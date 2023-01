Rencontrez le “ministère non officiel des Affaires étrangères” de Taïwan – un groupe basé aux États-Unis qui fait pression pour son indépendance

Cette organisation a fait des percées profondes au Congrès, cherchant à faire avancer son programme et à bouleverser les relations Washington-Pékin

Le soutien des législateurs américains à la candidature de Taïwan à l’indépendance de la Chine continentale serait inexistant sans de puissants groupes de pression et d’influence. L’un de ces groupes est le Global Taiwan Institute à Washington, DC, dont j’ai déjà parlé. Une autre est la Formosan Association for Public Affairs (FAPA), également une importante organisation à but non lucratif aux États-Unis qui milite pour « l’indépendance de Taiwan ».

Fondée à San Francisco en 1982, la FAPA fait pression pour cette cause directement sur Capitol Hill. Son fondateur était Peng Ming-min, connu comme le « parrain de l’indépendance de Taiwan » et son premier président était Chai Trong-rong, qui est retourné à Taiwan pour fonder Formosa TV et a rejoint le DPP pour être élu législateur pour cinq mandats.

La mission de la FAPA est 1) de promouvoir le soutien international au droit du peuple taïwanais d’établir un pays indépendant et démocratique et de rejoindre la communauté internationale ; 2) promouvoir les relations et la coopération entre Taiwan et les États-Unis ; 3) protéger le droit à l’autodétermination du peuple taïwanais ; 4) promouvoir la paix et la sécurité pour Taiwan ; et 5) faire avancer les droits et les intérêts des communautés taïwanaises à travers le monde.

Lire la suite Ce que les républicains américains pourraient faire avec leur nouveau comité anti-Chine

Les activités des FAPA sont centrées à Washington, et grâce à leurs efforts de lobbying, ils ont pu faire de « l’indépendance de Taiwan » un sujet de discussion sérieux au Congrès au plus haut niveau, surtout depuis que le DPP est entré en fonction. La FAPA est parfois désignée par les résidents taïwanais comme le « ministère des Affaires étrangères » de l’indépendance de Taïwan pour ses efforts de lobbying et son influence au sein du gouvernement.

Pour avoir une idée de l’importance de cette organisation, elle compte jusqu’à 44 chapitres à travers les États-Unis, couvrant tous les États et grandes villes – et compte jusqu’à 2 500 membres. Ses lobbyistes sont presque tous des citoyens américains, ce qui les aide considérablement en termes de charges juridiques pour exercer leurs activités. Cette disposition facilite les efforts de lobbying en permettant aux membres de la FAPA d’influencer davantage de législateurs dans leur district et même des politiciens au niveau local.

La FAPA utilise cette machine pour coordonner et intégrer les organisations étrangères “d’indépendance de Taiwan”, ainsi que pour faire pression directement sur les membres du Congrès pour qu’ils proposent des projets de loi en faveur des “droits de l’homme”, de la “démocratie”, de la “sécurité” et même de “l’indépendance” à Taiwan. À la suite des efforts de lobbying de la FAPA, certains membres de premier plan du Congrès américain sont devenus ses partisans inconditionnels.

Le conseiller politique principal du groupe, Coen Blaauw, a déclaré dans une interview au média taïwanais NewBloom que le Congrès américain était essentiel à la réalisation de ses revendications par Taïwan, de sorte que les efforts actuels se concentrent toujours sur la promotion de la législation du Congrès. Il a dit qu’ils ont jusqu’à présent remporté deux victoires majeures au cours de leurs années de travail, dont l’une est le remplacement de la “République de Chine” (nom officiel de Taiwan) par Taiwan dans les documents officiels.

Blaauw a déclaré que dans le passé, dans la perception des législateurs américains, Taiwan était égal à la « République de Chine ». Mais grâce au FAPA, la législation américaine contemporaine ne fait plus référence à la « République de Chine », mais uniquement à Taïwan. Cela fait partie des efforts du DPP pour forger une identité « taïwanaise » indigène et devenir indépendant de la Chine continentale.

Le deuxième problème législatif majeur que FAPA a marqué était l’introduction de H.Con.Res. 88 (HCR88), qui a ajouté les « Six Assurances » de l’ancien président américain Ronald Reagan à la pierre angulaire de la politique américaine à Taiwan. Les six assurances sont des principes de politique étrangère promus par l’administration Reagan qui ont clarifié le troisième communiqué entre la Chine et les États-Unis, et sont considérées comme un revers important pour les relations entre les deux parties, mais une aubaine pour une éventuelle “indépendance de Taiwan”.

Selon Blaauw, jusqu’en 2016, le projet de loi américain exprimerait que la pierre angulaire de la politique américano-taïwanaise était la loi sur les relations avec Taiwan et les trois communiqués conjoints américano-chinois. La FAPA s’oppose au principe « Une Chine » incarné dans les trois communiqués conjoints et a poussé le Congrès américain à ajouter les « Six Assurances » comme contrepoids dans sa législation de 2016 sur les Six Assurances.

Lire la suite Une simulation de jeu de guerre prédit l’issue du conflit à Taiwan

Il est également probable que la FAPA ait contribué à la création du Taiwan Caucus au Congrès. Le Caucus a été lancé en 2002 par le membre du Congrès Steve Chabot et d’autres et était la plus grande organisation membre du Congrès au Congrès américain, avec 229 membres au dernier Congrès. En outre, la FAPA a été impliquée dans l’adoption de la Taiwan Travel Act de 2018, qui permet à de hauts responsables américains de se rendre dans la région dès 2004.

La FAPA a également mené ou participé à cinq grandes campagnes de lobbying : appel à l’adhésion de Taïwan à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), contestation du principe ” Une seule Chine”, accord de libre-échange entre les États-Unis et Taïwan, confirmation par le Sénat de l’Institut américain de Taïwan (AIT) et renommer le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei (TECRO) à Washington en Bureau de représentation de Taiwan (TRO).

Sur la première question, le Congrès a adopté l’année dernière un projet de loi signé plus tard par le président Joe Biden qui soutenait le statut d’observateur de Taïwan à l’OMS. Ce projet de loi a été poussé par le sénateur démocrate Robert Menendez, président de la commission sénatoriale des relations étrangères, et le représentant Young Kim.

En ce qui concerne la contestation à la fois de la « politique d’une seule Chine » des États-Unis et du principe d’une seule Chine de la Chine, la FAPA pousse continuellement et de manière proactive la législation pour renverser cela. Dans le but de détériorer davantage les relations américano-chinoises, la FAPA fait pression pour un accord de libre-échange américano-taïwanais qui, selon elle, contribuera à réduire la dépendance de l’île vis-à-vis du continent et la libérera ainsi de la pression involontaire sur le pouvoir décisionnel de Pékin.

La FAPA a également fait pression pour que le président des États-Unis nomme le directeur de l’AIT avec l’avis et le consentement du Sénat. C’est parce que le directeur de l’AIT fonctionne comme un ambassadeur non officiel à Taïwan, et la FAPA soutient que ce fonctionnaire doit être traité comme n’importe quel autre ambassadeur. Sans ce processus, cela implique que le statut d’État de Taiwan n’est pas pleinement reconnu. Cette question a été abordée dans un projet de loi intitulé Taiwan Envoy Act poussé par FAPA, qui n’a été introduit qu’en 2020 par le représentant Steve Chabot, co-fondateur du Taiwan Caucus.

Enfin, FAPA veut renommer TECRO en TRO, créant essentiellement une ambassade officielle de Taiwan à Washington, DC. Certains autres pays, notamment la Lituanie, l’ont déjà fait et ont vu leurs relations avec Pékin se dégrader et leur commerce prendre un coup absolument écrasant. Ce serait une énorme ligne rouge pour la Chine dans sa relation déjà fragile avec les États-Unis – mais les FAPA semblent non seulement s’en moquer, mais ont hâte de voir les étincelles voler.