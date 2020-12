À 7 heures du matin tous les jours, le maire adjoint de la Kolhapur Municipal Corporation (KMC), Sanjay Mohite, du Congrès sort de chez lui, respire l’air frais du matin, saute sur son vélo et commence un tour rapide de la minuscule Sykes Extension Ward dans cette ancienne royale ville de l’ouest du Maharashtra.

La routine quotidienne de deux heures du chef du Congrès est inchangée depuis plus de cinq ans pour servir ses plus de 6000 électeurs, beaucoup se dépêchant pour leurs tâches matinales comme acheter du lait, du pain ou des légumes, beaucoup hochent la tête, tandis que d’autres saluent avec « Namaste » ou « Good Morning », quelle que soit la saison.

À un coin de la route principale, Mohite, 60 ans, à la voix douce, aperçoit un groupe de citoyens inquiets et arrête son vélo pour s’enquérir de leurs inquiétudes.

L’un d’eux indique un drain au bord de la route et informe que depuis hier soir, il s’est étouffé, puant et sur le point de déborder sur les routes, pas une vue agréable dans ce qui est censé être un ancien fier royaume royal des Chhatrapatis de Kolhapur .

«J’appelle immédiatement les personnes concernées au sein de la KMC, j’attends qu’elles envoient une équipe et je m’assure que le travail est terminé le plus rapidement possible. Parfois, cela peut même prendre plus de temps, alors je fais un suivi régulier jusqu’à ce que le problème soit résolu, « A dit Mohite à IANS.

Ensuite, Mohite s’en va pour résoudre les problèmes suivants, la nuisance de certaines poubelles non ramassées, parfois des problèmes d’eau, de petits travaux de réfection des routes, des lampadaires vides, et al.

«Je suis inspiré par le Mahatma Gandhi pour prendre une telle forme de service public de« contact de masse »… Gandhiji vivait et travaillait parmi les masses et pouvait mesurer le pouls du peuple. Les problèmes sont peut-être mineurs, mais les gens attendez-vous à une réparation immédiate de la part des élus, et c’est leur droit dans une démocratie », a souligné Mohite.

Le «Samaritain du Cycle», comme certains l’appellent affectueusement, a déclaré qu’en moyenne, il rattrapait au moins deux douzaines de personnes par jour, plus certains jours, et par conséquent, «toute la paroisse me connaît personnellement».

« Vous demandez à tous les autres représentants élus comme les ministres, les législateurs, les parlementaires ou les corporateurs de n’importe quel parti politique, qu’ils reconnaissent mes services au peuple », a déclaré Mohite lors de son séjour à cycle.

Bon joueur de cricket et membre du Congrès fidèle toute sa vie, son pédalage n’a pas été gaspillé mais a rapporté de riches dividendes – le Sykes Extension Ward a remporté le prix convoité du gouvernement du Maharashtra « Sant Gadge Maharaj Swachhata Abhiyan » à six reprises au cours des 10 dernières années.

En outre, Mohite – un grand fan avoué d’Amitabh Bachchan – a joué un rôle déterminant dans l’obtention de fonds généreux alloués à divers projets communautaires et de développement dans le quartier, à hauteur de plus de Rs 3 crore au cours des cinq dernières années, ce qui a frappé un accord avec les habitants.

Certains des travaux comprennent la réfection des routes, l’amélioration des réseaux de drainage, la mise en place d’une salle communautaire, le démarrage d’un gymnase, de jardins, d’une piste de marche, etc. pour les gens du quartier.

« Il comprend non seulement les problèmes des peuples à fond, mais les considère également comme un » défi personnel « pour les résoudre en s’efforçant de faire de sa paroisse le meilleur endroit pour tous ses électeurs », a déclaré le Premier ministre Joshi, un habitant de Kolhapur.

Bien que Mohite croit au pouvoir de la technologie et des modes de communication modernes, il estime que rien ne peut battre le «contact personnel» des dirigeants avec leurs électeurs, sans même adopter les modes actuelles des médias sociaux.

Il a révélé comment, dans le passé, il parcourait la ville en scooter, mais plus tard, il a trouvé un vélo plus pratique et moins cher, ce qui le maintient également en forme et actif, et le fait plus aimer des masses.

Retardé en raison du Covid-19 pandémie, les élections à la KMC dirigée par le Congrès seront annoncées au début de l’année prochaine et il est probable que le parti récompensera Mohite avec un billet pour le troisième mandat.