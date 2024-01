Rencontrez le milliardaire texan qui devient tranquillement le nouveau George Soros

Un milliardaire texan est en passe de remplacer George Soros en tant que principal donateur dans la lutte pour refaire le système de justice pénale américain.

L’ancien cadre d’Enron, John Arnold, a investi plus de 46 millions de dollars dans les efforts de justice pénale depuis 2019, dépassant les 40 millions de dollars que Soros a dépensés au cours de la dernière décennie pour élire des procureurs libéraux à travers le pays. Les efforts d’Arnold se concentrent en grande partie sur son programme d’évaluation de la sécurité publique, un algorithme gratuit qui recommande aux juges d’accorder ou non une libération sous caution. Arnold a fait appel à des membres du personnel démocrate et à des responsables de l’administration Obama pour diriger le programme, qui a pour habitude de recommander la libération sous caution pour les récidivistes.

L’outil de mise en liberté sous caution d’Arnold utilise un algorithme pour prédire la probabilité qu’un accusé commette des crimes alors qu’il est libéré sous caution et s’il se présentera au tribunal s’il est libéré. Si le score du suspect est suffisamment bas, l’outil recommandera au juge d’accorder la libération sous caution.

Mais l’outil a un mauvais bilan. En 2017, un juge du New Jersey a libéré un homme, Jules Black, qui faisait face à une accusation de crime d’arme à feu, sur la base d’un score favorable de l’outil d’évaluation de la sécurité publique d’Arnold. Une semaine plus tard, Black était arrêté pour le meurtre de Christian Rogers, sur qui il a abattu 22 balles.

En 2022, l’outil d’Arnold recommandé qu’un juge du Nouveau-Mexique libère Muhammad Syed, qui faisait face à deux accusations de meurtre au premier degré. Bien que Syed ait été accusé d’avoir attendu pour “chasser” ses victimes avec un AK-47 à lunette, l’outil a évalué le risque de Syed de commettre d’autres activités criminelles sur une note de deux sur six et son échec à comparaître sur une note de trois sur six. Le juge rejeté la recommandation de l’outil Arnold.

“La décision de détenir les accusés avant un procès devant jury devrait être basée sur le risque qu’ils représentent pour les communautés et le risque de fuite, et non sur leur capacité à payer une caution en espèces”, a déclaré un porte-parole d’Arnold Ventures au journal. Balise libre de Washington. “Dans de trop nombreux cas, les personnes qui commettent des crimes violents peuvent acheter leur sortie de prison, tandis que les accusés pauvres et non-violents restent incarcérés.”

L’outil d’évaluation de la sécurité publique est gratuit, ce qui explique principalement pourquoi il a été largement utilisé dans tout le pays depuis sa sortie publique en 2018. Cinq États et 59 comtés utiliser le programme au moment d’écrire ces lignes. Il s’agit d’un « outil d’évaluation des risques non contraignant que les tribunaux peuvent choisir d’utiliser comme élément d’un processus décisionnel plus large », selon le porte-parole d’Arnold Ventures.

Arnold a fait appel à Virginia Bersch, qui était chef des politiques, de la recherche et de la formation au Bureau du contrôle et de la prévention du crime du gouverneur du Maryland sous ancien Le gouverneur démocrate Martin O’Malley dirigera le déploiement de l’outil d’évaluation de la sécurité publique. Vice-président d’Arnold Ventures Julienne Jamesqui supervise les efforts de réforme de la justice pénale d’Arnold, a servi quatre ans au ministère de la Justice d’Obama en tant que conseiller politique principal.

Bersch et James font partie des nombreux membres du gouvernement libéral qu’Arnold a embauchés pour l’aider à promouvoir sa politique de réforme de la justice pénale, selon un rapport de l’American Accountability Foundation.

Arnold en 2019 contribué 39 millions de dollars pour soutenir les efforts de réforme de la libération sous caution, selon Fox News. Une grande partie de cet argent est allée à des groupes new-yorkais qui ont soutenu la loi sur la réforme de la caution de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo (D.), qui a éliminé la caution en espèces pour la plupart des délits et des crimes non violents. Arnold en 2022 promis 7,4 millions de dollars supplémentaires pour « étudier rigoureusement les politiques du bureau du procureur » dans le but de rendre le système de justice pénale « plus juste et plus équitable sur le plan racial ».

L’ampleur des contributions d’Arnold pour soutenir les efforts de réforme de la justice pénale n’est pas claire. Contrairement à la plupart des fondations privées, qui sont tenues de rendre publiques leurs finances, Arnold Ventures est une LLC et, en tant que telle, n’est pas tenue de divulguer des informations sur ses finances.

Jusqu’à récemment, Arnold Ventures divulguait sur son site Web des informations détaillées sur les subventions qu’elle accorde.

Un porte-parole d’Arnold Ventures a déclaré au Balise gratuite la base de données des subventions a été mise hors ligne dans le cadre des efforts visant à améliorer le site Web de l’organisation « en tant que ressource pour les bénéficiaires, les bénéficiaires potentiels et les autres visiteurs du site Web ».