, une forme d’algue douce et feutrée qui se développe dans des endroits avec des substrats mous comme le limon ou le sable fin, est la source de nourriture pour les moutons à feuilles.

Pour en venir à l’attribut qui le distingue de manière significative de presque tous les organismes vivants, le mouton feuille, une espèce de Sacoglossa, ou limace de mer “suceuse de sève”, broute (un peu comme son homonyme herbivore) sur les algues, suçant ses chloroplastes (structures dans les cellules de l’algue contenant de la chlorophylle, un pigment photosynthétique vert), et en les retenant dans les tissus de ses cerata jusqu’à 10 jours.

En utilisant la photosynthèse, un processus généralement associé aux plantes, le mouton feuille peut augmenter sa nutrition. Le mouton feuille est connu sous le nom de “limace de mer à énergie solaire” en raison de ses capacités photosynthétiques. Le mouton feuille est la seule créature sur la planète qui fonctionne à l’énergie solaire.

