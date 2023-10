“Vieillir, c’est mieux que l’alternative.”

C’est une boutade familière qui n’est pas souvent dite avec beaucoup d’enthousiasme, et ce n’est pas une recommandation entraînante pour ce qui peut représenter jusqu’à un tiers de la vie.

Oui, il y aura des déclins et des pertes physiques inévitables qui pourront transformer votre vie. Mais tant que vous serez en vie, il existera de nouvelles options pour améliorer votre bien-être, votre bonheur et votre sens du but.

Être résilient, faire face aux défis et établir une nouvelle normalité peut vous permettre d’avoir une vision positive de l’avenir, de sortir des sentiers battus dans lesquels vous pourriez vous trouver et d’apprécier les possibilités, l’humour et la joie qui peuvent faire partie de votre vie. vie.

Voici quelques-unes des pratiques que je recommande dans mon nouveau livre, Vieillir honnêtement.

Résistez à l’âgisme

Les personnes âgées sont souvent décrites dans les médias comme peu attrayantes, enfantines, confuses, grincheuses et égoïstes. Est-ce votre expérience ? Je trouve tellement étrange que nous dénigrons et ayons des préjugés contre notre futur moi, puisque la plupart d’entre nous (les plus chanceux) finiront par devenir membres de ce groupe. Pas étonnant que nous soyons dans le déni. Devenez un modèle pour le vieillissement. Vous pouvez le faire simplement en étant vous-même et en disant aux gens votre âge : vous adorerez l’air surpris sur leurs visages. Je le vois souvent lorsque les étudiants en médecine rencontrent mes patients.

Adaptez vos attentes

L’âge n’a pas besoin de changer vos passions. Vous pouvez toujours être un marcheur quotidien ou un coureur de compétition. Mais si vous pensez qu’en vous entraînant, vous retrouverez la vitesse et la force que vous aviez lorsque vous aviez 40 ans, vous vous trompez. Même ceux qui sont en meilleure forme marchent ou courent plus lentement en vieillissant. Après tout, il y a des vainqueurs du marathon de Boston de tous âges, mais le temps gagnant pour les 20 et 30 ans est d’environ deux heures, alors qu’il est le double de celui des 70 à 80 ans. Courez un marathon, marchez quotidiennement et entraînez-vous pour ralentir votre perte de vitesse et de force liée à l’âge ; n’oubliez pas d’ajuster vos objectifs et vos attentes.

Soyez résilient, adaptable et flexible

Avec le vieillissement, nous perdons des personnes, des rôles et des capacités qui étaient au cœur de nos vies. La façon dont nous réagissons et répondons influence notre bonheur, notre contentement et notre sentiment de bien-être. Être reconnaissant pour ce que vous avez eu – et ce que vous avez encore – peut améliorer votre humeur et vous concentrer davantage sur le présent. La compassion, l’humour et la recherche d’un nouveau sens et d’un nouveau but peuvent aider à rétablir une attitude positive. Comment passez-vous vos journées? Faites-vous des choses que vous trouvez significatives ? Sortir quotidiennement ? Aider d’autres personnes ? Pensez à faire du bénévolat. C’est associé à une vie plus longue, à une meilleure humeur et à une meilleure santé, et c’est un bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de s’engager davantage dans votre communauté. Soyez proactif et explorez ce que vous pourriez faire pour revigorer votre vie.

Redéfinir le terme « indépendant »

L’indépendance est un mot important pour les adolescents. Cela signifie qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, par eux-mêmes. À mesure que nous vieillissons, l’indépendance continue de signifier être capable de faire ce que l’on veut, mais il se peut que vous ne puissiez pas le faire vous-même et qu’il puisse être difficile d’accepter de l’aide. Pourtant, ce qui est le plus important pour de nombreuses personnes âgées, c’est de pouvoir maintenir des liens sociaux et spirituels significatifs, des activités importantes et des conditions de vie. Avoir besoin d’aide dans ces domaines peut sembler une menace pour votre indépendance, mais accepter de l’aide peut en réalité vous permettre d’être plus indépendant et de faire ce que vous voulez faire. L’aide peut provenir d’une personne, d’un appareil, en acquérant de nouvelles compétences ou en ajustant votre point de vue et en faisant les choses différemment.

Ne jamais dire jamais

Il est facile de s’entêter et de proclamer que vous n’utiliserez jamais d’appareil auditif, que vous ne quitterez jamais votre domicile, que vous n’aurez jamais d’aide ou que vous ne prendrez jamais d’antidépresseur. Ce que vous dites en réalité, c’est que le changement fait peur et que les alternatives ont des inconvénients. Ce qui est vrai. Mais ils ont aussi des avantages. Chaque fois que vous faites face à un nouveau changement, dressez une liste des avantages et des inconvénients. Si possible, faites un essai pour voir ce qui se passe. Par exemple, engagez-vous à utiliser un déambulateur pendant trois mois. Suivez vos activités, votre humeur, la fréquence à laquelle vous sortez et socialisez et si vous tombez. Ne décidez pas si vous continuerez à l’utiliser jusqu’à la fin de l’essai. N’oubliez pas qu’effectuer un changement peut être la clé pour avoir une vie plus épanouissante et indépendante.

Défendez-vous et laissez les autres le faire

La douleur, l’essoufflement, les nausées, l’insomnie, la tristesse et d’autres symptômes affectent votre vie quotidienne. Il est important d’identifier et de traiter la cause sous-jacente de ces symptômes, mais certains symptômes peuvent persister. Ces symptômes ne sont pas bénins (sans conséquences). Ils peuvent déclencher une spirale dans laquelle vous devenez moins actif, déconditionné et plus faible, plus fatigué, déprimé… la liste est longue. N’acceptez pas le déclin comme faisant partie du vieillissement normal. Utilisez mon livre, Vieillir honnêtement, à titre indicatif, et obtenez de l’aide pour déterminer la cause des symptômes et ce qui peut être fait pour ne plus avoir de symptômes que possible. Engagez-vous à essayer les traitements, y compris la thérapie (physique, professionnelle, psychothérapie), les essais de médicaments et les modifications comportementales. Laissez les autres vous aider lorsque vous en avez besoin.

Rire plus

Cultivez votre sens de l’humour, en particulier à propos des choses qui vous font peur ou que vous ne pouvez pas contrôler. Nous nous prenons tous au sérieux, parfois un peu trop au sérieux. Avez-vous déjà remarqué combien de comédiens vivent et continuent de se produire jusqu’à un âge avancé, et qu’ils sont souvent la cible de leurs propres blagues ? Pensez à George Burns, Bob Hope, Moms Mabley et Lily Tomlin. Avoir le sens de l’humour peut vous aider à affronter l’inconnu.

À un moment donné, vieillir sera une nouvelle étape de la vie pour nous tous. La meilleure approche est de prendre le contrôle de votre vieillissement. Ayez une idée de ce à quoi vous attendre et maintenez une attitude ouverte et flexible, en acceptant activement le changement. Travaillez à améliorer vos perceptions positives du vieillissement et ne laissez pas les vieux stéréotypes vous définir. Si un symptôme ou une condition physique vous préoccupe ou interfère avec votre routine quotidienne, découvrez s’il est normal ou non et, dans les deux cas, soyez prêt à accepter et à vous adapter à votre nouvelle normalité. La façon dont vous réagissez aux défis est un choix : elle n’est pas prédéterminée.

Utiliser Vieillir honnêtement pour éclairer vos décisions et vous donner, ainsi qu’à vos proches, les moyens de défendre une vieillesse active et significative.

Adapté de Vieillir honnêtement : un guide d’initié sur la seconde moitié de la vie

par Rosanne M. Leipzig. Copyright 2023. Publié avec la permission de Johns Hopkins University Press.

Rosanne M. Leipzig, MD, PhD, est professeur Gerald et May Ellen Ritter et vice-présidente émérite du département Brookdale de gériatrie et de médecine palliative de l’école de médecine Icahn du mont Sinaï. Elle est rédactrice en chef du bulletin mensuel Focus on Healthy Aging.