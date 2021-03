Les Pays-Bas ont une réputation en Europe en tant qu’État libéral – pourtant les élections de cette semaine seront dominées par le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) de Mark Rutte et le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders, au centre-droit et l’extrême droite respectivement.

Sylvana Simons, ancienne présentatrice de télévision et dirigeante de l’aile gauche BIJ1, tente de changer cela en se présentant au parlement sur une plate-forme d’égalité, en vertu de laquelle les écoles et les systèmes de santé et de fiscalité ne font aucune distinction en fonction du sexe, de la race et de la sexualité. ou religion.

« Je suis fier du programme électoral de notre parti », a déclaré Simons à Euronews.

«Il est écrit pour les personnes que nous voulons soutenir. Professionnels de la jeunesse, professionnel (le) s du sexe, professionnels de l’éducation, jeunes, Noirs, parents, personnes trans et non binaires, personnes handicapées et femmes musulmanes.

« Tous les gens qui n’ont pas été suffisamment entendus jusqu’à présent, mais qui ont tant à dire. BIJ1 fait du bruit au parlement. »

En mai 2016, Simons a rejoint le DENK de gauche mais a quitté le parti fin décembre 2016 et a fondé Artikel 1. Elle a participé aux élections législatives de 2017 et le nom du parti a ensuite été changé en BIJ1.

Sa direction politique ne convient pas à tout le monde aux Pays-Bas. Lundi, le parti a signalé 52 messages haineux à contenu raciste, sexiste et LGBTQ à l’Unité de discrimination de la police d’Amsterdam.

Cela a été confirmé par un rapport de l’Utrecht Data School et du magazine De Groene Amsterdammer, qui a examiné 339932 tweets adressés à des candidates à cette élection pour messages haineux et menaces au cours de la période allant du 1er octobre 2020 au 26 février 2021.

Foulard

Dans le cas de Simons, les résultats ont montré 3 122 tweets haineux et / ou agressifs, ce qui équivaut à environ 20% de tous les tweets.

Pour Kauthar Bouchallikht du parti de la gauche verte Groenlinks, les choses étaient encore pires. Puisqu’elle a des racines marocaines et porte un foulard, plus de 30% des messages qu’elle reçoit sont des tweets haineux.

Mardi soir, lors d’un débat télévisé entre Wilders et l’ancien ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement Sigrid Kaag (D66) à la télévision néerlandaise, Wilders a accusé le ministre de trahison d’avoir porté un foulard lors d’un voyage en Iran.

« La liberté signifie son propre choix. Comment je m’habille et si je porte un voile ou non – pour les femmes qui le veulent. Je suis allée en Iran en tant que ministre du Commerce extérieur pour discuter de la sécurité de la région et d’Israël. Et puis si je le suis forcée par la loi de porter un foulard, je le fais. C’est une situation de préoccupation internationale », a-t-elle répondu.

Kaag a été nommée ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement en octobre 2017. Elle a également brièvement assumé les fonctions de ministre des Affaires étrangères entre février et mars 2018 en raison d’une démission. Lors de son investiture, le PVV de Wilders et le parti national-conservateur FvD ont critiqué le fait que Kaag est marié à un Palestinien qui est politiquement actif pour son pays.

Le président de la FvD, Thierry Baudet, appelle à nouveau cette critique justifiée dans le documentaire De Beyrouth au Binnenhof, publié en 2021 et diffusé à la télévision néerlandaise, dans lequel Kaag est représenté.

Les chances de BIJ1 de remporter un siège au parlement sont plutôt faibles car les prévisions électorales pour eux sont inférieures à 1%. (16 mars 2021)

Pour Sigrid Kaag et D66, par contre, les choses vont mieux car D66 est un parti de coalition dans le gouvernement actuel.